Леонид Федун предлагает снизить добычу нефти в России

«Нефть России», 30.05.22, Москва, 09:30 Добычу нефти в России можно снизить на 20–30% без потерь для бюджета, считает вице-президент по стратегическому развитию "Лукойла" Федун.



"Зачем России обеспечивать добычу 10 миллионов баррелей нефти в день, если мы сможем эффективно потреблять и экспортировать 7–8 миллионов без потерь для бюджета государства, внутреннего потребления и обеспечения импорта", - написал он в статье для РБК.



Евросоюз в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ рассматривает введение полного или частичного эмбарго на российскую нефть. Страны блока не могут согласовать шестой пакет уже около месяца. По словам источника в Евросоюзе, переговоры идут сложно, работа будет продолжена в понедельник.



По мнению Федуна, в таких условиях России нет смысла производить и экспортировать нефти больше, чем "необходимо для динамичного экономического роста и повышения текущего благосостояния".



Вице-президент одной из крупнейших российских нефтяных компаний считает более рациональным сохранить для будущего потребления неизвлеченные запасы сырья и создать инфраструктурные заделы, чем накапливать "сомнительные" долговые обязательства, которые в силу девальвации ежегодно обесцениваются.



"Что лучше - продавать 10 баррелей сырца по 50 долларов или семь, но по 80 долларов? Так и теперь. Нужно ли стараться сохранить объемы докризисного экспорта, соглашаясь на 30-процентные, а порой и на 40-процентные дисконты?" - предлагает он вернуться к дискуссии, которая была накануне заключения соглашения ОПЕК+.



Потребность в сырьевых ресурсах с высокой долей вероятности в ближайшие десятилетия будет увеличиваться и их стоимость будет коррелировать с реальной инфляцией, уверен Федун.



