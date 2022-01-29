Путин поручил до 1 мая проанализировать закон об иноагентах

Президент Владимир Путин дал список поручений по итогам заседания Совета по правам человека (СПЧ). Господин Путин распорядился, в частности, до 1 мая проанализировать практику применения закона об иноагентах, в том числе их исключение из реестра. Поручение дано Минюсту совместно с Генпрокуратурой и СПЧ.



«При необходимости представить предложения о совершенствовании законодательства Российской Федерации»,— говорится в поручении. Ответственными за исполнение назначены глава Минюста Константин Чуйченко, генпрокурор Игорь Краснов и глава СПЧ Валерий Фадеев.



По закону о СМИ, Минюст может признать иноагентом любое СМИ, получающее финансирование или имущество от «иностранных органов» или граждан непосредственно или через российские юрлица. В ноябре 2021 года поправки к закону направили в Госдуму Союз журналистов России (СЖР) и Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Они предлагают признавать иноагентом только после предупреждения и через суд. СПЧ и СЖР считают, что за неуказывание статуса СМИ-иноагента при его цитировании надо штрафовать не сразу, а после предупреждения и с возможностью устранения недочета. Владимир Путин выступил за обсуждение закона о СМИ-иноагентах с профессиональным сообществом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что среди журналистов не должно быть иноагентов.

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