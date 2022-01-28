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Эрдоган уволил главу агентства статистики из-за данных по инфляции

Их нравы
«Нефть России», 29.01.22, Москва, 10:37    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в отставку главу национального статистического агентства Саита Эрдала Динчера после публикации данных по безработице и инфляции в стране, передает TELE1 со ссылкой на президентский указ.
 
Кроме того, агентство долгое время не раскрывает статистику миграции и смертности, сообщает телеканал.
 
Динчер занял свой пост в марте 2021 года. Его преемником стал Эрхан Четинкая.
 
Согласно данным агентства, показатель инфляции в Турции по итогам 2021 года достиг 36,1%, что стало рекордом за последние 19 лет. При этом уровень безработицы, согласно последним данным от ноября 2021 года, сохранился на уровне 11,2% с учетом сезонных факторов.
 
В декабре 2021 года Эрдоган уволил с должности министра финансов Лутфи Элвана на фоне падения курса лиры. Турецкая лира в январе 2021 года торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар. За год она подешевела на 60%, причем более 40% стоимости потеряла в декабре. Таким образом, курс валюты снизился до исторического минимума. Reuters писал, что в последние годы турецкая лира показывает худшие результаты в сравнении с валютами других развивающихся государств.
 
Из-за роста инфляции Эрдоган объявил о новых мерах по снижению волатильности лиры. «Отныне никому из наших граждан не нужно будет переводить свои депозиты с турецкой лиры на иностранную валюту из-за опасений, что колебания обменного курса могут свести на нет прибыль от процентных выплат», — говорил он, отмечая, что, если доход по депозиту в лирах будет ниже, чем по текущему курсу доллара, гражданам будут платить компенсацию. Он призвал население, имеющее накопления в долларах, переводить их в лиры для поддержки национальной экономики.
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Эрдоган заверял, что волатильность может скоро остановиться и тогда инфляция в стране упадет в течение нескольких месяцев.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567126/

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Эрдоган уволил главу агентства статистики из-за данных по инфляции

«Нефть России», 29.01.22, Москва, 10:37   Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в отставку главу национального статистического агентства Саита Эрдала Динчера после публикации данных по безработице и инфляции в стране, передает TELE1 со ссылкой на президентский указ.
 
Кроме того, агентство долгое время не раскрывает статистику миграции и смертности, сообщает телеканал.
 
Динчер занял свой пост в марте 2021 года. Его преемником стал Эрхан Четинкая.
 
Согласно данным агентства, показатель инфляции в Турции по итогам 2021 года достиг 36,1%, что стало рекордом за последние 19 лет. При этом уровень безработицы, согласно последним данным от ноября 2021 года, сохранился на уровне 11,2% с учетом сезонных факторов.
 
В декабре 2021 года Эрдоган уволил с должности министра финансов Лутфи Элвана на фоне падения курса лиры. Турецкая лира в январе 2021 года торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар. За год она подешевела на 60%, причем более 40% стоимости потеряла в декабре. Таким образом, курс валюты снизился до исторического минимума. Reuters писал, что в последние годы турецкая лира показывает худшие результаты в сравнении с валютами других развивающихся государств.
 
Из-за роста инфляции Эрдоган объявил о новых мерах по снижению волатильности лиры. «Отныне никому из наших граждан не нужно будет переводить свои депозиты с турецкой лиры на иностранную валюту из-за опасений, что колебания обменного курса могут свести на нет прибыль от процентных выплат», — говорил он, отмечая, что, если доход по депозиту в лирах будет ниже, чем по текущему курсу доллара, гражданам будут платить компенсацию. Он призвал население, имеющее накопления в долларах, переводить их в лиры для поддержки национальной экономики.
Смотрите также
 
Эрдоган заверял, что волатильность может скоро остановиться и тогда инфляция в стране упадет в течение нескольких месяцев.
 


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