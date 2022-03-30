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Европейские акции резко выросли благодаря новостям о переговорах между РФ и Украиной

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 30.03.22, Москва, 07:23    Фондовые рынки стран Западной Европы завершили торги во вторник уверенным ростом благодаря оптимизму инвесторов по поводу итогов очередного раунда переговоров между РФ и Украиной.
 
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 поднялся на 1,74% и составил 462,09 пункта.
 
Германский индикатор DAX подскочил на 2,79% и закрылся на максимуме за пять недель. Французский САС 40 увеличился на 3%, британский FTSE 100 - на 0,86%. Итальянский FTSE MIB повысился на 2,41%, испанский IBEX 35 - на 2,98%.
 
Глава российской делегации Владимир Мединский назвал завершившиеся в Стамбуле переговоры "конструктивными" и сообщил о намерении "сделать два шага для деэскалации" ситуации на Украине.
 
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что военная активность на киевском и черниговском направлениях будет сокращена в целях повышения взаимного доверия и создания условий для дальнейшего ведения переговоров.
 
Участники рынка надеются, что переговоры в конечном счете завершатся соглашением о прекращении огня. Вооруженный конфликт между Россией и Украиной, начавшийся более месяца назад, оказывает сильное влияние на мировые фондовые рынки и провоцирует волатильность на них. Кроме того, многие эксперты сходятся во мнении, что конфликт замедлит глобальный экономический рост, приведет к усилению инфляционного давления и может вызвать дефицит продукции в различных регионах мира.
 
Опережающий индекс потребительского доверия в Германии, рассчитываемый исследовательской компанией GfK, опустился до минимума за 14 месяцев на фоне российско-украинского конфликта, а также инфляции в стране. Значение апрельского индекса снизилось до минус 15,5 пункта, минимальной отметки с февраля 2021 года, с минус 8,1 пункта в марте, сообщила GfK.
 
Индекс потребительского доверия во Франции в марте снизился до 91 пункта с 97 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют данные национального статистического управления Insee. Мартовское значение индекса также является минимальным с февраля прошлого года.
 
Акции E.ON выросли на 2,85% по итогам торгов на новости о соглашении с австралийской Fortescue Future Industries Pty. Ltd. по поводу поставок "зеленого" водорода в Европу. Ожидается, что к 2030 году компании будут ежегодно поставлять в европейские страны до 5 млн тонн экологически чистого водорода.
 
Цена бумаг Volvo увеличилась на 3,9% на новости, что компания получила заказ на 110 электрогрузовиков от датской логистической компании A.P. Moeller-Maersk A/S.
 
Котировки акций датского оператора контейнерных перевозок A.P. Moeller-Maersk AS упали на 2,3%. Компания предупредила, что карантинные ограничения, введенные властями Шанхая в связи с ростом заболеваемости COVID-19, будут иметь негативные последствия для сектора и приведут к росту стоимости транспортировки.
 
Лидером роста в Stoxx 600 вновь стали акции британо-российской металлургической компании Polymetal International PLC, подскочившие почти на 40%. Существенный рост также продемонстрировали бумаги итальянского производителя автокомпонентов Faurecia SE (+17,3%), его французского конкурента Valeo SE (+15,8%) и оператора сервиса доставки еды Delivery Hero SE (также +15,8%).
 
Лидерами снижения стали акции шведской компании Boliden (-8,7%), а также норвежских Norsk Hydro (-6,7%) и Equinor (-5,1%).Подробнее читайте на https://oilru.com/news/569449/

Казахстан допустил снижение нефтедобычи на 1,3 млн тонн из-за критической поломки на терминале под НовороссийскомФондовые индексы США резко выросли на оптимизме в отношении переговоров Украины и России
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Европейские акции резко выросли благодаря новостям о переговорах между РФ и Украиной

«Нефть России», 30.03.22, Москва, 07:23   Фондовые рынки стран Западной Европы завершили торги во вторник уверенным ростом благодаря оптимизму инвесторов по поводу итогов очередного раунда переговоров между РФ и Украиной.
 
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 поднялся на 1,74% и составил 462,09 пункта.
 
Германский индикатор DAX подскочил на 2,79% и закрылся на максимуме за пять недель. Французский САС 40 увеличился на 3%, британский FTSE 100 - на 0,86%. Итальянский FTSE MIB повысился на 2,41%, испанский IBEX 35 - на 2,98%.
 
Глава российской делегации Владимир Мединский назвал завершившиеся в Стамбуле переговоры "конструктивными" и сообщил о намерении "сделать два шага для деэскалации" ситуации на Украине.
 
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что военная активность на киевском и черниговском направлениях будет сокращена в целях повышения взаимного доверия и создания условий для дальнейшего ведения переговоров.
 
Участники рынка надеются, что переговоры в конечном счете завершатся соглашением о прекращении огня. Вооруженный конфликт между Россией и Украиной, начавшийся более месяца назад, оказывает сильное влияние на мировые фондовые рынки и провоцирует волатильность на них. Кроме того, многие эксперты сходятся во мнении, что конфликт замедлит глобальный экономический рост, приведет к усилению инфляционного давления и может вызвать дефицит продукции в различных регионах мира.
 
Опережающий индекс потребительского доверия в Германии, рассчитываемый исследовательской компанией GfK, опустился до минимума за 14 месяцев на фоне российско-украинского конфликта, а также инфляции в стране. Значение апрельского индекса снизилось до минус 15,5 пункта, минимальной отметки с февраля 2021 года, с минус 8,1 пункта в марте, сообщила GfK.
 
Индекс потребительского доверия во Франции в марте снизился до 91 пункта с 97 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют данные национального статистического управления Insee. Мартовское значение индекса также является минимальным с февраля прошлого года.
 
Акции E.ON выросли на 2,85% по итогам торгов на новости о соглашении с австралийской Fortescue Future Industries Pty. Ltd. по поводу поставок "зеленого" водорода в Европу. Ожидается, что к 2030 году компании будут ежегодно поставлять в европейские страны до 5 млн тонн экологически чистого водорода.
 
Цена бумаг Volvo увеличилась на 3,9% на новости, что компания получила заказ на 110 электрогрузовиков от датской логистической компании A.P. Moeller-Maersk A/S.
 
Котировки акций датского оператора контейнерных перевозок A.P. Moeller-Maersk AS упали на 2,3%. Компания предупредила, что карантинные ограничения, введенные властями Шанхая в связи с ростом заболеваемости COVID-19, будут иметь негативные последствия для сектора и приведут к росту стоимости транспортировки.
 
Лидером роста в Stoxx 600 вновь стали акции британо-российской металлургической компании Polymetal International PLC, подскочившие почти на 40%. Существенный рост также продемонстрировали бумаги итальянского производителя автокомпонентов Faurecia SE (+17,3%), его французского конкурента Valeo SE (+15,8%) и оператора сервиса доставки еды Delivery Hero SE (также +15,8%).
 
Лидерами снижения стали акции шведской компании Boliden (-8,7%), а также норвежских Norsk Hydro (-6,7%) и Equinor (-5,1%).
 


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