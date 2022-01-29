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В Москве открылся музей братьев Третьяковых

Культура
«Нефть России», 29.01.22, Москва, 13:52    Музей братьев Павла и Сергея Третьяковых, занимавшихся коллекционированием, благотворительной и общественной деятельностью, открылся для посетителей 29 января.
 
Он расположен в двухэтажном особняке в 1-ом Голутвинском переулке, посвящён жизни и деятельности Сергея и Павла Третьяковых. Его открытие приурочено к 190-летию со дня рождения Павла Третьякова, а также к 165-летию Третьяковской галереи, которое отмечалось в 2021 году.
 
Как сообщила на пресс-конференции генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, посещение музея будет организовано по сеансам - семь человек каждые полчаса. Всего за день музей смогут посетить, по словам Трегуловой, примерно 100 человек.
 
Дом, в котором открылся музей, был получен в наследство в 1830 году Михаилом Третьяковым - отцом братьев Третьяковых. После революции 1917 года дом, как и другое имущество Третьяковых, был национализирован. Здесь разместилось несколько коммунальных квартир, которые расселили в 1970-х годах. На протяжении многих лет он находился в заброшенном состоянии, однако в 1992 году ему был присвоен статус памятника истории и культуры регионального значения. После проведённой реставрации здание выглядит таким, каким оно было в середине XIX века.
 
Особенностью Музея Павла и Сергея Третьяковых стала его новаторская концепция. Это музей, который создавался как репрезентативный исторический дом, так как здание неоднократно перестраивалось, не осталось достаточного количества информации об устройстве его интерьеров. Отсутствие архивных документов не позволило воссоздать или полностью реконструировать обстановку дома на момент жизни в нем Третьяковых: мемориальным является само пространство дома.
 
Открывшийся музей стал новым для нашей страны форматом мемориального музея. Он призван дать представление о стиле, эпохе и образе жизни его обитателей. Для этого используются экспонаты, не имеющие непосредственного отношения к этому дому, но связанные с жизнью и деятельностью коллекционеров, которым посвящен музей.
 
В Третьяковской галерее в преддверии открытия музея отметили, что среди отечественных коллекционеров Павел и Сергей Третьяковы, стоявшие в авангарде собирательства и музейного строительства в России, занимают особое положение.
 
"Приобретение картин не было для них способом приумножения капитала, преодоления "статусной второсортности", как порой воспринимают купеческую благотворительность, удовлетворения личных амбиций или коллекционерской страсти. Коллекционирование осознавалось ими как дело всей жизни, необходимое русскому обществу, что подкреплялось уверенностью в оправданности избранной цели", - сказали в музее.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567134/

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В Москве открылся музей братьев Третьяковых

«Нефть России», 29.01.22, Москва, 13:52   Музей братьев Павла и Сергея Третьяковых, занимавшихся коллекционированием, благотворительной и общественной деятельностью, открылся для посетителей 29 января.
 
Он расположен в двухэтажном особняке в 1-ом Голутвинском переулке, посвящён жизни и деятельности Сергея и Павла Третьяковых. Его открытие приурочено к 190-летию со дня рождения Павла Третьякова, а также к 165-летию Третьяковской галереи, которое отмечалось в 2021 году.
 
Как сообщила на пресс-конференции генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, посещение музея будет организовано по сеансам - семь человек каждые полчаса. Всего за день музей смогут посетить, по словам Трегуловой, примерно 100 человек.
 
Дом, в котором открылся музей, был получен в наследство в 1830 году Михаилом Третьяковым - отцом братьев Третьяковых. После революции 1917 года дом, как и другое имущество Третьяковых, был национализирован. Здесь разместилось несколько коммунальных квартир, которые расселили в 1970-х годах. На протяжении многих лет он находился в заброшенном состоянии, однако в 1992 году ему был присвоен статус памятника истории и культуры регионального значения. После проведённой реставрации здание выглядит таким, каким оно было в середине XIX века.
 
Особенностью Музея Павла и Сергея Третьяковых стала его новаторская концепция. Это музей, который создавался как репрезентативный исторический дом, так как здание неоднократно перестраивалось, не осталось достаточного количества информации об устройстве его интерьеров. Отсутствие архивных документов не позволило воссоздать или полностью реконструировать обстановку дома на момент жизни в нем Третьяковых: мемориальным является само пространство дома.
 
Открывшийся музей стал новым для нашей страны форматом мемориального музея. Он призван дать представление о стиле, эпохе и образе жизни его обитателей. Для этого используются экспонаты, не имеющие непосредственного отношения к этому дому, но связанные с жизнью и деятельностью коллекционеров, которым посвящен музей.
 
В Третьяковской галерее в преддверии открытия музея отметили, что среди отечественных коллекционеров Павел и Сергей Третьяковы, стоявшие в авангарде собирательства и музейного строительства в России, занимают особое положение.
 
"Приобретение картин не было для них способом приумножения капитала, преодоления "статусной второсортности", как порой воспринимают купеческую благотворительность, удовлетворения личных амбиций или коллекционерской страсти. Коллекционирование осознавалось ими как дело всей жизни, необходимое русскому обществу, что подкреплялось уверенностью в оправданности избранной цели", - сказали в музее.
 


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