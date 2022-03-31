Китай не исключает перехода на рубли или юани при торговле энергоносителями с РФ

Китайские власти не исключают возможности перехода на рубли или юани в ходе торговли энергоносителями с РФ. Об этом корр. ТАСС сообщил в четверг МИД КНР.



"При осуществлении двусторонних взаиморасчетов субъекты рынка могут выбирать валюту в соответствии с собственными потребностями, - проинформировало китайское внешнеполитическое ведомство в ответ на вопрос, готов ли Китай оплачивать поставляемые Россией энергоносители не американскими долларами, а рублями или юанями. - Использование собственных национальных денежных единиц в процессе регулярного торгово-экономического взаимодействия может позволить избежать валютных рисков и снизить издержки, связанные с обменом валюты".



МИД КНР уточнил, что китайские компании намерены более активно использовать рубли или юани в торговле с РФ "на равноправной и взаимовыгодной основе, с учетом изменения ситуации на рынке". "Разумеется, по различным соображениям мы будем осуществлять расчеты и в валюте других стран", - прокомментировало министерство.



Как сообщила ранее газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на осведомленные источники, Саудовская Аравия рассматривает возможность использования юаня вместо доллара при расчетах за часть поставок нефти, которую она экспортирует в Китай. Авторы издания отмечают, что подобный шаг может ослабить доминирование американской валюты на мировом рынке энергоресурсов, а также продемонстрировать сближение этого ведущего экспортера нефти с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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