Дайджест российских СМИ

«Нефть России», 30.03.22, Москва, 07:26



КОММЕРСАНТ



- Хочешь мира, готовься к Стамбулу - Чем завершились российско-украинские переговоры – Переговоры РФ и Украины, состоявшиеся во вторник в Стамбуле, дали надежду на деэскалацию кризиса. Российская сторона выразила готовность "сократить военную активность" на киевском и черниговском направлениях. При этом, по словам главы делегации РФ Владимира Мединского, Киев сделал "конструктивный шаг" к достижению компромисса, выдвинув в письменном виде список своих предложений.



- Наценка не сахар - Торговые сети отказываются добровольно ограничивать свой процент - Ритейлеры, включая "О'Кей", Auchan и "Атак", решили отказаться от добровольного ограничения торговой наценки в 5% на сахар. Мера просуществовала всего месяц и должна была сдержать цены на продукт. Но в кризис это привело к противоположному эффекту: россияне в ажиотаже скупают дешевый сахар, что привело к его нехватке в магазинах. По мнению экспертов, в результате сети могут отказаться от ограничения наценок на базовые овощи, молочные продукты и хлебобулочные изделия.



- Уголь на выдумку хитра - Топливо, от которого отказалась Польша, попробуют продать в Азию – Польша первой из европейских стран отказалась от российского угля из‑за военной операции на Украине. На Польшу приходилось 7 млн тонн, или 3% российского экспорта угля. Транзитом через Польшу Россия уголь не поставляла, направляя его в другие страны Европы морем. Теперь Россия вынуждена будет перенаправить потоки сырья в АТР, а Польша — замещать его поставками из других стран, что приведет к росту цен.



- Экспортеры колосуют рублем - Для российского зерна просят расчетов в национальной валюте - Сложности с получением платежей за зерно на фоне начала военной операции на Украине и новой волны санкций стимулировали экспортеров зерна просить ЦБ проработать меры минимизации рисков. Среди инициатив, в частности - возможность расчетов за зерно в рублях для крупнейших иностранных покупателей. Схема может сработать как минимум с Турцией, которая уже готова переходить на национальные валюты в торговле.



- Партия нового чипа - США стимулируют технологическую конкуренцию с Китаем - Сенат США большинством голосов утвердил законопроект о повышении конкурентоспособности американской экономики. Он предусматривает снижение зависимости от поставок ключевых видов комплектующих, усиление конкуренции с китайскими компаниями в секторе высоких технологий, а также дополнительные меры по защите американского рынка.



- Социальный фонд подождет единого тарифа - Работодатели предлагают отложить переход на унификацию соцвзносов до 2024 года - По данным "Ъ", Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) хочет отсрочить переход бизнеса на единый тариф при уплате взносов на пенсионное и социальное страхование. Увеличение страховых тарифов является частью реформы Минтруда по созданию единого Социального фонда — и должно в первую очередь затронуть отрасли, пострадавшие сейчас из‑за санкций, такие как IT-сфера, банки и страховые компании.



- Недвижимость отрывают от земли - Правовой статус строений предложено переосмыслить - Росреестр предлагает пересмотреть подход к понятию "недвижимое имущество" и отказаться от его ключевого критерия — прочной связи объектов с землей. Недвижимостью предлагается считать объекты с "самостоятельной хозяйственной ценностью", а вспомогательные постройки, например заборы и дорожки,— "улучшениями". Кроме того, в поправках ведомства более детально описывается понятие единого недвижимого комплекса — сейчас из‑за ряда проблем этот механизм спросом почти не пользуется. Мнения юристов о том, добавят ли новшества определенности в регулирование недвижимости, разошлись.



- Загонщики троянских коней - Депутаты, сенаторы и религиозные деятели объединяют усилия в борьбе с "пятой колонной" - Представители религиозных конфессий выступили против нацизма и русофобии на круглом столе в Госдуме. Верховный муфтий Талгат Таджуддин отметил неуместность положения вещей, при котором организации верующих существуют в статусе НКО, как и различные иностранные агенты, в сущности — "официальные шпионы".



- Михаил Мишустин сходил налево - Встреча премьера с депутатами от КПРФ и СРЗП прошла "конструктивно" и "продуктивно" - Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник встретился с депутатами Госдумы от КПРФ и "Справедливой России — За правду" (СРЗП) в преддверии своего ежегодного отчета о работе правительства. Обе фракции настаивали на повышении прожиточного минимума, отмене единого госэкзамена и пенсионной реформы, хотя в целом остались довольны работой правительства.



- "Эхо" не докатилось до Общественной палаты - Алексей Венедиктов впервые не попал в ОП Москвы по списку мэра - В Москве стали известны 30 членов нового созыва Общественной палаты (ОП), среди которых прославившиеся в ходе пандемии главврачи столичных больниц Марьяна Лысенко и Денис Проценко. Впервые с момента создания ОП среди ее членов, делегированных мэром, не оказалось экс-главреда "Эха Москвы" и пока еще действующего зампреда палаты Алексея Венедиктова, который с 2013 года возглавляет и столичный общественный штаб по наблюдению за выборами.



- Орехово не отпускает - Предполагаемого заказчика убийства вдовы не признали достаточно больным для освобождения - Как стало известно "Ъ", Пресненский райсуд отказался освободить ювелира Эдуарда Гареева, обвиняемого СКР в организации заказного убийства вдовы одного из лидеров ореховской преступной группировки Ирины Зироян. По мнению защиты, арестанта, страдающего крайне редкой формой генетического заболевания, должны были отправить в больницу прямо из зала суда.



- Авиация ФСБ долеталась - Дело о предполагаемых махинациях авиаторов-чекистов хотят отправить в суд как можно скорее - Как стало известно "Ъ", военный суд в Москве продлил сроки ареста трем офицерам управления авиации (УА) ФСБ России, являющимся фигурантами уголовного дела об особо крупном мошенничестве и злоупотреблениях при исполнении гособоронзаказа. Одновременно следователи попросили ограничить одного из них в сроках ознакомления с материалами дела. Эта просьба вызвала недоумение у защиты, отмечающей, что на чтение почти 90 томов было выделено меньше двух месяцев.



- Говорит и наказывает "Матросская Тишина" - Сотрудник ФСИН, осужденный за телефонизацию заключенных, не добился своего оправдания - Мосгорсуд отказался пересмотреть приговор Сергею Войтко, бывшему инспектору отдела режима и надзора СИЗО "Матросская Тишина". Ранее Преображенский райсуд приговорил его к семи годам колонии за получение взятки — офицер вместе со своим сослуживцем Владиславом Остапенко наладил канал поставок в СИЗО телефонов, сим-карт, а также алкоголя, попутно закрывая глаза на проходящие в камерах криминальные сходки.



- Даже если выстроят нас строем, все равно мы всем построим - Столичные власти обещают строить квартиры переселенцам прежними темпами - Темпы реализации программы реновации в Москве останутся неизменными и после ввода масштабных экономических санкций против России, обещают столичные чиновники. В мэрии связывают это с "невысокой долей импорта" на стройках, упоминая, в частности, насосное оборудование, тогда как металл, бетон и фанеру поставляют отечественные производители.



- Депутаты Чукотки защищают природу от WWF - Парламентарии потребовали прекратить работу фонда в регионе - Депутаты думы Чукотского АО заявили о "нежелательности работы" в регионе Всемирного фонда дикой природы (WWF). Парламентарии уверены, что лоббируемое WWF создание "12-мильной буферной зоны вдоль арктического побережья" угрожает национальной безопасности России и ущемляет интересы местных жителей.



- Водителю заплатят штраф - Верховный суд встал на сторону автомобилиста в части возмещения убытков - Определение Верховного суда по жалобе Алексея Букреева поможет упростить процесс возмещения убытков для защищающих свои права автомобилистов, считают эксперты. Автовладелец из Ростова-на-Дону сумел отменить наложенный на него штраф ГИБДД, однако суды отказались возмещать потраченные на эвакуацию автомобиля и оплату адвоката средства.



- Рослесхоз готовится к огневым рискам - Россия открыла пожароопасный сезон - Рослесхоз готовятся к "тяжелому и непростому" лету. Пожароопасный сезон, предупреждают чиновники, уже открыт в десяти российских регионах. Риски возникновения пожаров в конце марта в ведомстве прогнозируют в восьми субъектах, а к апрелю — еще в 17.



- Французские кандидаты повисли на заборах - У 12 претендентов на пост президента есть последний шанс достучаться до избирателей - Кампания по выборам президента Франции вышла на финишную прямую. До 10 апреля у всех 12 зарегистрированных кандидатов на высший государственный пост, согласно закону, есть равные возможности для обращения к избирателям на митингах, а также с телеэкранов и плакатов. При этом уже совсем скоро из 12 претендентов останется только двое, напоминает корреспондент "Ъ" во Франции Алексей Тарханов.



- Джо Байден наваршавил надолго - Президент США продолжает отбиваться от вопросов о призывах к смене власти в России - России и США рано или поздно придется вернуться к предметному обсуждению волнующих весь мир вопросов, но личные оскорбления американского президента Джо Байдена в адрес его российского коллеги Владимира Путина такому диалогу никак не способствуют. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



- Не роскошь, а средство ограничения - Япония вслед за ЕС запретила поставки дорогих машин в Россию - Российский рынок премиальных автомобилей продолжает сжиматься: из-за новых ограничений Японии в РФ больше не будет поставляться часть линейки Lexus и Infiniti. В том числе рынок может лишиться и "высоких" комплектаций самой популярной модели в сегменте Lexus RX. В итоге, с учетом предыдущих ограничений ЕС и США, высокий премиум на российский авторынок будут поставлять только из Китая, также останется корейский Genesis.



- ЦБ потребовал компенсации - Банкам предложили найти замену иностранной информбезопасности - ЦБ фактически устранился от проблем банковской информационной безопасности, которые возникли из-за ухода с российского рынка профильных иностранных компаний. Регулятор просто требует от кредитных организаций неких "компенсирующих мер", не уточняя, что именно нужно сделать. Банкиры опасаются, что в создавшихся условиях им сложно будет доказывать регулятору достаточность своих усилий.



- "Белых хакеров" завлекают в Россию - Отечественные платформы для поиска уязвимостей ищут клиентов - "Киберполигон" и Positive Technologies готовятся в ближайшее время запустить аналоги международной платформы HackerOne, которая остановила выплаты за поиски уязвимостей (багов) хакерам из России и Белоруссии. Анонсированный размер вознаграждений российских площадок соответствует международным, что позволит привлечь профессионалов высокого уровня, полагают эксперты. Однако они сомневаются, что, по крайней мере в первое время, активность на платформах будет высокой, им придется заработать авторитет.



- Ипотека проставилась льготникам - Проценты по рыночным программам стали неподъемными для обычных заемщиков - Средний уровень ставок по ипотеке у двадцати крупнейших на этом рынке банков превысил 21% годовых. В результате основная часть заявок поступает на кредиты на льготных условиях, что поддерживает рынок новостроек. По оценкам банкиров, доля льготных кредитов достигнет 80–90%, хотя в конце прошлого года на них приходилась только четверть общих выдач.



- НОВАТЭК конденсирует налоги - Компания просит снизить НДПИ на сырье для нефтехимии - Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон просит правительство уменьшить НДПИ на нефть и конденсат в качестве антикризисной меры, которая позволила бы сдержать цены на сырье для российской нефтехимии. Речь идет о том, чтобы временно рассчитывать НДПИ по докризисному курсу доллара, который взлетел после начала военной спецоперации на Украине.



- Биржевые сдюжили - Первые 12 паевых фондов вернулись на торги - После более чем месячного перерыва прошли первые торги паями небольшой части биржевых фондов. Активность, как и в случае первых после перерыва торгов акциями, была довольно высокой. Массовому запуску торгов БПИФами мешают сложности с корректным расчетом стоимости активов, а также ужесточившиеся требования маркетмейкеров по поддержанию их ликвидности.



- Минфин взял долг на себя - Российским держателям евробондов предложили рублевую оферту - Российские держатели суверенных евробондов смогут вскоре получить за них деньги — Минфин объявил выкуп ближайшего к погашению выпуска. Однако выплаты будут осуществлены в рублях и коснутся тех инвесторов, которые держали ценные бумаги в российском Национальном расчетном депозитарии (НРД).



- Реклама импортозамещается - От кампаний в РФ отказалась треть крупнейших иностранных рекламодателей - Сбербанк остался крупнейшим российским рекламодателем по итогам 2021 года. В остальном расстановка сил на рынке заметно изменилась: "Яндекс" за год взлетел с десятого места на второе, а VK опустился с шестого на 22-е. В целом интернет-компании и маркетплейсы нарастили свой вес, а FMCG-бренды потеряли позиции. В 2022 году рейтинг поменяется еще сильнее из-за ухода иностранных участников: 11 компаний из топ-30 уже заявили о приостановке рекламных инвестиций из-за военной операции.



- Госсайты берегут от зловредных внедрений - Правительству предлагают отказаться от обновления кода из-за рубежа - АНО "Цифровые платформы" направила в правительство список зарубежного свободного софта, который якобы был использован для распространения проукраинских лозунгов. Код этих разработок могут использовать до 68% госсайтов. АНО предлагает им отказаться от загрузки кода из внешних библиотек и сохранить его стабильные версии на локальных серверах. По данным "Ъ", авторы большинства разработок ограничились лишь публичной поддержкой Украины, программный код затронут не был.



- Финны уходят со скидкой - Европейский фонд Sponda снизил цену продажи своих активов - На фоне военной операции на Украине оставшиеся иностранные фонды на рынке недвижимости в спешке пытаются распродать свои российские активы. Принадлежащая американскому фонду Blackwood финская Sponda выставила на продажу свой последний в России актив — бизнес-центр Ducat II в центре Москвы. Компания готова реализовать объект в 2,5 раза дешевле, чем запрашивала еще до начала военного конфликта.



ВЕДОМОСТИ



- Продажа валютной выручки и контроль за оттоком капитала укрепили рубль - Главный вопрос – сможет ли национальная валюта закрепиться на достигнутом уровне – Российская валюта заметно укрепилась с начала недели: за понедельник и вторник доллар и евро подешевели более чем на 10 руб. и 29 марта вечером стоили на Московской бирже 85,2 и 95,5 руб. соответственно. В моменте доллар стоил ниже 83 руб. впервые с 25 февраля.



- Итоги переговоров в Стамбуле не означают конец военной операции - Но стороны смогли сблизить позиции - Российско-украинские переговоры в Стамбуле заняли около трех часов. Начались они с напутствия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана делегациям. В составе российской делегации присутствовал бизнесмен Роман Абрамович, но, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, не как официальный представитель.



- На Украине развернулась религиозная спецоперация - События в стране спровоцировали обострение конфликта между церквями - На фоне военной спецоперации на Украине началась религиозная война, которая оставляет людей без поддержки. Об этом заявил на круглом столе в Госдуме на тему "Мировые традиционные религии против идеологии нацизма и фашизма в XXI веке" наместник Вознесенского мужского монастыря Луганской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) архимандрит Иоанн.



- Главы Саратовской и Свердловской областей могут сохранить свои посты - Для этого придется изменить уставы регионов - Губернатор Саратовской области Валерий Радаев может остаться на новый срок. Об этом "Ведомостям" сказали два собеседника, близких к администрации президента (АП). В 2022 г. у Радаева и еще двух губернаторов, которые работают на своих должностях два срока (главы Томской и Свердловской областей Сергей Жвачкин и Евгений Куйвашев), истекают полномочия.



- Матвиенко предложила создать аналог ЕСПЧ на просторах СНГ - Путин поручал обсудить идею альтернативного наднационального суда еще в 2020 году - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать суд по правам человека в рамках Содружества независимых государств (СНГ), который стал бы для россиян заменой Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).



- Бизнес попросил правительство освободить осужденных за крупные хищения предпринимателей - "Деловая Россия" предложила Мишустину провести масштабную амнистию - Бизнес попросил освободить предпринимателей, отбывающих наказание по экономическим статьям, в том числе за хищения в крупном и особо крупном размере, – "Деловая Россия" предложила премьеру Михаилу Мишустину провести амнистию. Об этом говорится в письме председателя объединения Алексея Репика ("Ведомости" ознакомились с документом).



- Почему McDonald's, Burger King и KFC не смогут забрать свои бренды из России - Международные сети быстрого питания, объявившие о намерениях свернуть бизнес в России, не могут эти намерения реализовать - Канадский концерн Restaurant Brands International (RBI), которому принадлежит сеть Burger King, хочет закрыть все российские рестораны, но не может, объяснял в открытом письме сотрудникам 17 марта президент RBI Дэвид Шир. Он сообщил, что доля RBI в российском бизнесе Burger King (структурирован через кипрскую Burger King Russia Ltd) составляет 15%, остальное у трех партнеров.



- К "Яндекс.Еде" подан коллективный иск из-за утечки персональных данных - Заявители требуют через суд компенсации в размере 100 000 рублей на каждого - Клиенты одного из крупнейших сервисов доставки готовой еды – "Яндекс.Еды" (принадлежит "Яндексу") обратились с коллективным иском в Замоскворецкий районный суд Москвы. Поводом для обращения стала утечка персональных данных пользователей, что является нарушением закона "О персональных данных", указано в исковом заявлении (копия есть в распоряжении "Ведомостей").



- Российский рынок видеогейминга ожидает самого серьезного падения за всю свою историю - В отрасли прогнозируют массовое пиратство и надеются на приход крупных китайских платформ - По итогам 2021 г. российский рынок видеоигр вырос на 9% до 177,4 млрд руб., подсчитали аналитики маркетплейса игр My.Games (принадлежит VK). При этом еще в 2019 г. он составлял всего 121,3 млрд руб. Но в феврале – марте 2022 г. отечественная индустрия столкнулась "с действительно беспрецедентной ситуацией на рынке", отмечает представитель компании. "Многие зарубежные компании приостанавливают продажи своих игр в РФ. Зачастую вы можете играть в уже купленные игры, при этом купить новое нельзя", – говорит представитель My.Games.



- Правительство разрешило леспрому сдвинуть инвестпроекты - Это позволит отрасли сохранить льготы на фоне перебоев с поставками оборудования из-за санкций - Правительство на фоне санкций ЕС и США против России продлило на год срок выполнения обязательств инвесторов при реализации приоритетных проектов в лесной отрасли. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин, сообщила 29 марта пресс-служба правительства. Оно касается обязательств инвесторов по созданию объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры и по модернизации производств на период с 1 марта по 1 сентября 2022 г.



- За три месяца 2022 года инвесторы потратили на покупку недвижимости более 100 млрд рублей - Это самый высокий показатель за всю историю рынка - По итогам I квартала 2022 г. инвестиции в российскую коммерческую недвижимость составили около 105 млрд руб., следует из отчета консалтинговой компании "Джонс Лэнг Ласаль". Компания учитывала сделки по приобретению участков под застройку, офисов, складов, торговых центров и отелей. По ее данным, это самый высокий показатель для начала года за всю историю наблюдений, т. е. за последние 20 лет.



- "Полиметалл" изучает выделение российских золотых и серебряных активов - Акционеры стремятся снизить санкционные риски - "Полиметалл", второй по величине производитель золота в России, рассматривает возможность разделения российских и казахстанских активов из-за санкций, сообщил "Ведомостям" представитель компании. "Компания по просьбе группы инвесторов действительно анализирует сейчас такую возможность. Но говорить о решении преждевременно", – сказал он.



- Бизнес-школы просят правительство о поддержке в условиях санкций - Они жалуются на отток зарубежных преподавателей и нехватку грантов - Российская ассоциация бизнес-образования (РАБО) обратилась к министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой поддержать некоммерческие образовательные организации в условиях санкций. Генеральный директор РАБО Наталья Евтихеева, подписавшая обращение, сказала "Ведомостям", что направляла его, но пока ответа не получила (письмо датировано 11 марта). "Ведомости" направили запрос в Минэкономразвития.



- Sminex отказалась от строительства крупного делового квартала в Хамовниках - Девелоперы приостанавливают работы над бумажными проектами из-за ухудшения экономики - Девелопер Sminex Алексея Тулупова расторг сделку по покупке у "Инграда" 5 га бывшей территории завода "Гелиймаш" на Лужнецкой набережной в Хамовниках под строительство крупного делового квартала. Об этом "Ведомостям" рассказали два консультанта, работавших с компаниями. По данным "СПАРК-Интерфакса", 25 марта фирма "Гелиос инвестментс", которой принадлежат права на эту площадку, вернулась в собственность "Инграда".



- Казахстан переориентирует грузы на Каспий и в порты Латвии - Эксперты считают эти планы дорогостоящими и сложно реализуемыми - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана проработало альтернативные маршруты перевозки экспортных и транзитных грузов, заявил 29 марта глава ведомства Каирбек Ускенбаев. По его словам (их привела пресс-служба правительства страны), речь идет об "оперативных мерах по предотвращению разрыва логистических цепей поставок грузов". "Экспортные грузы переориентируются на латвийские порты и Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ)", – сказал министр.



- Израиль и Турция начали переговоры о поставках газа в ЕС - Проект может стоить от $1,5 млрд и позволит прокачивать 10–20 млрд куб. м газа в год - Анкара и Тель-Авив обсуждают строительство газопровода от крупнейшего израильского месторождения "Левиафан" в Средиземном море в Турцию для дальнейшей транспортировки сырья в Южную Европу. Переговоры об этом идут с 9 марта, когда в Анкаре президент Израиля Ицхак Герцог встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.



РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА



- Ответный всход - Вице-президент РАН Ирина Донник: В ситуации с отечественными семенами нужны экстренные действия - Что предлагает наука для преодоления импортозависимости сельскохозяйственной продукции? Об этом корреспондент "РГ" беседует с вице-президентом РАН Ириной Донник.



- Мир стал ближе - В Стамбуле состоялись российско-украинские консультации - Вчера в Стамбуле продолжились консультации российской и украинской делегаций. Помощник президента России Владимир Мединский назвал их конструктивными и содержательными, способными в перспективе привести к столь желанной Владимиром Зеленским встрече с президентом Владимиром Путиным.



- Безлимит исчерпан - Минцифры советует операторам ограничить трафик - Минцифры рекомендовало сотовым операторам отказаться от безлимитных тарифов и сократить включенный интернет-трафик в пакетных предложениях. Эти меры должны сделать работу сотовой связи более стабильной в условиях ограничений на поставки оборудования западными IT-компаниями.



- Вес потерь - До перехода на рубли в расчетах за газ остаются считаные часы - Германия и другие страны Большой семерки не согласны расплачиваться за российский газ рублями, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек. Россия свою позицию обозначила ранее, расчеты за поставки газа в страны, признанные недружественными, будут производиться в рублях.



- С пеной у рта - Какое пиво будем пить - Два крупнейших производителя пива — Carlsberg Group и Heineken — почти синхронно объявили о своем уходе из России и продаже предприятий. Самый крупный игрок на российском рынке — турецкая AB InBev Efes, а также отечественные пивовары радостно потирают руки. Даже без покупки выбывших заводов им не составит труда занять свободную нишу. Впрочем, эксперты не верят в искренность намерений европейских пивоваров — такой лакомый кусок рынка терять никому в здравом уме не захочется.



- Деньги к добру - Владимир Путин оценил эффект от грантов некоммерческим организациям - Президент встретился в Кремле с гендиректором Фонда президентских грантов. Илья Чукалин рассказал о работе по господдержке некоммерческих организаций за пять лет. Такие гранты получили уже 22 тысячи проектов, сумма составила 45,2 млрд рублей.



- Главные чтения - Законодатели Содружества обсудили новые вызовы - За 30 лет Межпарламентская ассамблея СНГ стала реальным рабочим институтом в сфере модельного законотворчества и мониторинга выборов, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на юбилейном заседания Совета МПА СНГ, которое вчера прошло в Алма-Ате.



- Системная защита - Михаил Мишустин обсудил с представителями КПРФ работу правительства - Продолжая подготовку к ежегодному отчету правительства в Госдуме, который состоится на следующей неделе, 7 апреля, премьер-министр Михаил Мишустин вчера встретился с представителями фракции КПРФ.



- Законы экономики - Министры и депутаты обсудили меры против санкций - В рамках подготовки к отчету правительства в Госдуме министры и главы ведомств встретились с депутатами из профильных комитетов. Речь в первую очередь шла о мерах поддержки граждан и экономики. О чем говорили депутаты и министры: — кабмин готовит очередные меры поддержки граждан и экономики.



- Шойгу: "призывники не будут направляться ни в какие "горячие точки" - Вчера на совещании в Минобороны России глава ведомства Сергей Шойгу рассказал о ходе специальной военной операции наших Вооруженных сил на территории Украины. По словам министра, в целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинской армии, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса.



- "Ночной охотник" бьет издалека - Ударные вертолеты Ми-28 уничтожили бронетехнику украинской армии управляемыми ракетами. Боевую работу этих винтокрылых машин на Украине показало Минобороны России.



- "Бандер-мобили" расстреливают очереди – Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине продолжает фиксировать "бесчеловечные преступления, совершаемые националистами в отношении мирного населения". Об этом сообщил руководитель этого штаба — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.



- Улица героев - В Минобороны России рассказали еще о троих офицерах, героически проявивших себя в ходе специальной военной операции на Украине. Они будут представлены к получению госнаград.



- Армии нато так наступать не способны - Владислав Шурыгин, член Изборского клуба: — В последние дни слышатся мнения разного рода "комментаторов" по поводу якобы понижения темпов проведения российскими Вооруженными силами специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины. Я в планы нашего Генштаба не посвящен, но могу высказать свою точку зрения.



- Зверские аппетиты - Корма для животных подорожали в России на 15—20% - Цены на корма для животных выросли на 15—20%, при этом некоторые продавцы подняли цены в 3—4 раза. Об этом сообщает Союз предприятий зообизнеса. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что уже проверяют жалобы на рост цен.



- Весна юаня - Петербургский банк стал принимать вклады в китайской валюте - Банк "Санкт-Петербург" объявил о приеме сезонного вклада "Весна" в китайской валюте. Желающие могут вложить сумму от 3000 юаней на три месяца, полгода или год. При открытии вклада через интернет-банк или мобильное приложение ставка составит один процент годовых, в офисе – 0,6 процента. Внести можно и рубли — их конвертируют в юани по действующему курсу.



- Ручная пилюля - Смогут ли аптеки самостоятельно производить лекарства - Когда-то почти в каждой аптеке был рецептурно-производственный отдел, где провизоры делали все возможные мази, порошки и пилюли. Cейчас такое производство поможет справиться с дефицитом лекарств, — с такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Но задача эта не такая простая.



- Растет под давлением - Борис Титов: Малый бизнес поможет России во время глобальной "перекройки и перестройки" - Малый и средний бизнес — это наиболее гибкая и наиболее адаптируемая к санкциям часть экономики. Именно малые и средние предприниматели в условиях серьезного нарушения привычных экономических цепочек и связей могут гораздо быстрее больших неповоротливых структур восполнять товарные и технологические "разрывы".



- Смена блюд - Как санкции скажутся на работе ресторанов - В условиях санкций, трудностей с логистикой и роста цен на продукты рестораторы ищут способы удержать цены. Бизнес пытается заменить импортные ингредиенты на российские и разрабатывать более простые блюда. Эксперты вспоминают, что в 90-е годы ХХ века российский ресторанный бизнес находился в куда более сложных условиях, рассчитывался по бартеру и все равно вкусно и качественно кормил гостей.



– Штрафная не для всех - Автовладельцев предлагается избавить от штрафов за мелкие нарушения - МВД приняло решение избавить перевозчиков от наказаний за незначительные нарушения Правил дорожного движения. Под амнистию попали в том числе владельцы легковушек. В то же время некоторые депутаты предлагают провести полную амнистию автовладельцев. А эксперты вообще настаивают на другом порядке начисления штрафов водителям.



– Принимаем внутрь - За рубежом потеряют половину турпотока из России - Мировой туризм в 2022 году потеряет не менее 14 млрд долларов из-за обострения геополитической ситуации, прогнозируют во Всемирной туристической организации (ЮНВТО). Около 10 млрд долларов, останется внутри России, говорят эксперты.



- С места — в карьеру - В Омске в рамках нацпроекта "Демография" открыли первый цифровой кадровый центр. Он стал частью единой системы "Работа в России". Услуги здесь предоставляются бесплатно в режиме "одного окна".



- Отдохнуть по-новому - Станет доступным и комфортным лечение на озере Баскунчак, грязи которого не хуже Мертвого моря. В Хибинских горах появится развлекательный центр с аквапарком. Туристов порадуют новые круизы. И это лишь часть планов по развитию туротрасли.



- Инсулин ускорился - Внедрение принципов бережливого производства — это сокращение брака, улучшение условий труда и значительное увеличение выпуска продукции. Добиться этого помогает участие в нацпроекте "Производительность труда".



- Выжженная свастика - В Мариуполе обнаружили тело девушки со следами пыток - В Мариуполе — привычный шум боя, привычный запах гари, привычный вид разрушенного города. На повороте — сгоревший танк. От взрыва боекомплекта с машины сорвало башню, и теперь она лежит на боку рядом, подняв к небу черный ствол. Чей это танк — непонятно. На обгоревшую броню машины кто-то положил траурный венок. Цветы и венки кладут и на захоронения, которые во множестве появляются сейчас на улицах.



- Тесно в Tesla - Илон Маск собрался создавать свою соцсеть. Указывает ли это на его президентские амбиции? - Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск недавно заявил о планах по созданию новой социальной сети. Деталей на этот счет он пока не раскрывал, но когда один из пользователей в Twitter спросил его о возможности запуска платформы с открытым исходным кодом и акцентом на свободе высказываний, Маск ответил: "Серьезно думаю над этим".



- "Это им мы поставляем оружие?" - В ООН наконец посмотрели видео, на которых украинские неонацисты пытают российских военнопленных - Представитель ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что в международной организации ознакомились с видеозаписями, на которых российские военнопленные подвергаются пыткам со стороны украинских неонацистов. Напомним, на видео сторонники Зеленского стреляют по ногам пленных солдат российской армии. Как отметила Богнер, в ООН очень обеспокоены этими материалами.



- В режиме челнока - В Донбасс и на Украину отправлено еще 305 тонн гумпомощи - Еще 305 тонн различных гуманитарных грузов получили вчера жители Донбасса и Украины. Спасатели МЧС перешли фактически на ежедневный график доставки необходимых грузов для пострадавшего населения. Специально для такой интенсивной гуманитарной помощи расконсервированы запасы Росрезерва. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.



- Туго с географией - На Кипре возмущены грубым искажением карты острова минобороны Британии - Громкий скандал на Кипре вызвал смонтированный министерством обороны Британии видеоролик в поддержку Украины. Причиной возмущения греков-киприотов стала продемонстрированная карта Республики Кипр (РК), которая оказалась грубо искажена англичанами. Как сообщила газета Cyprus Mail, опубликованный британцами ролик с показом карт государств, осудивших Россию из-за украинского кризиса, продемонстрировал сильно обрезанную карту Кипра.



- Это ужасно — ходить в магазин - Европейцы протестуют против роста цен на фоне антироссийских санкций - Свой первый визит в рамках предвыборной президентской кампании Эмманюэль Макрон, решивший остаться в Елисейском дворце на второй срок, совершил в город Дижон, расположенный в центре Франции. Действующий глава Пятой республики общался с потенциальными избирателями, расточал улыбки, охотно делал селфи с молодежью и даже успел перекусить в скромной студенческой столовой.



- Как поставлялась сталь - Как санкции Евросоюза скажутся на российской металлургии - Российские металлургические компании вынужденно меняют каналы экспорта своей продукции. Причиной стали санкции, которые Евросоюз в середине марта ввел в отношении России. Тогда европейские власти не только ввели полный запрет на любые сделки с рядом российских, но и запретили импорт из РФ изделий из стали, которые занимали значительную часть отечественного экспорта.



- Потеснить нефтегаз - Россия продолжает наращивать несырьевой экспорт - Россия продолжает наращивать несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ). Так, по сообщению Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ. РФ), за два первых месяца 2022 года он составил рекордные 31 млрд долларов (плюс 38% к январю —февралю 2021 года).



- Встали в стройку - Цены на строительные материалы начали снижаться - В России началось снижение цен на строительные материалы, среди прочего дешевеют и металлы. Об этом заявил журналистам глава минстроя Ирек Файзуллин. Положительную динамику отмечал ранее и вице-премьер Марат Хуснуллин, по словам которого на внутреннем российском рынке потребляется 42 млн тонн в год черных металлов (почти 70% — в строительстве).



– Ищите женщину - Чиновник похитил деньги в размере городского бюджета - Приговор по резонансному делу о хищении средств города Выборга в размере его годового бюджета вынес суд в Ленинградской области. Экс-председатель комитета финансов Выборгского района приговорен к восьми годам лишения свободы и должен вернуть украденные 735 миллионов рублей.



- Комфорт в складчину - Проект по благоустройству на Вологодчине побил рекорд по числу заявок - В Вологодской области в этом году в рамках проекта "Народный бюджет" реализуют 1,3 тысячи инициатив жителей. Из бюджета региона на это потратят рекордную сумму — более 400 миллионов рублей.



- Достроим сами - Заменят ли местные жители покидающих стройки мигрантов - Около пяти процентов мигрантов за последний месяц, передают с мест собкоры "РГ", покинули строительные объекты в России. Как отмечают эксперты, тренд оттока пока нестойкий, рабочие присматриваются, как складывается ситуация. И все же проблема обостряется особенно на фоне уже существующего дефицита кадров.



- Большой улов - В Калининграде в два раза выросло производство рыбных консервов - Объем рыбоконсервной продукции в Калининградской области превысил 120 миллионов банок в год. Теперь каждая четвертая из них на столах россиян из самого западного региона страны.



- От инженера до повара - В Татарстане увеличилось количество вакансий - В Татарстане стало проще найти работу. В марте, несмотря на непростую экономическую ситуацию, количество вакансий выросло с 38 до 55 тысяч. Теперь на одного безработного приходится сразу пять предложений о трудоустройстве.



- И года не прошло - После публикаций в "РГ" власти Новосибирска все-таки приступили к капремонту кровли в доме, где живут 90-летние пенсионеры - На улице Автогенной, можно сказать, праздник — в доме 156/1 начали капитальный ремонт кровли. Как сообщил "РГ" прокурор Новосибирска Роман Сивак, работы обойдутся городскому бюджету в четыре миллиона рублей. В такую сумму вылилась история про дождевую воду и дырявую крышу, о которой "РГ" впервые рассказала в ноябре прошлого года.



– Санкции для "Васи" - На Алтае повысили штрафы за вандализм на природе - Депутаты Госсобрания Республики Алтай внесли изменения в закон об административных правонарушениях. Штраф за несанкционированное нанесение надписей, рисунков на природных, исторических и археологических памятниках, скалах и камнях увеличен в три раза. Теперь нарушителям придется заплатить за вандализм на природе — от 3 до 5 тысяч рублей.



- Крупный бизнес ответил: "Хайль!" - Где кроются корни поддержки европейской элитой украинских нацистов - Сегодняшнее состояние Европы трудно назвать иначе, как помрачением ума. Даже в самые напряженные годы "холодной войны" не было такой оголтелой русофобии, как нынче. Грозили ядерными ударами, высылали дипломатов, бойкотировали Олимпиаду, но никогда не доходили до того, чтобы жирной чертой вымарать русскую литературу, музыку, живопись, театр, спорт.



– Прописка без адреса - В Думу внесен закон о регистрации выпускников детдомов - В Государственную Думу внесен исключительно важный законопроект, который касается тысяч молодых граждан — выпускников наших детских домов. Документ говорит о прописке этих ребят. Такой законопроект давно ждали, потому что, выходя из стен интерната, молодые люди теряли там прописку. А ждать свою квартиру приходится иногда годами.



– Долги подождут - Судебные приставы напомнили должникам о праве просить отсрочку - Федеральная служба судебных приставов выпустила специальное напоминание для должников: люди, попавшие в трудную финансовую ситуацию, вправе просить отсрочки или рассрочки по долгам. Для этого необходимо обратиться в суд.



– Профессора и воины - Спецоперация на Украине с точки зрения фронтовых философов - О противоборстве цивилизаций и философском конфликте шла речь на круглом столе "Философский фронт: осмысление современного состояния общества", в котором участвовали философы из Москвы, Донецка, Луганска и российского Крыма.



– Засорил реку жизни - Пластик впервые найден в крови человека - Ученым из Нидерландов впервые удалось обнаружить микропластик в крови здоровых людей. Об этом они пишут в журнале Environment International. Новость, конечно, важная, но она не стала сенсацией. Ее можно было ожидать. Пакеты и бутылки заполонили планету, в океанах плавают огромные острова из пластика. Его находят и на океанском дне, и в снегу Эвереста.



- Не заблудимся - Почему России не стоит опасаться отключения от GPS - Введение санкций по отношению к российской космической отрасли вызвали опасения, что это может привести к отключению России от американской навигационной системы GPS. Почему россиянам не стоит опасаться полной потери ориентиров и как не заблудиться в аббревиатурах различных спутниковых систем?



- Равны перед законом - КС РФ защитил безработных граждан предпенсионного возраста - Конституционный суд РФ признал недопустимым тот факт, что размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста оказался поставлен в зависимость от даты, когда они получили статус безработного. Положения статьи 10 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий" признаны противоречащими Конституции РФ. Соответствующее постановление "РГ" публикует сегодня на 14-й странице.



- Товар будет при лавке - Социально значимые продукты отгружаются в магазины в приоритетном порядке - Оснований для беспокойства относительно насыщения рынка основными продуктами питания нет, заверил в ходе недавнего совещания президента с членами правительства министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.



- Гражданская борона - Россия увеличила посевную площадь на миллион гектаров - Пока на мировом рынке нарастает продовольственный кризис, в России рассчитывают штатно пройти посевную и собрать хороший урожай.



- Непочатый рай – Аграриям должен быть выгоден рост внутреннего спроса - Российский АПК и другие отрасли в последние годы испытывали ряд сложностей, обусловленных внутрироссийскими и внешними обстоятельствами.



- Северный полис - Заработала система страхования урожая от чрезвычайных ситуаций - В этом году в России заработал новый инструмент — агрострахование с господдержкой от чрезвычайных ситуаций природного характера.



- Как в малине - Калининград по сбору ягод и фруктов сравнялся с югом страны - Ежегодный сбор плодово-ягодной продукции в самом западном регионе страны превышает 2,7 тысячи тонн. Калининградские аграрии высаживают голубику, малину, черную смородину, клубнику, яблоки и другие культуры на площади, превышающей 270 гектаров. Саженцы местные.



- Пашню защитили страховкой – Агростраховщики за год возместили убытки на шесть миллиардов рублей - За 2021 и первые месяцы 2022 года система агрострахования обеспечила аграриям России возмещение убытков почти на шесть миллиардов рублей. О том, как развивается страховая защита сейчас, "РГ" рассказал президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.



- Вспахать Арктику - В Поморье осваивают заброшенные земли для выращивания зерна и картошки - В арктической зоне России, прежде всего в Архангельской области, увеличивают площади для выращивания картофеля и злаков.



- Кому повезет - Запущены новые программы поддержки российских производителей сельхозтехники - Российские аграрии могут испытать сложности, связанные с сельскохозяйственной техникой и запчастями к ней, в первую очередь с тракторами и комбайнами. Но есть и хорошие новости, говорят эксперты.



- Тину опустили - Южные водохранилища очистили с помощью "рыб-уборщиков" - За два года в водохранилища Крыма выпустили 3,2 миллиона мальков промысловых и растительноядных рыб.



- Хан шафран - Крым хочет потеснить поставки специи из Ирана - Шафран, который до недавних пор привозили в Россию из Ирана, теперь выращивают в Крыму. "Как в любом бизнесе, шафран есть премиального качества и более низкой категории, — рассказал "РГ" крымчанин, первопроходец уникального бизнеса Андрей Дзюба. — У Ирана — центра мирового производства специи, производящего 90 процентов всего объема, весь премиальный шафран забирает Испания по 10 евро за грамм и Арабские Эмираты по восемь долларов за грамм. Остальная часть урожая расходится по всему миру".



ИЗВЕСТИЯ



- Бэк и раунд - Каков первый практический итог переговоров Москвы и Киева - Россия решила "кардинально сократить" военную активность на киевском и черниговском направлениях. Таков главный практический итог четвёртого раунда российско-украинских переговоров, которые прошли 29 марта в Стамбуле. Цель этого решения — повысить взаимное доверие и создать условия для дальнейшего диалога с подписанием итогового документа. Своё видение того, каким должен быть этот документ, украинская сторона передала российским переговорщикам.



- Смотреть в МРОТ - Минимальную зарплату могут проиндексировать на инфляцию - Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум (ПМ) могут проиндексировать на размер инфляции, рассказали источники "Известий", знакомые с ходом обсуждения темы. Скорее всего, прогнозируемой, что с учетом уже состоявшейся индексации будет примерно соответствовать нынешнему уровню роста цен. Если информация собеседников "Известий" верна, то МРОТ может превысить 14,5 тыс. рублей.



- Тот еще фрукт - Для лоукостера Citrus ищут варианты запуска - Проект второго российского лоукостера Citrus, который еще до санкций планировала развивать группа S7, окончательно не отменен, сообщили "Известиям" два источника, близких к авиакомпании. По их данным, менеджмент обсуждает возможность запуска рейсов на возрастных Airbus А319 в СНГ вместо ранее планировавшихся A320neo по регионам России. В S7 не подтвердили такой вариант, но подтвердили, что от проекта не отказываются.



- Пусто место - Оплата газа рублями мотивирует западные банки оставить "дочки" в РФ - Поручение президента до 31 марта перевести платежи за газ в рубли мотивирует иностранные банки к сохранению местных дочерних структур, которые потребуются для обслуживания таких денежных потоков. Об этом сообщается в обзоре "ВТБ Капитала" (документ есть у "Известий"). Среди других вариантов платежей за газ по новому сценарию — рублевое кредитование, покупка нацвалюты на бирже через брокеров или приобретение энергоресурсов через посредников из дружественных РФ стран, предположили эксперты.



- Бойцы без правил - Украинский снайпер ранил корреспондента "Известий" - Боевые действия на Украине ведутся по всем направлениям. Во вторник в Мариуполе попал под снайперский огонь и был ранен наш коллега — корреспондент МИЦ "Известия" Родион Северьянов. Сейчас его состояние врачи оценивают как стабильное. По словам Родиона, не заметить надпись "пресса" на бронежилете было невозможно — стрелок не мог не знать, по кому стреляет. Во вторник глава Минобороны РФ заявил, что военная операция продлится до достижения поставленных целей.



- Длинный взнос - Москва обсудит с ООН порядок платежей под санкциями - Россия обсудит с ООН порядок уплаты взносов в бюджет организации в условиях санкций. Об этом "Известиям" заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он уточнил, что время на поиск решения ещё есть — платёж можно внести в течение года. Дипломат также отметил: на фоне закрытия неба для российских самолётов со стороны Европы, Канады и США Москва рассматривает возможность доставлять дипломатическую почту в свои зарубежные представительства на рейсах других авиакомпаний.



- Вышли на Рубежное - "Ночные волки" доставляют помощь в города Луганщины - Пока в Рубежном продолжается изнурительная битва за каждый дом, военные ЛНР и гражданские организации под обстрелами налаживают бесперебойную доставку туда гуманитарной помощи. Корреспондент "Известий" вместе с байкерским клубом "Ночные волки" побывал в городе, за который продолжаются упорные бои, а также осмотрел бывшую базу националистического батальона "Айдар" в Счастье.



- Весеннее равновесие - В апреле нацвалюте прописали курс в районе 88–97 за доллар - Средний курс российской валюты по отношению к американской в апреле 2022-го будет колебаться в диапазоне 88–97 рублей, следует из консенсус-прогноза "Известий". Поддержку окажут продажа экспортёрами выручки в долларах и евро, высокие цены на сырьё, а также введённые Центробанком ограничения на покупку валюты. Результатами действия этих мер стали укрепление рубля за последнюю неделю и обновление месячных антирекордов доллара и евро: 29 марта курс опускался до 82,95 рубля и 92,10 соответственно.



- В утиль сбор - В стране предложили ввести скидку 150 тыс. рублей на отечественные автомобили - Бизнес предложил параметры для возобновления скидок на покупку отечественных автомобилей. Речь о возврате к действовавшей в 2010–2018 годах госпрограмме их утилизации, когда можно было получить дисконт при приобретении новой машины, сдав в переработку старую. Ранее проработать вопрос перезапуска проекта поручал президент Владимир Путин.



- Повесить спрос - Минпромторг зафиксировал падение продаж сахара на 21% - Спрос на сахар в России начал снижаться, рассказали "Известиям" в Минпромторге. Там привели актуальные данные ФНС, согласно которым в конце марта продажи продукта сократились на 21% по сравнению с тем же периодом февраля. В министерстве рассчитывают, что уровень спроса стабилизируется на привычных показателях, а затем будет даже ниже, поскольку люди закупили его впрок.



- Подборка по Фрейду - В лидерах продаж — литература по психологии - На фоне политических событий изменились и читательские пристрастия — резко вырос интерес к психологической литературе, биографиям, прозе отечественных писателей: Водолазкину, Прилепину, Шаргунову. По оценке ключевых игроков, в портфеле российских издателей национальные авторы занимают до 80%. Также вырос интерес к книгам из Кореи и Японии, основоположникам жанров манга и Young Adult. "Известия" изучили новые тенденции книжного рынка.



- Сущий БАД - В интернете активизировалась незаконная торговля лекарствами - Незаконная торговля лекарствами активизировалась на сайтах объявлений и в соцсетях. Больше всего подобных предложений "Известиям" удалось найти в группах во "ВКонтакте" и на "Авито". На сайтах объявлений таблетки чаще продают под видом БАДов, а в соцсетях создают группы, где продавцы и покупатели находят друг друга в комментариях. По закону за такую торговлю полагается административная и даже уголовная ответственность.



- Китайский сюрприз - Чем удивили новые смартфоны Honor - Презентованные 29 марта новинки Honor X7, Honor X8 и Honor X9 5G при адекватной цене смогут занять свою нишу на рынке среднебюджетных смартфонов в России, считают опрошенные "Известиями" эксперты. Вероятно, смартфоны бренда составят конкуренцию устройствам Xiaomi, поскольку последние становятся менее привлекательными для покупателей по соотношению цена–качество, указали аналитики.



РБК daily



- Стамбульский шанс - россия и украина провели в турции очные переговоры- по итогам переговоров в стамбуле россия объявила о сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях. а украина передала свои предложения по мирному договору. теперь основной вопрос — примет ли их москва.



- Дружбль как замена доллару - группа экономистов предложила россии создать новую платежную единицу - России стоит задуматься о создании новой платежной единицы для торговли с дружественными странами, считают эксперты. Минэк не исключает этого в будущем, но пока рассчитывает на максимум выгоды от расчетов в национальных валютах.



- Против лома в три приема - власти одобрили существенное повышение пошлин на вывоз металлического мусора - Межведомственная комиссия решила поднять почти втрое пошлину на вывоз лома черных металлов из России — до €290 за тонну. мера, направленная на сдерживание цен внутри страны, не затронет квоту 810–830 тыс. т, или 25% экспорта.



- Segezha поднялась на приобретениях - "Рослесинфорг" представил рейтинг крупнейших заготовителей древесины по итогам 2021 года - Segezha Group за счет покупок в 2021 году оказалась на первом местЕ среди заготовителей леса в России, опередив группу "Илим". "мощный прорыв" сделали и учреждения ФСИН, увеличившие заготовку за год сразу на 23% .



- Коварный знак - российские компании пытаются зарегистрировать на себя иностранные бренды - В последние недели в Роспатент подано несколько десятков заявок с попыткой регистрации известных международных брендов — от Dior до Visa. Юристы убеждены, что компаниям и лицам, пытающимся оформить на себя марки, это не удастся.



- QR-кодирование захватило торговлю - банковский сектор зафиксировал рост спроса на услуги сбп - Многие банки видят ростинтереса магазинов и покупателей к платежам по QR-коду, в частности через систему ЦБ. "Китайский" способ оплаты набирает популярность в условиях, когда Apple Pay и Google Pay перестал и работать в России.



- "Цифровые платформы" снаряжают магазин - российская ано сообщила о намерении создать аналог Google Play - В мае в России планируют запустить отечественный магазин приложений NashStore для операционной системы Android. Но будущее инициативы зависит от того, поддержит ли ее владелец платформы — компания Google.



