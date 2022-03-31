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Дипломаты США и ЕС обсудили усиление давления на РФ из-за ситуации на Украине

Политика
«Нефть России», 31.03.22, Москва, 07:39    Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и политический директор внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора в Вашингтоне обсудили вопросы координации и реализации санкций Запада против России в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщил Госдепартамент.
 
В совместном заявлении сторон по итогам встречи говорится, что они "приветствовали координацию между Соединенными Штатами и Европейским союзом в осуществлении беспрецедентных санкций и мер экспортного контроля в ответ на действия России, и обсудили продолжение тесного сотрудничества в координации с G7 для обеспечения строгого выполнения этих мер".
 
"Они также обсудили дополнительные шаги по дальнейшей изоляции РФ от экономик США и ЕС и международной финансовой системы, чтобы наложить серьезные издержки на Россию", - отмечается в заявлении.
 
Дипломаты отметили "необходимость консолидации международной поддержки правительства и народа Украины", договорились, что будут продолжать "призывать Китай не обходить и не подрывать санкции против России, а также не оказывать никакой поддержки российской агрессии против Украины".
 
Нуланд и Мора также обсудили вопросы "поддержки Республики Молдова на высоком уровне и совместной работы по укреплению ее устойчивости", и усилия "по поддержке демократических сил внутри и за пределами Белоруссии", говорится в заявлении.
 
В нем отмечается: "Эта встреча на высоком уровне состоялась в соответствии с обязательствами, принятым на саммите США-ЕС в июне 2021 года, где обе стороны решили координировать политику и действия США и ЕС, связанные с Россией".
 
Стороны договорились продолжить встречи в рамках диалога по координации политики и действий США и ЕС, связанных с Россией. Следующая встреча намечена на конец 2022 года.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/569472/

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Дипломаты США и ЕС обсудили усиление давления на РФ из-за ситуации на Украине

«Нефть России», 31.03.22, Москва, 07:39   Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и политический директор внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора в Вашингтоне обсудили вопросы координации и реализации санкций Запада против России в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщил Госдепартамент.
 
В совместном заявлении сторон по итогам встречи говорится, что они "приветствовали координацию между Соединенными Штатами и Европейским союзом в осуществлении беспрецедентных санкций и мер экспортного контроля в ответ на действия России, и обсудили продолжение тесного сотрудничества в координации с G7 для обеспечения строгого выполнения этих мер".
 
"Они также обсудили дополнительные шаги по дальнейшей изоляции РФ от экономик США и ЕС и международной финансовой системы, чтобы наложить серьезные издержки на Россию", - отмечается в заявлении.
 
Дипломаты отметили "необходимость консолидации международной поддержки правительства и народа Украины", договорились, что будут продолжать "призывать Китай не обходить и не подрывать санкции против России, а также не оказывать никакой поддержки российской агрессии против Украины".
 
Нуланд и Мора также обсудили вопросы "поддержки Республики Молдова на высоком уровне и совместной работы по укреплению ее устойчивости", и усилия "по поддержке демократических сил внутри и за пределами Белоруссии", говорится в заявлении.
 
В нем отмечается: "Эта встреча на высоком уровне состоялась в соответствии с обязательствами, принятым на саммите США-ЕС в июне 2021 года, где обе стороны решили координировать политику и действия США и ЕС, связанные с Россией".
 
Стороны договорились продолжить встречи в рамках диалога по координации политики и действий США и ЕС, связанных с Россией. Следующая встреча намечена на конец 2022 года.
 


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