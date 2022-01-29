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Третьяковка закроет выставку Репина раньше по техническим причинам

Культура
«Нефть России», 29.01.22, Москва, 12:31    Выставка "Илья Репин: известный и неизвестный" в Государственной Третьяковской галерее закроется для посетителей раньше срока. Об этом говорится в сообщении галереи.
 
Ранее предполагалось, что выставка будет работать до 2 февраля.
 
"По техническим причинам выставка "Илья Репин: известный и неизвестный" закрывается раньше. Последний день работы экспозиции - воскресенье, 30 января 2022 года", - отметили в галерее.
 
Выставка "Илья Репин: известный и неизвестный" открылась в основном здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке 30 марта 2021 года. Она объединила около 30 картин художника разных лет из собрания Третьяковки, Воронежского художественного музея и частных московских собраний. Посетителям представилась возможность впервые увидеть картины художника, ранее не показывавшиеся широкой публике.
 
Открытие выставки было связано с проведением ретроспективных выставок Репина в 2021-2022 годах в Финской национальной галерее в Хельсинки и Музее Пти-Пале в Париже. На них Третьяковская галерея предоставила партнерам на длительный срок большое количество живописных и графических произведений, включая те, которые составляют большую часть постоянной экспозиции.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567132/

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Третьяковка закроет выставку Репина раньше по техническим причинам

«Нефть России», 29.01.22, Москва, 12:31   Выставка "Илья Репин: известный и неизвестный" в Государственной Третьяковской галерее закроется для посетителей раньше срока. Об этом говорится в сообщении галереи.
 
Ранее предполагалось, что выставка будет работать до 2 февраля.
 
"По техническим причинам выставка "Илья Репин: известный и неизвестный" закрывается раньше. Последний день работы экспозиции - воскресенье, 30 января 2022 года", - отметили в галерее.
 
Выставка "Илья Репин: известный и неизвестный" открылась в основном здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке 30 марта 2021 года. Она объединила около 30 картин художника разных лет из собрания Третьяковки, Воронежского художественного музея и частных московских собраний. Посетителям представилась возможность впервые увидеть картины художника, ранее не показывавшиеся широкой публике.
 
Открытие выставки было связано с проведением ретроспективных выставок Репина в 2021-2022 годах в Финской национальной галерее в Хельсинки и Музее Пти-Пале в Париже. На них Третьяковская галерея предоставила партнерам на длительный срок большое количество живописных и графических произведений, включая те, которые составляют большую часть постоянной экспозиции.
 


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