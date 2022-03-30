Европейские фондовые индексы могут снизиться, несмотря на переговоры России и Украины

- Президент Федерального резервного банка Филадельфии во вторник назвал текущий уровень инфляции неприемлемым и призвал к активному повышению ставок
- В S&P считают, что условия кредитования на развивающихся рынках становятся жестче из-за российско-украинского конфликта.
АКЦИИ
Фьючерсы на европейские фондовые индексы находятся в минусе на фоне возобновившихся опасений перед продолжением переговоров.
Во вторник Россия и Украина сообщили о подвижках на переговорах. Киев передал предложения о нейтральном статусе и международных гарантиях безопасности. Тем временем Россия продолжает удары по территории Украины.
Джо Байден сказал, что США и их европейские союзники посмотрят, была ли Россия искренней на переговорах о прекращении огня с Украиной. Однако союзники не намерены снимать санкции с Москвы на данном этапе.
В СЩА фондовые индексы во вторник заметно выросли. S&P 500 вышел с территории коррекции, получив поддержку за счет оптимистичного настроя по поводу переговоров и снижения цен на некоторые виды сырья. В Азии рынки в основном последовали за этим ралли.
Paul LarkinsПодробнее читайте на https://oilru.com/news/569460/