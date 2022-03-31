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ЕБРР ожидает падения ВВП РФ в 2022 г. на 10% и нулевую динамику в 2023 г.

Экономика
«Нефть России», 31.03.22, Москва, 08:52    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает падения ВВП РФ в 2022 году на уровне 10%, а в 2023 году прогнозирует нулевую динамику.
 
Новая оценка ЕБРР, опубликованная в среду, кардинально отличается от предыдущих прогнозов - в ноябре 2021 года банк прогнозировал рост российской экономики на 3% в 2022 году.
 
ЕБРР одним из первых обнародовал прогноз для российской экономики с момента начала военной операции на Украине и последовавшего санкционного шока, сделавшего прежние оценки неактуальными. В начале марта свой прогноз (-7%) опубликовало рейтинговое агентство Moody's, а ЦБ РФ привел обезличенный консенсус-прогноз аналитиков (-8%).
 
Падение ВВП Украины, согласно прогнозам ЕБРР, в 2022 году может составить 20% (в ноябре 2021 года прогнозировался рост украинской экономики в 2022 году на 3,5%). При этом ЕБРР ожидает значительный отскок экономки Украины в 2023 году - рост сразу на 23%.
 
ВВП Белоруссии, по прогнозу ЕБРР, в 2022 году снизится на 3% (в ноябре 2021 года ЕБРР прогнозировал рост белорусской экономики в 2022 году на 0,2%), в 2023 году ожидается нулевая динамика экономики.
 
"Новые прогнозы основаны на ряде предположений о событиях в ближайшие месяцы и, следовательно, имеют высокую степень неопределенности", - отмечают в ЕБРР.
 
"Прогнозы ЕБРР предполагают, что с помощью посредников прекращение огня произойдет в течение пары месяцев, вскоре после этого начнутся крупные восстановительные работы в Украине, которые приведут ВВП Украины к концу 2023 года к уровню, близкому, но все еще ниже довоенного уровня. Ожидается, что санкции в отношении России сохранятся в обозримом будущем, обрекая российскую экономику на стагнацию в 2023 году (после резкого падения ВВП в 2022 году) с негативными последствиями для ряда соседних стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии", - говорится в сообщении ЕБРР.
 
"Учитывая такую большую неопределенность, банк намерен подготовить дальнейший прогноз в ближайшие пару месяцев, принимая во внимание дальнейшие события", - сообщили в ЕБРР.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/569479/

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ЕБРР ожидает падения ВВП РФ в 2022 г. на 10% и нулевую динамику в 2023 г.

«Нефть России», 31.03.22, Москва, 08:52   Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает падения ВВП РФ в 2022 году на уровне 10%, а в 2023 году прогнозирует нулевую динамику.
 
Новая оценка ЕБРР, опубликованная в среду, кардинально отличается от предыдущих прогнозов - в ноябре 2021 года банк прогнозировал рост российской экономики на 3% в 2022 году.
 
ЕБРР одним из первых обнародовал прогноз для российской экономики с момента начала военной операции на Украине и последовавшего санкционного шока, сделавшего прежние оценки неактуальными. В начале марта свой прогноз (-7%) опубликовало рейтинговое агентство Moody's, а ЦБ РФ привел обезличенный консенсус-прогноз аналитиков (-8%).
 
Падение ВВП Украины, согласно прогнозам ЕБРР, в 2022 году может составить 20% (в ноябре 2021 года прогнозировался рост украинской экономики в 2022 году на 3,5%). При этом ЕБРР ожидает значительный отскок экономки Украины в 2023 году - рост сразу на 23%.
 
ВВП Белоруссии, по прогнозу ЕБРР, в 2022 году снизится на 3% (в ноябре 2021 года ЕБРР прогнозировал рост белорусской экономики в 2022 году на 0,2%), в 2023 году ожидается нулевая динамика экономики.
 
"Новые прогнозы основаны на ряде предположений о событиях в ближайшие месяцы и, следовательно, имеют высокую степень неопределенности", - отмечают в ЕБРР.
 
"Прогнозы ЕБРР предполагают, что с помощью посредников прекращение огня произойдет в течение пары месяцев, вскоре после этого начнутся крупные восстановительные работы в Украине, которые приведут ВВП Украины к концу 2023 года к уровню, близкому, но все еще ниже довоенного уровня. Ожидается, что санкции в отношении России сохранятся в обозримом будущем, обрекая российскую экономику на стагнацию в 2023 году (после резкого падения ВВП в 2022 году) с негативными последствиями для ряда соседних стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии", - говорится в сообщении ЕБРР.
 
"Учитывая такую большую неопределенность, банк намерен подготовить дальнейший прогноз в ближайшие пару месяцев, принимая во внимание дальнейшие события", - сообщили в ЕБРР.
 


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