США изучают возможность высвобождения 1 млн баррелей нефти ежедневно

Общий объем нефти, которую планируется высвободить из хранилищ, может достичь 108 млн баррелей. По словам журналиста Блумберг, на такие меры американское руководство может пойти в целях борьбы с ростом цен на бензин и сокращением поставок энергоносителя на фоне ситуации вокруг Украины.
Байден 8 марта подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор. Минфин США установил срок завершения сделок по импорту в страну нефти, нефтепродуктов, СПГ и угля из России до 22 апреля. При этом сделки по импорту нефти с Каспийским трубопроводным консорциумом не запрещаются, поскольку указ Байдена допускает импорт энергоносителей нероссийского происхождения, которые следуют транзитом через территорию России или вывозятся из нее.
После этого стоимость бензина на автозаправках в США начала расти. Так, по данным Минтруда США, стоимость бензина на автозаправках в последнее время неоднократно обновляла исторический максимум, 10 марта она превысила $4,31 за один галлон (3,785 литра) марки Regular (соответствует бензину Аи-92 в РФ). Байден объяснял этот рост цен на бензин тем, что на ситуацию оказал влияние кризис вокруг Украины. Кроме того, он утверждал, что инфляция в США в целом бьет рекорды из-за действий России.
Вице-премьер РФ Александр Новак 23 марта заявил, что США пытаются переложить на Россию проблемы роста своих цен на топливо, но РФ не имеет никакого отношения к этой ситуации. Новак подчеркнул, что США сами поступательно отказываются от развития своей нефтяной отрасли, сокращают в нее инвестиции, не позволяют строить нефтепроводы и не выдают новые участки под бурение. Вице-премьер указал, что Россия никогда не использовала энергоресурсы в качестве оружия и является их надежным поставщиком на мировые рынки на протяжении многих десятилетий.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/569475/