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Заявка "Газпрома" на транзит газа через Украину находится на максимуме

Газопроводы
«Нефть России», 30.03.22, Москва, 09:35    Загрузка украинского газотранспортного коридора в среду сохраняется на прежнем, максимальном уровне долгосрочного контракта (40 млрд кубометров в год, или 109 млн кубометров в сутки).
 
Европейские импортеры увеличили заявки на поставку газа "Газпрома" после взлета цен из-за роста неопределенности на энергетическом рынке после введения санкций против России. На данный момент котировки на главном европейском хабе TTF - $1238 за тысячу кубометров. Это значит, что отбор газа по контракту с "Газпромом" (цена самого дорогого контракта "на месяц вперед" составляет в марте около $930 за тысячу кубометров) по-прежнему выгоднее покупок на споте.
 
Как свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", номинация на 30 марта составляет 109,4 млн куб. м, заявка на 29 марта была 109,5 млн куб. м.
 
Физический поток газа по газопроводу "Ямал-Европа", который транспортирует газ через Белоруссию и Польшу в Германию, на входе в ГТС ФРГ днем во вторник остановился; в первый час газовых суток 30 марта поток в обе стороны также нулевой. Это может быть связано с тем, что заявки на поставку в прямом (с востока на запад) и реверсном (с запада на восток) режиме компенсировали друг друга.
 
На этой неделе Европе обещали сильное похолодание. По прогнозу, средняя температура воздуха будет на 7 градусов ниже, чем на неделе с 14 по 20 марта; со значительными минусовыми температурами по ночам, что окажет новую поддержку ценам на газ.
 
В Европе продолжается падение выработки электроэнергии за счет ветровой генерации, а именно она должна помогать региону снижать зависимость от топлива из России. 29 марта вклад ветрогенерации в выработку электроэнергии по ЕС упал до 7,5%. Меньше этот показатель был в конце декабря прошлого года, когда рынок Европы испытал один из исторических ценовых шоков, а цены взлетали выше $2000/тыс. куб. м. На прошлой неделе (с 21 по 27 марта) ветроэлектростанции обеспечили в среднем 12% выработки электроэнергии по ЕС, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/569462/

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Заявка "Газпрома" на транзит газа через Украину находится на максимуме

«Нефть России», 30.03.22, Москва, 09:35   Загрузка украинского газотранспортного коридора в среду сохраняется на прежнем, максимальном уровне долгосрочного контракта (40 млрд кубометров в год, или 109 млн кубометров в сутки).
 
Европейские импортеры увеличили заявки на поставку газа "Газпрома" после взлета цен из-за роста неопределенности на энергетическом рынке после введения санкций против России. На данный момент котировки на главном европейском хабе TTF - $1238 за тысячу кубометров. Это значит, что отбор газа по контракту с "Газпромом" (цена самого дорогого контракта "на месяц вперед" составляет в марте около $930 за тысячу кубометров) по-прежнему выгоднее покупок на споте.
 
Как свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", номинация на 30 марта составляет 109,4 млн куб. м, заявка на 29 марта была 109,5 млн куб. м.
 
Физический поток газа по газопроводу "Ямал-Европа", который транспортирует газ через Белоруссию и Польшу в Германию, на входе в ГТС ФРГ днем во вторник остановился; в первый час газовых суток 30 марта поток в обе стороны также нулевой. Это может быть связано с тем, что заявки на поставку в прямом (с востока на запад) и реверсном (с запада на восток) режиме компенсировали друг друга.
 
На этой неделе Европе обещали сильное похолодание. По прогнозу, средняя температура воздуха будет на 7 градусов ниже, чем на неделе с 14 по 20 марта; со значительными минусовыми температурами по ночам, что окажет новую поддержку ценам на газ.
 
В Европе продолжается падение выработки электроэнергии за счет ветровой генерации, а именно она должна помогать региону снижать зависимость от топлива из России. 29 марта вклад ветрогенерации в выработку электроэнергии по ЕС упал до 7,5%. Меньше этот показатель был в конце декабря прошлого года, когда рынок Европы испытал один из исторических ценовых шоков, а цены взлетали выше $2000/тыс. куб. м. На прошлой неделе (с 21 по 27 марта) ветроэлектростанции обеспечили в среднем 12% выработки электроэнергии по ЕС, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.
 


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