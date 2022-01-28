Посол Германии предупредила правительство, что США считают ФРГ ненадежным партнером

США начинают воспринимать Германию как ненадежного партнера, сообщил Spiegel со ссылкой на письмо посла ФРГ в США Эмили Хабер в МИД Германии. Это связано со «сдержанностью» в ситуации вокруг Украины.



Письмо госпожи Хабер начинается со слов: «Берлин, у нас проблема». Посол считает, что СМИ и Конгресс США рассматривают Германию «в качестве тормоза, когда дело доходит до санкций». Также утверждается, что Вашингтон разочарован отказом Берлина поставлять на Украину оружие. По словам посла ФРГ, США считают, что это связано с желанием «продолжать закупать дешевый природный газ из России».



Госпожа Хабер предполагает, что Германия становится «пешкой во внутриполитических дебатах в Вашингтоне». В качестве примера она привела критику Берлина со стороны Республиканской партии.



Германия отказывается поставлять на Украину летальное оружие. Позиция властей заключается в том, что конфликт на Украине можно урегулировать только дипломатическим путем. При этом Германия требует от России внести вклад в деэскалацию конфликта.



О попытках урегулирования ситуации на Украине — в материале «Ъ» «По Донбассу поступили новые перевводные».

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