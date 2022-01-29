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В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за ветра и метели

Москва
«Нефть России», 29.01.22, Москва, 16:10    Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, метели и гололедицы. Местами порывы ветра могут достигать 17 м/с, предупреждение действует до 30 января, предупреждение из-за гололедицы — до 31 января.
 
По данным синоптиков, сегодня, 29 января, в Москве ожидается небольшой снег, местами умеренный, –1...–3°C (по области –1...–6°C). Завтра температура будет на том же уровне, также возможен снег. Синоптики прогнозируют, что в конце января в столице температурные показатели будут на уровне мартовских.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567140/

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В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за ветра и метели

«Нефть России», 29.01.22, Москва, 16:10   Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, метели и гололедицы. Местами порывы ветра могут достигать 17 м/с, предупреждение действует до 30 января, предупреждение из-за гололедицы — до 31 января.
 
По данным синоптиков, сегодня, 29 января, в Москве ожидается небольшой снег, местами умеренный, –1...–3°C (по области –1...–6°C). Завтра температура будет на том же уровне, также возможен снег. Синоптики прогнозируют, что в конце января в столице температурные показатели будут на уровне мартовских.
 


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