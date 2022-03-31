У сотрудничества РФ и КНР в энергетике растут как возможности, так и проблемы

Перспективы дальнейшего развития энергетического сотрудничества между РФ и КНР несут в себе как растущие возможности, так и препятствия. Такая точка зрения изложена в статье, опубликованной в четверг в ведущей гонконгской газете "Саут Чайна морнинг пост".



"С уходом международных энергетических компаний из России после ее военной операции на Украине, решением Германии остановить процесс сертификации поддерживаемого Кремлем газопровода "Северный поток - 2" и из-за санкций против России у китайского правительства и компаний, безусловно, появились новые возможности укрепить свои позиции на российском рынке", - пишет автор.



"Однако, несмотря на то, что внутренние, региональные и глобальные факторы могут подтолкнуть КНР к заключению новой энергетической сделки с Россией, Пекин также может столкнуться и с целым рядом проблем", - говорится в публикации.



Возможности



В материале отмечается, что стремление Китая стать углеродно-нейтральным к 2060 году и заменить значительную долю угля газом, является одним из наиболее важных факторов, побуждающих Китай к дальнейшему наращиванию взаимодействия с РФ. Поставки российского газа, в то числе через трубопровод "Сила Сибири", помогут стране сократить парниковые выбросы по мере зеленого перехода.



"Во-вторых, уход западных энергетических компаний, таких как BP (Би-пи) и Shell ("Шелл") с рынка РФ из-за событий на Украине создает возможности для китайских энергетических корпораций, особенно государственных, инвестировать в Россию и диверсифицировать свой портфель", - отмечается в статье.



"В-третьих, хотя Китай также импортирует газ из Туркмении, российский газ является одним из самых дешевых вариантов для китайских потребителей, что делает новую энергетическую сделку с Россией намного более привлекательной", - считает автор.



По его мнению, к поиску дальнейшего сотрудничества с Москвой Пекин также может подтолкнуть ухудшение стабильности в соседних с КНР странах - поставщиках энергоресуров. Так, Узбекистан приостановил экспорт газа в КНР после протестов в Казахстане из-за роста цен на топливо, а в Мьянме военные установили мины вокруг нефте- и газопроводов, ведущих в китайскую провинцию Юньнань, чтобы защитить эти объекты, но этот шаг лишь отражает их уязвимость.



Какие сложности



"Однако на пути к сделке могут быть и препятствия. Одной из проблем может стать политическая и экономическая неопределенность, нависшая над Россией. Ухудшение деловой среды в РФ в условиях действующих санкций может отбить у китайских компаний охоту инвестировать в Россию", - предполагает автор.



Аналитик считает, что введенные Вашингтоном санкции "внушают осторожность Пекину и китайским компаниям". Так, государственная нефтехимическая корпорация Sinopec ("Синопек") недавно приостановила переговоры о проектах в России, "очевидно, прислушавшись к призыву правительства осторожно обращаться с российскими активами".



Другими проблемами, по мнению автора, могут стать разногласия в ценовом вопросе на энергоносители и недостаток у КНР технологических возможностей для непосредственного участия в разработке месторождений в Сибири.



Новые соглашения



"Китай оказался под растущим международным давлением, поскольку занял нейтральную позицию в отношении российско-украинского конфликта. И это вполне может помешать Пекину заключить новое энергетическое соглашение с Москвой, как это было в 2014 году", - считает автор.



Речь идет о перспективах строительства нового трубопровода "Союз Восток", который будет проходить через территорию Монголии в КНР и позволит ежегодно поставлять в Китай до 50 млрд кубометров газа, а также прокладки магистрали "Сила Сибири - 2" и возможности покупки Пекином акций российских энергетических компаний.



Вместе с тем в публикации отмечается, что "решающими факторами в этом направлении могут стать связи Китая с США, санкции против России и характер личных отношений между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным".

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