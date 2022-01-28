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Полиция Швеции подтвердила, что замеченные над АЭС дроны не принадлежали другой стране

Расследования
«Нефть России», 29.01.22, Москва, 13:51    Шведская полиция получила около 200 сигналов о полетах неопознанных беспилотников над охраняемыми объектами, в том числе несколькими атомными электростанциями (АЭС) и двумя аэропортами. По словам стражей порядка, на сегодняшний день нет никаких подтверждений, что за какими-то из этих инцидентов стоит иностранная держава, сообщает в субботу газета "Дагенс нюхетер".
 
"Из примерно 200 инцидентов, которые мы расследовали, мы не смогли увидеть это [принадлежности дронов иностранному государству]", - пояснил газете руководитель отдела по расследованию инцидентов с беспилотниками Пер Энгстрём.
 
Большинство дел не имело никакого продолжения, поскольку, как выяснилось, речь в них шла либо о разрешенных полетах, либо о каких-то других объектах, принятых за дроны. Продолжается расследование около 30 поступивших сигналов. Те же, что касаются АЭС, переданы в полицию безопасности СЕПО.
 
"Мы занимаемся охраняемыми объектами, имеющими особое значение для инфраструктуры и, следовательно, безопасности страны. В отдельных случаях - нарушением электроснабжения", - сообщил телеканалу Эс-вэ-тэ заместитель главного прокурора Ханс Ирман, ведущий расследование в СЕПО.
 
18 января министр обороны Швеции Петер Хультквист в интервью газете "Афтонбладет" не исключил, что замеченные над АЭС и аэропортами Кируны и Лулео беспилотники в принципе могли принадлежать другому государству и быть "из арсенала иностранной державы". Полиция сообщила, что расследует появление неопознанных беспилотников над аэропортами Кируны и Лулео 13 и 14 января соответственно. 14 января дроны были замечены также над атомными электростанциями Форсмарк, Оскарсхамн и Рингхальс.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567133/

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Полиция Швеции подтвердила, что замеченные над АЭС дроны не принадлежали другой стране

«Нефть России», 29.01.22, Москва, 13:51   Шведская полиция получила около 200 сигналов о полетах неопознанных беспилотников над охраняемыми объектами, в том числе несколькими атомными электростанциями (АЭС) и двумя аэропортами. По словам стражей порядка, на сегодняшний день нет никаких подтверждений, что за какими-то из этих инцидентов стоит иностранная держава, сообщает в субботу газета "Дагенс нюхетер".
 
"Из примерно 200 инцидентов, которые мы расследовали, мы не смогли увидеть это [принадлежности дронов иностранному государству]", - пояснил газете руководитель отдела по расследованию инцидентов с беспилотниками Пер Энгстрём.
 
Большинство дел не имело никакого продолжения, поскольку, как выяснилось, речь в них шла либо о разрешенных полетах, либо о каких-то других объектах, принятых за дроны. Продолжается расследование около 30 поступивших сигналов. Те же, что касаются АЭС, переданы в полицию безопасности СЕПО.
 
"Мы занимаемся охраняемыми объектами, имеющими особое значение для инфраструктуры и, следовательно, безопасности страны. В отдельных случаях - нарушением электроснабжения", - сообщил телеканалу Эс-вэ-тэ заместитель главного прокурора Ханс Ирман, ведущий расследование в СЕПО.
 
18 января министр обороны Швеции Петер Хультквист в интервью газете "Афтонбладет" не исключил, что замеченные над АЭС и аэропортами Кируны и Лулео беспилотники в принципе могли принадлежать другому государству и быть "из арсенала иностранной державы". Полиция сообщила, что расследует появление неопознанных беспилотников над аэропортами Кируны и Лулео 13 и 14 января соответственно. 14 января дроны были замечены также над атомными электростанциями Форсмарк, Оскарсхамн и Рингхальс.
 


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