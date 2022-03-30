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Brent торгуется у $111,03 за баррель

Цены на нефть
«Нефть России», 30.03.22, Москва, 09:09    Котировки нефти растут в среду, трейдеры оценивают данные Американского института нефти (API) о запасах энергоносителей в Штатах и ждут официальных данных от Минэнерго США, которые будут опубликованы позднее.
 
К 8:09 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,8 (0,73%), до $111,03 за баррель. За вторник контракт подешевел на $2,25 (2%), до $110,23 за баррель.
 
Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожал на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,72 (0,69%), до $104,96 за баррель. За предыдущую сессию WTI подешевела на $1,72 (1,62%), до $104,24 за баррель.
 
Данные API, опубликованные накануне вечером, показали падение запасов нефти в США на прошлой неделе на 3 млн баррелей, что втрое превышает показатель, ожидавшийся аналитиками, пишет Trading Economics. Минэнерго США опубликует свои данные позднее. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что отчет Минэнерго укажет на снижение запасов на 1,7 млн. баррелей.
 
Страны ОПЕК+ готовятся провести очередную встречу в четверг для обсуждения планов в отношении объемов добычи нефти в мае. Недавние заявления представителей группы позволяют предположить, что ОПЕК+ примет решение увеличить добычу в соответствии с согласованным ранее графиком.
 
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что ОПЕК+ на ближайшей встрече "оставит политику за дверью".
 
В то время как правительства многих стран и международные организации по всему миру вводят жесткие санкции в отношении России и разрывают экономические связи со страной из-за ее военной операции на Украине, страны-участницы ОПЕК+ не планирует принимать каких-то мер в отношении России.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/569456/

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Brent торгуется у $111,03 за баррель

«Нефть России», 30.03.22, Москва, 09:09   Котировки нефти растут в среду, трейдеры оценивают данные Американского института нефти (API) о запасах энергоносителей в Штатах и ждут официальных данных от Минэнерго США, которые будут опубликованы позднее.
 
К 8:09 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,8 (0,73%), до $111,03 за баррель. За вторник контракт подешевел на $2,25 (2%), до $110,23 за баррель.
 
Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожал на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,72 (0,69%), до $104,96 за баррель. За предыдущую сессию WTI подешевела на $1,72 (1,62%), до $104,24 за баррель.
 
Данные API, опубликованные накануне вечером, показали падение запасов нефти в США на прошлой неделе на 3 млн баррелей, что втрое превышает показатель, ожидавшийся аналитиками, пишет Trading Economics. Минэнерго США опубликует свои данные позднее. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что отчет Минэнерго укажет на снижение запасов на 1,7 млн. баррелей.
 
Страны ОПЕК+ готовятся провести очередную встречу в четверг для обсуждения планов в отношении объемов добычи нефти в мае. Недавние заявления представителей группы позволяют предположить, что ОПЕК+ примет решение увеличить добычу в соответствии с согласованным ранее графиком.
 
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что ОПЕК+ на ближайшей встрече "оставит политику за дверью".
 
В то время как правительства многих стран и международные организации по всему миру вводят жесткие санкции в отношении России и разрывают экономические связи со страной из-за ее военной операции на Украине, страны-участницы ОПЕК+ не планирует принимать каких-то мер в отношении России.
 


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