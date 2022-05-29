Снижение цены барреля нефти до $30-40 остановит конфликт на Украине, считает Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине может быть остановлен при снижении стоимости нефти до 30-40 долларов за баррель. Такое мнение он выразил, выступая в субботу перед сторонниками в штате Вайоминг.



"Не знаю, следите ли вы за российской валютой, но она сейчас достигла максимальных показателей из-за высокой стоимости нефти", - сказал Трамп. "Если вы хотите остановить эту войну, нужно снизить стоимость нефти до 30-40 долларов за баррель", - утверждал он.



По мнению бывшего американского лидера, "Россия зарабатывает целое состояние за счет того, как дорого продается нефть". "К тому же они теперь принимают [в качестве оплаты] исключительно рубли, только их валюту. У нас не останется долларов, у нас не останется ничего", - считает республиканец.



Трамп в очередной раз выступил с критикой курса действующей администрации демократа Джо Байдена, отметив, что тот лишил США энергетической независимости, которой, по словам республиканца, удалось добиться во время его президентства. Как утверждал Трамп, при нем Соединенные Штаты обогнали бы по объемам добычи нефти "Россию и Саудовскую Аравию вместе взятых". "А теперь нам приходится обращаться к Венесуэле, чтобы закупать ее (нефть - прим. ТАСС)", - посетовал экс-глава государства.



Байден 8 марта подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор. Минфин США распорядился до 22 апреля завершить сделки по импорту нефти, нефтепродуктов, СПГ и угля из РФ.



Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ.

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