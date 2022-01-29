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"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Петербурге на 30 января

События
«Нефть России», 29.01.22, Москва, 16:06    В Петербурге в ночь на воскресенье и на утро объявлен "желтый" уровень погодной опасности в связи с метелью и обледенением, сообщили в субботу в пресс-службе администрации губернатора.
 
"По информации Росгидрометцентра России, с 23 часов 29 января до 11 часов 30 января на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного снега, местами метели, сильного ветра с порывами до 15-18 м/с и обледенением", - говорится в сообщении.
 
В городской администрации отметили, что "желтый" - это второй уровень, который означает потенциально опасную погоду.
 
Водителей просят проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от поездок в связи с высоким риском ДТП. Также особую осторожность следует проявлять пешеходам, предупредили в пресс-службе.
 
Ранее об ухудшении погоды предупредило петербургское управление МЧС РФ.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567138/

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"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Петербурге на 30 января

«Нефть России», 29.01.22, Москва, 16:06   В Петербурге в ночь на воскресенье и на утро объявлен "желтый" уровень погодной опасности в связи с метелью и обледенением, сообщили в субботу в пресс-службе администрации губернатора.
 
"По информации Росгидрометцентра России, с 23 часов 29 января до 11 часов 30 января на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного снега, местами метели, сильного ветра с порывами до 15-18 м/с и обледенением", - говорится в сообщении.
 
В городской администрации отметили, что "желтый" - это второй уровень, который означает потенциально опасную погоду.
 
Водителей просят проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от поездок в связи с высоким риском ДТП. Также особую осторожность следует проявлять пешеходам, предупредили в пресс-службе.
 
Ранее об ухудшении погоды предупредило петербургское управление МЧС РФ.
 


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