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Путин поручил изучить идею создания реестра токсичного контента в Сети

Законодательство
«Нефть России», 29.01.22, Москва, 14:00    Президент Владимир Путин поручил доложить до 1 июня об итогах рассмотрения идеи создания реестра токсичного контента в интернете для защиты несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
 
«Администрации Президента Российской Федерации рассмотреть предложения по реализации проекта создания саморегулируемого реестра токсичного контента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях защиты несовершеннолетних и при необходимости принять соответствующие меры поддержки», — сказано в сообщении.
 
С соответствующей инициативой выступил президент акционерного общества «Крибрум» Игорь Ашманов. Ответственным за исполнение поручения назначен первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
 
В ноябре прошлого года в интервью газете «Ведомости» Ашманов сказал, что хочет создать «каталог» токсичного контента, аналогичный «Википедии» и представить эту идею при встрече с Путиным. Эту идею он обсудил с главой Совета по правам человека Валерием Фадеевым и генеральным директором АНО «Диалог» при правительстве Москвы Алексеем Гореславским.
 
«Идея проекта появилась в ходе работы автономной некоммерческой организации «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» по поиску в интернете запрещенного контента о «скулшутерах» и «суицидниках», — говорил Ашманов. Он пояснял, что в Сети существует огромная серая зона, за счет которой людей вовлекают в уже запрещенную деятельность. Создание реестра токсичного контента Ашманов считает способом что-то сделать с этой серой зоной — то есть контентом, который не будет запрещен в ближайшее время.
 
В презентации с иллюстрациями своих идей Ашманов пояснил, что считает токсичным контентом информацию о насилии, опасности вакцинации, радикальном феминизме и отказе от рождения детей. К этой категории он также отнес поощрение ЛГБТ и зоофилии.
 
Автор инициативы предложил «блокировать, зачищать и понижать» такой контент в рейтингах, а также убирать его с платформ. Реестр необходимо вести «открытым сообществом», которое будет самостоятельно относить контент к категориям в ходе «открытого общественного обсуждения», уточнял Ашманов. В случае, если идею одобрят, его будут различать по степени токсичности — от нежелательного до запрещенного.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567137/

Путин поручил до 1 мая проанализировать закон об иноагентах
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Путин поручил изучить идею создания реестра токсичного контента в Сети

«Нефть России», 29.01.22, Москва, 14:00   Президент Владимир Путин поручил доложить до 1 июня об итогах рассмотрения идеи создания реестра токсичного контента в интернете для защиты несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
 
«Администрации Президента Российской Федерации рассмотреть предложения по реализации проекта создания саморегулируемого реестра токсичного контента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях защиты несовершеннолетних и при необходимости принять соответствующие меры поддержки», — сказано в сообщении.
 
С соответствующей инициативой выступил президент акционерного общества «Крибрум» Игорь Ашманов. Ответственным за исполнение поручения назначен первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
 
В ноябре прошлого года в интервью газете «Ведомости» Ашманов сказал, что хочет создать «каталог» токсичного контента, аналогичный «Википедии» и представить эту идею при встрече с Путиным. Эту идею он обсудил с главой Совета по правам человека Валерием Фадеевым и генеральным директором АНО «Диалог» при правительстве Москвы Алексеем Гореславским.
 
«Идея проекта появилась в ходе работы автономной некоммерческой организации «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» по поиску в интернете запрещенного контента о «скулшутерах» и «суицидниках», — говорил Ашманов. Он пояснял, что в Сети существует огромная серая зона, за счет которой людей вовлекают в уже запрещенную деятельность. Создание реестра токсичного контента Ашманов считает способом что-то сделать с этой серой зоной — то есть контентом, который не будет запрещен в ближайшее время.
 
В презентации с иллюстрациями своих идей Ашманов пояснил, что считает токсичным контентом информацию о насилии, опасности вакцинации, радикальном феминизме и отказе от рождения детей. К этой категории он также отнес поощрение ЛГБТ и зоофилии.
 
Автор инициативы предложил «блокировать, зачищать и понижать» такой контент в рейтингах, а также убирать его с платформ. Реестр необходимо вести «открытым сообществом», которое будет самостоятельно относить контент к категориям в ходе «открытого общественного обсуждения», уточнял Ашманов. В случае, если идею одобрят, его будут различать по степени токсичности — от нежелательного до запрещенного.
 


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