Мишустин поздравил коллектив Московской филармонии со 100-летием

Премьер-министр РФ назвал филармонию символом величия музыкального искусства



Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив Московской государственной академической филармонии со 100-летием. Поздравительная телеграмма опубликована в субботу на сайте правительства.



"100 лет назад в Москве благодаря наркому просвещения, академику Анатолию Луначарскому была основана филармония. Уникальная организация создавалась в период Гражданской войны и, несмотря на сложное время, вела активную концертную деятельность, сыграла огромную роль в развитии музыкального искусства в нашей стране", - отметил Мишустин.



Премьер-министр добавил, что филармония объединила талантливых и неординарных композиторов, дирижеров, исполнителей, яркие творческие коллективы. "И, как заметил однажды Дмитрий Шостакович, стала "университетом, курс которого проходят все любители музыки и тысячи музыкантов". Именно здесь состоялись премьеры произведений Шостаковича, Прокофьева, Щедрина", - говорится в телеграмме.



Кроме того, Мишустин отметил, что Московская филармония звучала великолепно в любые времена: на шефских концертах для призывников, выступлениях, посвященных открытию Второго фронта, 9 мая 1945 года, на фестивалях и гастролях.



"И сегодня Московская филармония - символ красоты и величия музыкального искусства. Одна из крупнейших концертных организаций мира, которая воплощает на сцене самые смелые замыслы, радует публику симфоническими концертами, театрализованными постановками и танцевальными выступлениями, а также осуществляет онлайн-проекты", - добавил премьер-министр. Он упомянул онлайн-проект "Домашний сезон", который позволил в период пандемии слушателям из разных регионов страны наслаждаться трансляциями выступлений артистов, видеозаписями из золотого фонда филармонии.



"Ваш замечательный коллектив объединяет профессионалов высокого класса, людей талантливых, творчески одаренных, бесконечно преданных искусству. Этот замечательный юбилей вы встречаете новыми интересными программами и концертами. Уверен, что они станут запоминающимися событиями, подарят незабываемые впечатления всем, кто придет поздравить Московскую филармонию", - говорится в телеграмме. Мишустин пожелал коллективу "вдохновения, больших творческих удач и несмолкаемых аплодисментов".

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