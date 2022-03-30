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Европейские фондовые индексы могут снизиться, несмотря на переговоры России и Украины

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 30.03.22, Москва, 09:13    Европейские фондовые индексы, вероятно, на открытии ждет сдержанная динамика. Инвесторы анализируют новости о переговорах насчет прекращения огня и кривую доходности облигаций. В Азии рынки акций в основном последовали за повысившимися индексами-Уолл-стрит. Доллар и гособлигации США продолжили сдавать позиции, нефть и золото отчасти отыграли вчерашние потери.
 
- Президент Федерального резервного банка Филадельфии во вторник назвал текущий уровень инфляции неприемлемым и призвал к активному повышению ставок
- В S&P считают, что условия кредитования на развивающихся рынках становятся жестче из-за российско-украинского конфликта.
 
АКЦИИ
 
Фьючерсы на европейские фондовые индексы находятся в минусе на фоне возобновившихся опасений перед продолжением переговоров.
 
Во вторник Россия и Украина сообщили о подвижках на переговорах. Киев передал предложения о нейтральном статусе и международных гарантиях безопасности. Тем временем Россия продолжает удары по территории Украины.
 
Джо Байден сказал, что США и их европейские союзники посмотрят, была ли Россия искренней на переговорах о прекращении огня с Украиной. Однако союзники не намерены снимать санкции с Москвы на данном этапе.
 
В СЩА фондовые индексы во вторник заметно выросли. S&P 500 вышел с территории коррекции, получив поддержку за счет оптимистичного настроя по поводу переговоров и снижения цен на некоторые виды сырья. В Азии рынки в основном последовали за этим ралли.
 
Paul LarkinsПодробнее читайте на https://oilru.com/news/569460/

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Европейские фондовые индексы могут снизиться, несмотря на переговоры России и Украины

«Нефть России», 30.03.22, Москва, 09:13   Европейские фондовые индексы, вероятно, на открытии ждет сдержанная динамика. Инвесторы анализируют новости о переговорах насчет прекращения огня и кривую доходности облигаций. В Азии рынки акций в основном последовали за повысившимися индексами-Уолл-стрит. Доллар и гособлигации США продолжили сдавать позиции, нефть и золото отчасти отыграли вчерашние потери.
 
- Президент Федерального резервного банка Филадельфии во вторник назвал текущий уровень инфляции неприемлемым и призвал к активному повышению ставок
- В S&P считают, что условия кредитования на развивающихся рынках становятся жестче из-за российско-украинского конфликта.
 
АКЦИИ
 
Фьючерсы на европейские фондовые индексы находятся в минусе на фоне возобновившихся опасений перед продолжением переговоров.
 
Во вторник Россия и Украина сообщили о подвижках на переговорах. Киев передал предложения о нейтральном статусе и международных гарантиях безопасности. Тем временем Россия продолжает удары по территории Украины.
 
Джо Байден сказал, что США и их европейские союзники посмотрят, была ли Россия искренней на переговорах о прекращении огня с Украиной. Однако союзники не намерены снимать санкции с Москвы на данном этапе.
 
В СЩА фондовые индексы во вторник заметно выросли. S&P 500 вышел с территории коррекции, получив поддержку за счет оптимистичного настроя по поводу переговоров и снижения цен на некоторые виды сырья. В Азии рынки в основном последовали за этим ралли.
 
Paul Larkins
 


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