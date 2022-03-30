Reuters сообщил о прекращении поставок по газопроводу «Ямал-Европа»

Ранее представители властей и топ-менеджеры энергетических компаний некоторых стран Европы раскритиковали решение Владимира Путина продавать газ за руб.



Поставки российского газа по трубопроводу «Ямал-Европа» через компрессорную станцию Мальнов на германско-польской границе упали до нуля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные оператора Gascade.



На 14:00 по мск потоки в восточном направлении в Польшу из Германии по трубопроводу «Ямал-Европа» через Мальнов составляли 1 451 155 кВтч/ч, однако после этого упали до нуля. При этом потоки по другим газопроводам продолжаются.



Как передает ТАСС, накануне «Газпром» забронировал часть мощностей прокачки газа в Германию через Польшу по газопроводу на полные газовые сутки 30 марта. Однако, пишет Reuters, фактические поставки не гарантируются, поскольку «Газпром» не всегда использует зарезервированные мощности.



На прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил перевести оплату за российский газ по действующим контрактам с «недружественными» странами в рубли. Он уточнил, что в сложившихся условиях «совершенно очевидно, что поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты в долларах, в евро и ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла».



Однако большинство европейских стран выступили против этого предложения. Против оплаты российского газа выступили итальянская Eni, австрийская OMV и польская PGNiG. Они сослались на то, что их контракты с «Газпромом» не предусматривают смену валюты расчета.



Также решение раскритиковали и на государственном уровне. По словам министра экономики Германии Роберта Хабека, в ходе саммита G7 страны-члены организации назвали решение российского президента неприемлемым. Об этом в телефонном разговоре с Путиным также заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Подробнее читайте на https://oilru.com/news/569453/