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США изучают возможность высвобождения 1 млн баррелей нефти ежедневно

Энергоресурсы и запасы
«Нефть России», 31.03.22, Москва, 07:42    Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность высвобождения из стратегического резерва миллиона баррелей нефти ежедневно на протяжении нескольких месяцев. Об этом сообщила в среду в "Твиттере" журналист агентства Блумберг Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники.
 
Общий объем нефти, которую планируется высвободить из хранилищ, может достичь 108 млн баррелей. По словам журналиста Блумберг, на такие меры американское руководство может пойти в целях борьбы с ростом цен на бензин и сокращением поставок энергоносителя на фоне ситуации вокруг Украины.
 
Байден 8 марта подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор. Минфин США установил срок завершения сделок по импорту в страну нефти, нефтепродуктов, СПГ и угля из России до 22 апреля. При этом сделки по импорту нефти с Каспийским трубопроводным консорциумом не запрещаются, поскольку указ Байдена допускает импорт энергоносителей нероссийского происхождения, которые следуют транзитом через территорию России или вывозятся из нее.
 
После этого стоимость бензина на автозаправках в США начала расти. Так, по данным Минтруда США, стоимость бензина на автозаправках в последнее время неоднократно обновляла исторический максимум, 10 марта она превысила $4,31 за один галлон (3,785 литра) марки Regular (соответствует бензину Аи-92 в РФ). Байден объяснял этот рост цен на бензин тем, что на ситуацию оказал влияние кризис вокруг Украины. Кроме того, он утверждал, что инфляция в США в целом бьет рекорды из-за действий России.
 
Вице-премьер РФ Александр Новак 23 марта заявил, что США пытаются переложить на Россию проблемы роста своих цен на топливо, но РФ не имеет никакого отношения к этой ситуации. Новак подчеркнул, что США сами поступательно отказываются от развития своей нефтяной отрасли, сокращают в нее инвестиции, не позволяют строить нефтепроводы и не выдают новые участки под бурение. Вице-премьер указал, что Россия никогда не использовала энергоресурсы в качестве оружия и является их надежным поставщиком на мировые рынки на протяжении многих десятилетий.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/569475/

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США изучают возможность высвобождения 1 млн баррелей нефти ежедневно

«Нефть России», 31.03.22, Москва, 07:42   Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность высвобождения из стратегического резерва миллиона баррелей нефти ежедневно на протяжении нескольких месяцев. Об этом сообщила в среду в "Твиттере" журналист агентства Блумберг Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники.
 
Общий объем нефти, которую планируется высвободить из хранилищ, может достичь 108 млн баррелей. По словам журналиста Блумберг, на такие меры американское руководство может пойти в целях борьбы с ростом цен на бензин и сокращением поставок энергоносителя на фоне ситуации вокруг Украины.
 
Байден 8 марта подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор. Минфин США установил срок завершения сделок по импорту в страну нефти, нефтепродуктов, СПГ и угля из России до 22 апреля. При этом сделки по импорту нефти с Каспийским трубопроводным консорциумом не запрещаются, поскольку указ Байдена допускает импорт энергоносителей нероссийского происхождения, которые следуют транзитом через территорию России или вывозятся из нее.
 
После этого стоимость бензина на автозаправках в США начала расти. Так, по данным Минтруда США, стоимость бензина на автозаправках в последнее время неоднократно обновляла исторический максимум, 10 марта она превысила $4,31 за один галлон (3,785 литра) марки Regular (соответствует бензину Аи-92 в РФ). Байден объяснял этот рост цен на бензин тем, что на ситуацию оказал влияние кризис вокруг Украины. Кроме того, он утверждал, что инфляция в США в целом бьет рекорды из-за действий России.
 
Вице-премьер РФ Александр Новак 23 марта заявил, что США пытаются переложить на Россию проблемы роста своих цен на топливо, но РФ не имеет никакого отношения к этой ситуации. Новак подчеркнул, что США сами поступательно отказываются от развития своей нефтяной отрасли, сокращают в нее инвестиции, не позволяют строить нефтепроводы и не выдают новые участки под бурение. Вице-премьер указал, что Россия никогда не использовала энергоресурсы в качестве оружия и является их надежным поставщиком на мировые рынки на протяжении многих десятилетий.
 


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