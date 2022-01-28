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Опрос показал, сколько россиян стали больше экономить

Экономика
«Нефть России», 29.01.22, Москва, 13:54    Университет "Синергия": около 48% россиян стали больше экономить в последние три месяца
 
Почти половина россиян стали больше экономить в последние три месяца, а каждый пятый гражданин, наоборот, стал больше тратить, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
 
"Около 48% участников опроса стали больше экономить в последние три месяца, а 20%, напротив, начали больше тратить. Финансовое поведение 24% граждан никак не изменилось. Ещё 8% затруднились с ответом", — подсчитали аналитики.
 
По данным опроса, лишь 31% россиян устраивает их нынешнее финансовое положение, остальные 69% граждан сообщили, что им не хватает ежемесячной зарплаты для нормальной жизни.
 
"Примерно 51% опрошенных (из тех, кто жалуется на своё финансовое положение) признались, что под конец месяца им в среднем недостаёт 5 тысяч рублей для покрытия основных трат. Еще 24% россиян ежемесячно не хватает от 10-15 тысяч, а 18% нуждаются в большей сумме – от 20 до 25 тысяч рублей. Свыше 30 тысяч рублей не хватает 7% опрошенным", — указано в исследовании.
 
При этом экономия – это не единственный способ, к которому россияне прибегают для решения проблемы с нехваткой денег. Почти каждый четвертый респондент сообщил, что подрабатывает или работает сверхурочно, 15% берут кредиты, 9% одалживают деньги у близких и знакомых, 4% инвестируют.
 
Исследование проводилось в январе по репрезентативной выборке среди пяти тысяч россиян из всех регионов страны.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567135/

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Опрос показал, сколько россиян стали больше экономить

«Нефть России», 29.01.22, Москва, 13:54   Университет "Синергия": около 48% россиян стали больше экономить в последние три месяца
 
Почти половина россиян стали больше экономить в последние три месяца, а каждый пятый гражданин, наоборот, стал больше тратить, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
 
"Около 48% участников опроса стали больше экономить в последние три месяца, а 20%, напротив, начали больше тратить. Финансовое поведение 24% граждан никак не изменилось. Ещё 8% затруднились с ответом", — подсчитали аналитики.
 
По данным опроса, лишь 31% россиян устраивает их нынешнее финансовое положение, остальные 69% граждан сообщили, что им не хватает ежемесячной зарплаты для нормальной жизни.
 
"Примерно 51% опрошенных (из тех, кто жалуется на своё финансовое положение) признались, что под конец месяца им в среднем недостаёт 5 тысяч рублей для покрытия основных трат. Еще 24% россиян ежемесячно не хватает от 10-15 тысяч, а 18% нуждаются в большей сумме – от 20 до 25 тысяч рублей. Свыше 30 тысяч рублей не хватает 7% опрошенным", — указано в исследовании.
 
При этом экономия – это не единственный способ, к которому россияне прибегают для решения проблемы с нехваткой денег. Почти каждый четвертый респондент сообщил, что подрабатывает или работает сверхурочно, 15% берут кредиты, 9% одалживают деньги у близких и знакомых, 4% инвестируют.
 
Исследование проводилось в январе по репрезентативной выборке среди пяти тысяч россиян из всех регионов страны.
 


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