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Азербайджан готов поставить больше газа в Европу в случае чрезвычайной ситуации

Экспорт, импорт
«Нефть России», 29.01.22, Москва, 10:31    Азербайджан готов поставить больше газа в Европу в случае чрезвычайной ситуации. Об этом, как сообщает Trend, заявил посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов.
 
«Если возникнет острая необходимость, как в Турции, некоторые объемы, конечно, будут доступны», - сказал Сулейманов в интервью британским СМИ.
 
По его словам, Азербайджан может добывать больше газа и расширять мощности «Южного газового коридора». Азербайджан также может направлять газ из Туркменистана, поскольку две страны намерены разрабатывать месторождение «Достлуг» в Каспийском море, сказал посол.
 
«Мы не принимаем решения в связи с энергетической безопасностью, потенциальным расширением и увеличением объемов из-за краткосрочного кризиса. Невозможно добиться успеха с краткосрочными мандатами. Это долгосрочное планирование, процесс. Это не значит, что кто-то может вдруг появиться и сказать: «Дай мне больше газа», - пояснил дипломат.
 
Отметим, что транспортировка азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору" (ЮГК) началась 31 декабря 2020 года. ЮГК транспортирует газ из региона Каспийского моря в европейские страны через Грузию и Турцию.
 
Всего по Трансадриатическому трубопроводу (ТАР), который является европейским сегментом ЮГК, с 31 декабря 2020 года по 31 декабря 2021 года было транспортировано 8,1 миллиарда стандартных кубометров газа. В Италию по ТАР было поставлено 6,8 миллиарда кубометров, в Грецию и Болгарию - 1,2 миллиарда кубометров.
 
Ляман ЗейналоваПодробнее читайте на https://oilru.com/news/567124/

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Азербайджан готов поставить больше газа в Европу в случае чрезвычайной ситуации

«Нефть России», 29.01.22, Москва, 10:31   Азербайджан готов поставить больше газа в Европу в случае чрезвычайной ситуации. Об этом, как сообщает Trend, заявил посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов.
 
«Если возникнет острая необходимость, как в Турции, некоторые объемы, конечно, будут доступны», - сказал Сулейманов в интервью британским СМИ.
 
По его словам, Азербайджан может добывать больше газа и расширять мощности «Южного газового коридора». Азербайджан также может направлять газ из Туркменистана, поскольку две страны намерены разрабатывать месторождение «Достлуг» в Каспийском море, сказал посол.
 
«Мы не принимаем решения в связи с энергетической безопасностью, потенциальным расширением и увеличением объемов из-за краткосрочного кризиса. Невозможно добиться успеха с краткосрочными мандатами. Это долгосрочное планирование, процесс. Это не значит, что кто-то может вдруг появиться и сказать: «Дай мне больше газа», - пояснил дипломат.
 
Отметим, что транспортировка азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору" (ЮГК) началась 31 декабря 2020 года. ЮГК транспортирует газ из региона Каспийского моря в европейские страны через Грузию и Турцию.
 
Всего по Трансадриатическому трубопроводу (ТАР), который является европейским сегментом ЮГК, с 31 декабря 2020 года по 31 декабря 2021 года было транспортировано 8,1 миллиарда стандартных кубометров газа. В Италию по ТАР было поставлено 6,8 миллиарда кубометров, в Грецию и Болгарию - 1,2 миллиарда кубометров.
 
Ляман Зейналова
 


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