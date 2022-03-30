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Лавров прибыл с визитом в Китай

События
«Нефть России», 30.03.22, Москва, 07:30    Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Китай, где примет участие в министерской конференции стран - соседей Афганистана.
 
"Сергей Лавров прибыл в китайский город Тунси, где завтра состоится встреча министров иностранных дел в формате стран-соседей Афганистана. Сегодня же день будет посвящен двусторонним встречам с зарубежными коллегами", - написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.
 
Ранее Захарова отмечала, что на встрече глав МИД будут обсуждаться вопросы гуманитарного содействия Афганистану, а также противодействия распространению терроризма и наркотрафика.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/569455/

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Лавров прибыл с визитом в Китай

«Нефть России», 30.03.22, Москва, 07:30   Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Китай, где примет участие в министерской конференции стран - соседей Афганистана.
 
"Сергей Лавров прибыл в китайский город Тунси, где завтра состоится встреча министров иностранных дел в формате стран-соседей Афганистана. Сегодня же день будет посвящен двусторонним встречам с зарубежными коллегами", - написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.
 
Ранее Захарова отмечала, что на встрече глав МИД будут обсуждаться вопросы гуманитарного содействия Афганистану, а также противодействия распространению терроризма и наркотрафика.
 


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