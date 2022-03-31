Мадуро: страны БРИКС строят новую финансовую систему для обхода доллара

Финансовая система, строящаяся странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), не позволит странам использовать валюты как инструмент политического давления и поставит всех в равные условия, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро. По его мнению, в перспективе может быть создана международная обменная валюта, которая заменит доллар.



«Венесуэльскому государству запрещено использовать доллар. Международную обменную валюту нельзя использовать в геополитическом или политическом шантаже! Это должна быть стабильная валюта, способная противостоять любым обстоятельствам мирового конфликта, какими бы они ни были, и пользоваться уважением. К которой все страны мира имеют равный доступ. Это должна быть новая единая система»,— сказал господин Мадуро выступая перед иностранным дипкорпусом в Каракасе (транслировалось гостелеканалом VTV, цитата по «РИА Новости»).



По мнению президента Венесуэлы, запрет использования доллара для страны имел своей целью смену власти в стране. Он отметил, что от санкций, в том числе от отключения SWIFT, страна оправилась, и возвращаться к прежнему положению не намерена.



Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. За это многие страны ввели в отношении нее санкции, подразумевающие в том числе заморозку валютных резервов ЦБ и отключение ряда банков от SWIFT. Это ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. На фоне этого высказываются идеи о создании в России новой платежной единицы для расчетов с дружественными странами. Пока расчеты по масимуму переводятся в рубли.



Виктория Колганова

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