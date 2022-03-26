Правительство РФ обсуждает запрет "валютных оговорок" в сделках внутри страны

«Нефть России», 31.03.22, Москва, 08:53 Правительство России обсуждает возможность запретить договоры с привязкой оплаты к иностранной валюте или мировым товарным индексам. Соответствующий законопроект по инициативе кабмина рассмотрит 31 марта президентский совет по кодификации гражданского законодательства, указано в повестке его заседания.



Разработчик законопроекта в повестке не называется. Издание РБК пишет, что документ подготовила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), и его уже согласовал Минфин РФ.



Документ запрещает участникам сделок внутри России определять по ним рублевую цену в размере, эквивалентном сумме в иностранной валюте или показателям биржевых, внебиржевых индикаторов цен на мировых товарных рынках. Уже имеющим валютные оговорки в договорах в случае принятия закона придется в течение 30 дней исключить их, иначе цена будет рассчитана по курсу на 1 января 2022 года. По общему же правилу, по новым договорам валютная оговорка будет считаться ничтожной, а оплата по сделке будет производиться по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги, указано в проекте.



Эти требования не распространятся на сделки, осуществляемые в рамках внешнеторговой деятельности.



Изменения предлагается внести в статьи 317 ("валюта денежных обязательств") и 424 ("цена") Гражданского кодекса (ГК) РФ.



В пояснительной записке к законопроекту указывается, что он разработан в рамках плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления, утвержденного правкомиссией 15 марта 2022 года. Иных причин подготовки инициативы не приводится.



"Истинной целью разработчиков проекта", предполагает президентский совет по кодификации, является попытка решить проблему участников сделок с "валютной оговоркой", которые из-за резкого колебания курса рубля в феврале-марте 2022 года "оказались в несоразмерно невыгодном положении". Однако для решения их проблем достаточно уже действующих норм, например, позволяющих изменять или расторгать договор из-за существенного изменения обстоятельств (статья 451 ГК), следует из проекта заключения.



Совет по кодификации в нем указывает, что законопроект не может быть поддержан "по причинам концептуального характера", он не достигает таких целей законодательного регулирования, которые способствовали бы стабилизации гражданского оборота.



Реализация предложенного подхода "приведет к тому, что участники оборота, реализующие товары (работы, услуги), будут вынуждены минимизировать риски альтернативными способами, а именно: отчуждать товары только по полной предоплате, увеличивать цену товаров, закладывая в нее риск инфляции, и уменьшать количество долгосрочных договоров, что может негативно сказаться на гражданском обороте в целом", говорится в проекте заключения совета по кодификации.



Предложение запретить "валютные оговорки" во внутреннем обороте и допустить их во внешнеэкономической деятельности может поставить отечественных предпринимателей "в крайне затруднительное положение", считает совет. Предприниматели будут нести риск инфляции национальной валюты по отношению к иностранным кредиторам, но не смогут его переложить на последующих в цепочке контрактов своих должников по договорам, относящимся уже к внутреннему обороту.



"Подобный подход делает работу отечественных субъектов внешнеэкономической деятельности крайне невыгодной и может приводить к их банкротству", - говорится в проекте заключения.



О необходимости отвязать внутренние цены от экспортных котировок глава ФАС Максим Шаскольский заявлял 10 марта, выступая в Госдуме. "Как я говорил, эти рынки экспортно ориентированы, и задача - прекратить использовать в ценообразовании так называемую экспортную альтернативу", - говорил он, упоминая, в частности, рынок металлопродукции.



В начале недели ФАС со ссылкой на замруководителя ведомства Нелли Галимханову отмечала, что в текущих условиях высокой волатильности установление цен для потребителей внутреннего рынка на основании экспортных котировок может приводить к негативным последствиям. Цены, сложившиеся на зарубежных рынках, отражают условия спроса и предложения той страны, в которой сформировались такие индикаторы, а не российского рынка, на котором условия могут существенно отличаться, указывали в ФАС.



