Лавров прибыл с визитом в Китай

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Китай, где примет участие в министерской конференции стран - соседей Афганистана.



"Сергей Лавров прибыл в китайский город Тунси, где завтра состоится встреча министров иностранных дел в формате стран-соседей Афганистана. Сегодня же день будет посвящен двусторонним встречам с зарубежными коллегами", - написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.



Ранее Захарова отмечала, что на встрече глав МИД будут обсуждаться вопросы гуманитарного содействия Афганистану, а также противодействия распространению терроризма и наркотрафика.

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