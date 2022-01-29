О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 29 января 2022 года, суббота , 16:48:57 мск
Нефть, Brent: $90.74 +0,92
Валюта:    77.82 -1,13    86.64 -1,83
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

Фанаты московского "Динамо" присоединились к протесту против введения Fan ID

Законодательство
«Нефть России», 29.01.22, Москва, 16:08    Болельщики московского "Динамо" выступили против введения Паспорта болельщика (Fan ID) для посещения матчей, сообщается на сайте поклонников "бело-голубых".
 
"Объединения болельщиков "Динамо" против оформления Fan ID и против посещения матчей под его эгидой! Считаем, что данная мера избыточна, поскольку безопасность на стадионе может в полной мере соблюдаться с помощью современных технологий, а причины внесудебного отказа на посещение футбола нарушают базовые гражданские права и свободы гарантированные Конституцией РФ", - говорится в заявление, под которым подписались 12 авторитетных объединений фанатов столичной команды.
 
Ранее против Fan-ID высказались фанаты московского "Спартака", петербургского "Зенита", самарских "Крыльев Советов", казанского "Рубина" и ряда других команд.
 

Закон о паспорте болельщика
 
В декабре 2021 года сообщалось, что Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, который позволяет оформлять паспорт болельщика на портале "Госуслуг" и регламентирует использование таких документов для доступа на спортивные соревнования.
 
Закон был разработан Минцифры России. Он впервые вводит в отраслевой закон "О физической культуре и спорте в РФ" понятие "персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования" - это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника спортивных соревнований, а также их организаторов. Информация о таких документах будет храниться в информационной системе идентификации болельщиков, оператором которой будет выступать Минцифры.
 
Купить билет на эти соревнования можно будет "при наличии действующей персонифицированной карты и соблюдении порядка идентификации и аутентификации". Паспорта болельщиков понадобятся на входе на стадион и на трибуну.
 
Закон должен вступить в силу 1 июня 2022 года. Если говорить о чемпионате России по футболу, закон коснется сезона-2022/23 и последующих за ним. Между тем, соревнования, на которых может использоваться Fan ID, будут определяться правительством РФ. Паспорт болельщика ранее применялся в России на Кубке Конфедераций-2017, ЧМ-2018 и Евро-2020.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567139/

"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Петербурге на 30 январяВ Москве объявлен желтый уровень опасности из-за ветра и метели
Просмотров: 59

    распечатать
    добавить в «Избранное»

Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

29.01.22
Путин поручил до 1 мая проанализировать закон об иноагентах
29.01.22
Путин поручил изучить идею создания реестра токсичного контента в Сети
28.01.22
Законопроект о регулировании цифровых активов могут внести в Думу весной
28.01.22
В правительстве подготовили «дорожную карту» по регулированию криптовалют
27.01.22
Минфин предложил новые правила криптовалютных операций вместо запрета
27.01.22
Монета в законе: рынок выступил против запрета криптовалют
27.01.22
Минфин предлагает регулировать криптовалюты, как в Швейцарии
27.01.22
Путин отверг предложение ЦБ о запрете криптовалют, поддержал майнинг
26.01.22
Совфед одобрил закон об индексации пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года
26.01.22
Чиновники предложили сделать Казань пилотной зоной для регулирования криптовалют
25.01.22
Тарасова оценила реакцию болельщиков на перспективу введения Fan ID
25.01.22
Госдума приняла закон о передаче Росстату данных ПФР о россиянах
25.01.22
В Центробанке считают, что криптовалюта несет риски, схожие с рисками валютной ипотеки
25.01.22
Майнинг криптовалют в России можно не запрещать, а ограничить регионы и повысить тарифы

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Фанаты московского "Динамо" присоединились к протесту против введения Fan ID

«Нефть России», 29.01.22, Москва, 16:08   Болельщики московского "Динамо" выступили против введения Паспорта болельщика (Fan ID) для посещения матчей, сообщается на сайте поклонников "бело-голубых".
 
"Объединения болельщиков "Динамо" против оформления Fan ID и против посещения матчей под его эгидой! Считаем, что данная мера избыточна, поскольку безопасность на стадионе может в полной мере соблюдаться с помощью современных технологий, а причины внесудебного отказа на посещение футбола нарушают базовые гражданские права и свободы гарантированные Конституцией РФ", - говорится в заявление, под которым подписались 12 авторитетных объединений фанатов столичной команды.
 
Ранее против Fan-ID высказались фанаты московского "Спартака", петербургского "Зенита", самарских "Крыльев Советов", казанского "Рубина" и ряда других команд.
 

Закон о паспорте болельщика
 
В декабре 2021 года сообщалось, что Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, который позволяет оформлять паспорт болельщика на портале "Госуслуг" и регламентирует использование таких документов для доступа на спортивные соревнования.
 
Закон был разработан Минцифры России. Он впервые вводит в отраслевой закон "О физической культуре и спорте в РФ" понятие "персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования" - это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника спортивных соревнований, а также их организаторов. Информация о таких документах будет храниться в информационной системе идентификации болельщиков, оператором которой будет выступать Минцифры.
 
Купить билет на эти соревнования можно будет "при наличии действующей персонифицированной карты и соблюдении порядка идентификации и аутентификации". Паспорта болельщиков понадобятся на входе на стадион и на трибуну.
 
Закон должен вступить в силу 1 июня 2022 года. Если говорить о чемпионате России по футболу, закон коснется сезона-2022/23 и последующих за ним. Между тем, соревнования, на которых может использоваться Fan ID, будут определяться правительством РФ. Паспорт болельщика ранее применялся в России на Кубке Конфедераций-2017, ЧМ-2018 и Евро-2020.
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →