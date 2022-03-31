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ФСБ и Минобороны будут согласовывать вывоз авиатехники и водного транспорта из РФ

Санкции
«Нефть России», 31.03.22, Москва, 07:37    ФСБ и Минобороны РФ будут согласовывать заявления компаний на вывоз из России авиатехники и водного транспорта, ранее ввезенного из-за рубежа.
 
Порядок выдачи разрешений на их вывоз утвержден приказом Минтранса, документ опубликован на портале правовой информации.
 
Конкретный перечень транспортных средств и комплектующих, на которые распространяется приказ, содержится в приложении 2 к постановлению правительства от 9 марта 2022 года. 312. Перечень включает самолеты, вертолеты, беспилотники, двигатели, шасси, грузовые, пассажирские и рыболовные суда, буксиры, суда-толкачи, яхты, гребные лодки и каноэ. Эту технику, в соответствии с постановлением, вывозить из РФ запрещено до конца 2022 года.
 
Согласно приказу Минтранса, к заявлению на вывоз транспортного средства должен быть приложен соответствующий контракт с контрагентом, а также документация с техническими характеристиками товара. Заявление подается в Минтранс: тот проверяет ее в течение трех рабочих дней и затем передает на согласование в Росавиацию и Росморречфлот, а также в ФСБ и Минобороны. Силовые ведомства должны убедиться в "наличии или отсутствии угрозы обороне страны и безопасности государства в случае вывоза заявляемого товара за пределы РФ".
 
В течение десяти дней ведомства должны ответить Минтрансу, а тот в течение двух дней - заявителю. Если заявителю отказано в выдаче разрешения на вывоз транспортного средства, он вправе повторно обратиться в Минтранс.
 
Евросоюз 26 февраля объявил санкции против России в связи с военной операцией на Украине, ряд из них ударил по авиационной отрасли. В частности, введен запрет на поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, оказание услуг по их техобслуживанию и страхованию. Уже эксплуатируемые в стране самолеты, в соответствии с санкциями, должны быть возвращены иностранным лизингодателям.
 
Позднее правительство РФ приняло два постановления, которые определяют порядок эксплуатации самолетов, взятых в лизинг у иностранных компаний, в условиях действия западных санкций. Одно из постановлений позволяет авиакомпаниям регистрировать права собственности на самолеты и вносить их в госреестр в течение пяти дней.
 
Всего в РФ сейчас около 1,3 тыс. воздушных судов, большая часть из них до санкций была зарегистрирована в иностранных реестрах, сообщали ранее в Минтрансе РФ. После принятия санкций почти 800 самолетов были зарегистрированы в России, говорил глава Минтранса Виталий Савельев.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/569470/

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ФСБ и Минобороны будут согласовывать вывоз авиатехники и водного транспорта из РФ

«Нефть России», 31.03.22, Москва, 07:37   ФСБ и Минобороны РФ будут согласовывать заявления компаний на вывоз из России авиатехники и водного транспорта, ранее ввезенного из-за рубежа.
 
Порядок выдачи разрешений на их вывоз утвержден приказом Минтранса, документ опубликован на портале правовой информации.
 
Конкретный перечень транспортных средств и комплектующих, на которые распространяется приказ, содержится в приложении 2 к постановлению правительства от 9 марта 2022 года. 312. Перечень включает самолеты, вертолеты, беспилотники, двигатели, шасси, грузовые, пассажирские и рыболовные суда, буксиры, суда-толкачи, яхты, гребные лодки и каноэ. Эту технику, в соответствии с постановлением, вывозить из РФ запрещено до конца 2022 года.
 
Согласно приказу Минтранса, к заявлению на вывоз транспортного средства должен быть приложен соответствующий контракт с контрагентом, а также документация с техническими характеристиками товара. Заявление подается в Минтранс: тот проверяет ее в течение трех рабочих дней и затем передает на согласование в Росавиацию и Росморречфлот, а также в ФСБ и Минобороны. Силовые ведомства должны убедиться в "наличии или отсутствии угрозы обороне страны и безопасности государства в случае вывоза заявляемого товара за пределы РФ".
 
В течение десяти дней ведомства должны ответить Минтрансу, а тот в течение двух дней - заявителю. Если заявителю отказано в выдаче разрешения на вывоз транспортного средства, он вправе повторно обратиться в Минтранс.
 
Евросоюз 26 февраля объявил санкции против России в связи с военной операцией на Украине, ряд из них ударил по авиационной отрасли. В частности, введен запрет на поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, оказание услуг по их техобслуживанию и страхованию. Уже эксплуатируемые в стране самолеты, в соответствии с санкциями, должны быть возвращены иностранным лизингодателям.
 
Позднее правительство РФ приняло два постановления, которые определяют порядок эксплуатации самолетов, взятых в лизинг у иностранных компаний, в условиях действия западных санкций. Одно из постановлений позволяет авиакомпаниям регистрировать права собственности на самолеты и вносить их в госреестр в течение пяти дней.
 
Всего в РФ сейчас около 1,3 тыс. воздушных судов, большая часть из них до санкций была зарегистрирована в иностранных реестрах, сообщали ранее в Минтрансе РФ. После принятия санкций почти 800 самолетов были зарегистрированы в России, говорил глава Минтранса Виталий Савельев.
 


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