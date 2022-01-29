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Politico узнал об опасениях Зеленского о «сговоре» России и США

Политика
«Нефть России», 29.01.22, Москва, 10:36    Президент Владимир Зеленский опасается, что США намеренно преувеличивают российскую угрозу, чтобы заключить договоренности с Москвой, сообщили источники Politico
 
Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что Вашингтон намеренно преувеличивает угрозу вторжения России на украинскую территорию, чтобы заключить с Москвой договоренности. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники, близких к украинскому президенту.
 
По данным собеседников издания, Зеленский допускает, что возможная сделка Белого дома с Кремлем, в том числе, может предусматривать предоставление российской стороне большего контроля над Донбассом. Однако администрация Байдена не раз отрицала, что что-либо подобное обсуждается, добавила Politico.
 
Смена позиции президента Украины, по мнению источников, частично вызвана нарастающим раздражением действиями администрации Байдена.
 
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники передал, что Зеленскому надоело повышенное внимание Вашингтона к российской угрозе, которое, по его мнению, лишь вызывает панику внутри Украины. Также украинский лидер считает ошибкой эвакуацию сотрудников посольств США и ряда других стран.
 
Помимо этого власти Украины недовольны тем, что США заявляют о готовящемся вторжении России как о неизбежном, указывает CNN.
 
Президент Украины несколько раз менял свою позицию по вопросу о потенциальном вторжении России. В ноябре он говорил, что Украина полностью контролирует свои границы и готова к любой эскалации.
 
19 января Зеленский призвал не паниковать относительно возможного вторжения России. Однако, уже 20 января в интервью The Washington Post он допустил оккупацию Харькова, где живут «люди, у которых исторически сложились семейные связи с Россией».
 
Спустя несколько дней украинский лидер вновь призвал украинцев беречь мозг «от брехни» и не паниковать. Он назвал отъезд с Украины дипломатов ряда стран тонкой дипломатической игрой, которая не должна восприниматься населением как предвестник угрозы.
 
Накануне, 28 января, Зеленский вновь призвал осторожнее высказываться на тему возможной эскалации с Россией. «Ощущение из СМИ, что у нас война, у нас ходят войска по дорогам, у нас мобилизация, люди куда-то едут. Это не так. Нам не нужна эта паника», — отметил он. Власти России неоднократно отрицали сообщения о возможности вторжения на Украину.
 
Виктория ТютинаПодробнее читайте на https://oilru.com/news/567125/

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Politico узнал об опасениях Зеленского о «сговоре» России и США

«Нефть России», 29.01.22, Москва, 10:36   Президент Владимир Зеленский опасается, что США намеренно преувеличивают российскую угрозу, чтобы заключить договоренности с Москвой, сообщили источники Politico
 
Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что Вашингтон намеренно преувеличивает угрозу вторжения России на украинскую территорию, чтобы заключить с Москвой договоренности. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники, близких к украинскому президенту.
 
По данным собеседников издания, Зеленский допускает, что возможная сделка Белого дома с Кремлем, в том числе, может предусматривать предоставление российской стороне большего контроля над Донбассом. Однако администрация Байдена не раз отрицала, что что-либо подобное обсуждается, добавила Politico.
 
Смена позиции президента Украины, по мнению источников, частично вызвана нарастающим раздражением действиями администрации Байдена.
 
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники передал, что Зеленскому надоело повышенное внимание Вашингтона к российской угрозе, которое, по его мнению, лишь вызывает панику внутри Украины. Также украинский лидер считает ошибкой эвакуацию сотрудников посольств США и ряда других стран.
 
Помимо этого власти Украины недовольны тем, что США заявляют о готовящемся вторжении России как о неизбежном, указывает CNN.
 
Президент Украины несколько раз менял свою позицию по вопросу о потенциальном вторжении России. В ноябре он говорил, что Украина полностью контролирует свои границы и готова к любой эскалации.
 
19 января Зеленский призвал не паниковать относительно возможного вторжения России. Однако, уже 20 января в интервью The Washington Post он допустил оккупацию Харькова, где живут «люди, у которых исторически сложились семейные связи с Россией».
 
Спустя несколько дней украинский лидер вновь призвал украинцев беречь мозг «от брехни» и не паниковать. Он назвал отъезд с Украины дипломатов ряда стран тонкой дипломатической игрой, которая не должна восприниматься населением как предвестник угрозы.
 
Накануне, 28 января, Зеленский вновь призвал осторожнее высказываться на тему возможной эскалации с Россией. «Ощущение из СМИ, что у нас война, у нас ходят войска по дорогам, у нас мобилизация, люди куда-то едут. Это не так. Нам не нужна эта паника», — отметил он. Власти России неоднократно отрицали сообщения о возможности вторжения на Украину.
 
Виктория Тютина
 


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