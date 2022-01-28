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Блэкаут в Центральной Азии не оказал влияния на энергосистему РФ

Электроэнергетика
«Нефть России», 29.01.22, Москва, 11:31    Массовые отключения электричества в странах Центральной Азии, происходившие 25 января, не оказывали влияния на работу энергосистемы РФ и не затронули российских потребителей, рассказал замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.
 
Сбой в объединенном энергокольце Центральной Азии затронул три страны, были обесточены многочисленные города в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Киргизии​​​.
 
"При аварии корректно отработали средства противоаварийной автоматики и управления объектов электроэнергетики РФ, поэтому данный случай не затронул наших потребителей и все остались с надежным и качественным электроснабжением", - рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".
 
Грабчак уточнил, что энергосистемы РФ, Казахстана, Узбекистана и Киргизии работают в параллельном режиме, поэтому любое значимое технологическое нарушение в энергосистемах этих государств могло повлиять на потребителей другого государства.
 
"По сути произошла такая ситуация, когда выход большого объема генерации из строя в одном из государств привел к разделению северной и южной части Казахстана и отделению южной части Казахстана, Узбекистана и Киргизии от энергосистемы РФ и северной части Казахстана", - объяснил ситуацию замминистра.
 
Грабчак отметил также необходимость более тесного взаимодействия участников параллельной работы: планирование режимов работы электростанций, объектов электроэнергетики, а также планы по развитию систем управления энергосистемами и отдельных элементов, составляющих эти энергосистемы.
 
"Данный инцидент показал, что нужно немедленно приступать к усилению этой работы. Мы входим в координационный электроэнергетический совет стран Центральной Азии, в ближайшее время планируем повысить свой статус с наблюдателя до полноправного члена и после этого провести работу по внедрению единых стандартов управления надежностью работы энергосистемы, единых подходов к планированию режимов и планированию развития и взаимодействия участников параллельной работы", - рассказал замглавы Минэнерго.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567129/

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Блэкаут в Центральной Азии не оказал влияния на энергосистему РФ

«Нефть России», 29.01.22, Москва, 11:31   Массовые отключения электричества в странах Центральной Азии, происходившие 25 января, не оказывали влияния на работу энергосистемы РФ и не затронули российских потребителей, рассказал замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.
 
Сбой в объединенном энергокольце Центральной Азии затронул три страны, были обесточены многочисленные города в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Киргизии​​​.
 
"При аварии корректно отработали средства противоаварийной автоматики и управления объектов электроэнергетики РФ, поэтому данный случай не затронул наших потребителей и все остались с надежным и качественным электроснабжением", - рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".
 
Грабчак уточнил, что энергосистемы РФ, Казахстана, Узбекистана и Киргизии работают в параллельном режиме, поэтому любое значимое технологическое нарушение в энергосистемах этих государств могло повлиять на потребителей другого государства.
 
"По сути произошла такая ситуация, когда выход большого объема генерации из строя в одном из государств привел к разделению северной и южной части Казахстана и отделению южной части Казахстана, Узбекистана и Киргизии от энергосистемы РФ и северной части Казахстана", - объяснил ситуацию замминистра.
 
Грабчак отметил также необходимость более тесного взаимодействия участников параллельной работы: планирование режимов работы электростанций, объектов электроэнергетики, а также планы по развитию систем управления энергосистемами и отдельных элементов, составляющих эти энергосистемы.
 
"Данный инцидент показал, что нужно немедленно приступать к усилению этой работы. Мы входим в координационный электроэнергетический совет стран Центральной Азии, в ближайшее время планируем повысить свой статус с наблюдателя до полноправного члена и после этого провести работу по внедрению единых стандартов управления надежностью работы энергосистемы, единых подходов к планированию режимов и планированию развития и взаимодействия участников параллельной работы", - рассказал замглавы Минэнерго.
 


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