ВОЗ: число умерших от COVID-19 в мире за неделю выросло на 43%

За неделю с 21 по 27 марта коронавирусом заразились более 10 млн человек, умерли свыше 45 тыс., сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По ее данным, заболеваемость снизилась на 14% по сравнению с прошлой неделей. Число летальных исходов, напротив, выросло — на 43%.



Как следует из отчета ВОЗ, по всему миру отмечается тенденция к снижению числа еженедельно выявляемых случаев заболевания COVID-19. В четырех регионах также зафиксировано снижение смертности. По состоянию на 27 марта во всем мире зарегистрировано более 479 млн случаев заражения вирусом и более 6 млн умерших.



«В период с конца января по начало марта 2022 года наблюдалась устойчивая тенденция к снижению числа новых случаев заболевания COVID-19, за которой последовал рост числа случаев (заражения коронавирусом.— "Ъ") в течение двух недель подряд»,— уточнили в ВОЗ.



На прошлой неделе во всемирной организации заявили, что увеличение количества заболевших COVID-19 вызвано резкой и быстрой отменой ограничений в странах. По данным ВОЗ, рост числа заражений отмечался в 18 из 53 европейских государств. В марте в Москве, Подмосковье и еще нескольких регионах РФ отменили масочный режим. В Роспотребнадзоре при этом говорили, что показатели заболеваемости в стране остаются на высоком уровне.



Лаура Кеффер

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