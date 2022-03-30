Европейские фондовые индексы могут снизиться, несмотря на переговоры России и Украины

Европейские фондовые индексы, вероятно, на открытии ждет сдержанная динамика. Инвесторы анализируют новости о переговорах насчет прекращения огня и кривую доходности облигаций. В Азии рынки акций в основном последовали за повысившимися индексами-Уолл-стрит. Доллар и гособлигации США продолжили сдавать позиции, нефть и золото отчасти отыграли вчерашние потери.



- Президент Федерального резервного банка Филадельфии во вторник назвал текущий уровень инфляции неприемлемым и призвал к активному повышению ставок

- В S&P считают, что условия кредитования на развивающихся рынках становятся жестче из-за российско-украинского конфликта.



АКЦИИ



Фьючерсы на европейские фондовые индексы находятся в минусе на фоне возобновившихся опасений перед продолжением переговоров.



Во вторник Россия и Украина сообщили о подвижках на переговорах. Киев передал предложения о нейтральном статусе и международных гарантиях безопасности. Тем временем Россия продолжает удары по территории Украины.



Джо Байден сказал, что США и их европейские союзники посмотрят, была ли Россия искренней на переговорах о прекращении огня с Украиной. Однако союзники не намерены снимать санкции с Москвы на данном этапе.



В СЩА фондовые индексы во вторник заметно выросли. S&P 500 вышел с территории коррекции, получив поддержку за счет оптимистичного настроя по поводу переговоров и снижения цен на некоторые виды сырья. В Азии рынки в основном последовали за этим ралли.



Paul Larkins

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ