Хуситы в Йемене выразили готовность покупать у России пшеницу за рубли
«Нефть России», 31.03.22, Москва, 07:44 Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) выразило готовность покупать у Россию пшеницу, расплачиваясь в рублях.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду заявил, что считает правильным расширить список экспортируемых за рубли товаров, включив в него, в частности, удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес.
Йемен уже почти семь лет является местом ожесточенных боев между группировкой "Ансар Алла" и союзными ей силами, с одной стороны, и йеменской армией, связанной с международно признанным правительством, и арабской военной коалицией во главе с Саудовской Аравией, с другой стороны. Согласно данным ООН на ноябрь прошлого года, конфликт в Йемене унес жизни 377 тысяч человек, при этом 40% из них стали жертвами непосредственно военных действий.
© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.