О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 30 марта 2022 года, среда , 18:24:08 мск
Нефть, Brent: $107.5 -6,74
Валюта:    86.28 -7,43    96.01 -6,66
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

Михельсон предложил правительству изменить метод расчета НДПИ на нефть

Налоги
«Нефть России», 30.03.22, Москва, 09:10    Совладелец "СИБУРа" и "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон предложил "в ускоренном порядке" с 1 марта и до конца года изменить методику расчета НДПИ на нефть и конденсат, использовав при расчете ставки налога курс не более 75 рублей за доллар, пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо бизнесмена премьер-министру.
 
В резолюции от 25 марта Михаил Мишустин просил главу Минфина Антона Силуанова "провести совещание с представителями бизнеса и доложить предложения".
 
В пресс-службе правительства заявили изданию, что направили обращение для проработки в Минфин, где на запрос не ответили. В "НОВАТЭКе" отказались от комментариев.
 
Михельсон считает, что уменьшение НДПИ для нефтегазовой отрасли позволит избежать повышения цены на нефтехимическую продукцию и, "как следствие, риска разгрузки отечественных системообразующих предприятий и потери высокопроизводительных рабочих мест".
 
Так, значительная девальвация рубля, которая произошла после начала спецоперации на Украине, "приводит к существенному росту выплат по НДПИ", отмечается в документе, "ввиду этого ожидаемый рост выплат по НДПИ не позволяет нефтегазовым компаниям фиксировать цены с внутренними потребителями углеводородного сырья на докризисном уровне".
 
По мнению Михельсона, предлагаемая "временная антикризисная мера" позволит нефтегазовым компаниям снизить затраты на выплаты НДПИ и сохранить цены на сырье.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/569457/

Brent торгуется у $111,03 за баррель"СПБ биржа" начнет торги в основном режиме 50 наиболее ликвидными бумагами с 14:30
Просмотров: 143

    распечатать
    добавить в «Избранное»

Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

16.02.22
Минфин не обсуждает повышение НДПИ на газ из-за роста цен
15.02.22
Налог на майнинг хотят увеличить в 10 раз в Казахстане
14.02.22
Минэнерго просит компании активизировать расширение НДД
11.02.22
Правительство согласовало увеличение компенсаций НПЗ за сдерживание цен на бензин
10.02.22
Минфин предложил переходный период перед введением налога на доход от криптовалют
10.02.22
Минфин: налог на криптовалюту может быть таким же, как налог на имущество
09.02.22
В российских регионах стали активнее искать "серых" арендаторов жилья
08.02.22
Глава нефтедобывающей компании в ХМАО вернул 520 млн рублей долга по налогам и сборам
04.02.22
Налог для владельцев электромобилей отменили в Сахалинской области
14.01.22
Минфин пока не планирует менять налоговую нагрузку для нефтяников и металлургов
12.01.22
Казахстан введет дополнительный налог на добычу твердых полезных ископаемых
16.12.21
Полпред в УрФО Якушев выступил за налоговые льготы для добытчиков ТРИЗов
16.12.21
Сенатор предложил установить нулевую ставку НДС для судоремонтных предприятий
10.12.21
Крупный бизнес попросил у Мишустина защиты от последствий глобальной налоговой реформы

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Михельсон предложил правительству изменить метод расчета НДПИ на нефть

«Нефть России», 30.03.22, Москва, 09:10   Совладелец "СИБУРа" и "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон предложил "в ускоренном порядке" с 1 марта и до конца года изменить методику расчета НДПИ на нефть и конденсат, использовав при расчете ставки налога курс не более 75 рублей за доллар, пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо бизнесмена премьер-министру.
 
В резолюции от 25 марта Михаил Мишустин просил главу Минфина Антона Силуанова "провести совещание с представителями бизнеса и доложить предложения".
 
В пресс-службе правительства заявили изданию, что направили обращение для проработки в Минфин, где на запрос не ответили. В "НОВАТЭКе" отказались от комментариев.
 
Михельсон считает, что уменьшение НДПИ для нефтегазовой отрасли позволит избежать повышения цены на нефтехимическую продукцию и, "как следствие, риска разгрузки отечественных системообразующих предприятий и потери высокопроизводительных рабочих мест".
 
Так, значительная девальвация рубля, которая произошла после начала спецоперации на Украине, "приводит к существенному росту выплат по НДПИ", отмечается в документе, "ввиду этого ожидаемый рост выплат по НДПИ не позволяет нефтегазовым компаниям фиксировать цены с внутренними потребителями углеводородного сырья на докризисном уровне".
 
По мнению Михельсона, предлагаемая "временная антикризисная мера" позволит нефтегазовым компаниям снизить затраты на выплаты НДПИ и сохранить цены на сырье.
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →