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Мишустин обсудит с премьер-министром Казахстана взаимодействие в энергетике и транспорте

Анонсы
«Нефть России», 30.05.22, Москва, 09:35    Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник в Москве проведет переговоры с казахстанским коллегой Алиханом Смаиловым. Как сообщила пресс-служба кабинета министров РФ, главы правительств будут обсуждать взаимодействие двух стран в энергетике, транспорте, науке.
 
Премьер-министры "планируют обсудить актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, уделив особое внимание взаимодействию в энергетике, транспортной инфраструктуре, образовании, науке, культуре и других областях", отметили в пресс-службе, добавив, что Мишустин и Смаилов "рассмотрят важные аспекты углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза". Руководители кабинетов министров РФ и Казахстана поддерживают постоянный диалог. Они в последний раз разговаривали по телефону в пятницу.
 
Экономические связи
 
В аппарате правительства РФ отметили, что у РФ и Казахстана "активно ведется сотрудничество по всем направлениям двусторонней повестки дня, включая торгово-экономическое, внешнеполитическое, военно-техническое, межрегиональное, межпарламентское и культурно-гуманитарное". В российском кабмине привели данные статистики: "В 2021 году достигнут рекорд взаимного товарооборота - 25,6 млрд долларов. В январе - марте 2022 года объем взаимной торговли увеличился на 12,4% (по сравнению с аналогичным периодом 2021 года), до 5,8 млрд долларов". Также российский экспорт в Казахстан вырос на 10,4%, до 4,1 млрд долларов, импорт из Казахстана - на 17,4% (до 1,7 млрд долларов). "Происходит диверсификация структуры торговли, увеличивается доля ее несырьевой составляющей", - обратили внимание в аппарате правительства РФ.
 
"Активно развиваются налаженные в последние годы связи в области промышленного и военно-технического сотрудничества. Создаются новые совместные предприятия, ориентированные на продукцию с высокой добавленной стоимостью", - констатировали в российском кабмине, добавив, что "совершенствуются производственные цепочки для интеграции экономик России и Казахстана в единый хозяйственный комплекс". В Москве назвали перспективным направлением сотрудничество в секторе возобновляемых источников энергии и напомнили, что в Казахстане продолжается реализация крупных инвестиционных проектов с российским участием в автомобилестроении, сельскохозяйственном машиностроении, химической отрасли и в космической сфере.
 
"Особое внимание уделяется развитию транспортно-логистического потенциала России и Казахстана, в том числе в рамках проекта международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай" и автомобильной дороги "Меридиан", - констатировали в аппарате правительства РФ. По мнению российской стороны, "расширение инфраструктуры и создание новых транспортных коридоров будет способствовать укреплению интеграционных связей, в том числе в рамках ЕАЭС, создавать дополнительное конкурентное преимущество в условиях глобализации и растущей конкуренции за мировые и региональные рынки".
 
Еще одним приоритетным направлением взаимодействия Москва считает развитие медицинского туризма, сотрудничество при чрезвычайных ситуациях и катастрофах, в том числе санитарно-эпидемиологического характера. В аппарате кабинета министров обратили внимание на то, что для борьбы с коронавирусом "в кратчайшие сроки было согласовано и начато совместное производство российской вакцины "Спутник V" в Карагандинском фармацевтическом комплексе".
 
В кабмине напомнили о подписании в феврале нынешнего года соглашения о функционировании филиалов вузов двух стран. "В скором времени состоится открытие двух филиалов российских вузов (МИФИ в Алма-Ате и РГУ нефти и газа в Атырау)", - отметили в аппарате правительства, уточнив, что сейчас в Казахстане работают четыре филиала российских вузов. В 2021 учебном году в России обучались более 65 тысяч казахстанских студентов, из которых более 30 тысяч - за счет российского бюджета.
 
Связи регионов
 
"Россию и Казахстан связывают многолетние традиции дружбы и взаимопомощи, культурная и духовная общность", - уверены в российском правительстве. В кабмине напомнили, что на осень в Оренбурге запланировано проведение очередного Форума межрегионального сотрудничества с участием лидеров двух стран. Его тема - "Снятие ограничений в международной торговле". "Учитывая, что у России и Казахстана самая протяженная в мире сухопутная граница, межрегиональное сотрудничество имеет для нас стратегическое значение. 76 из 85 российских регионов успешно развивают связи с областями Казахстана. Стороны инициативно подходят к расширению контактов", - подчеркнули в аппарате кабинета министров РФ.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/569927/

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Мишустин обсудит с премьер-министром Казахстана взаимодействие в энергетике и транспорте

«Нефть России», 30.05.22, Москва, 09:35   Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник в Москве проведет переговоры с казахстанским коллегой Алиханом Смаиловым. Как сообщила пресс-служба кабинета министров РФ, главы правительств будут обсуждать взаимодействие двух стран в энергетике, транспорте, науке.
 
Премьер-министры "планируют обсудить актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, уделив особое внимание взаимодействию в энергетике, транспортной инфраструктуре, образовании, науке, культуре и других областях", отметили в пресс-службе, добавив, что Мишустин и Смаилов "рассмотрят важные аспекты углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза". Руководители кабинетов министров РФ и Казахстана поддерживают постоянный диалог. Они в последний раз разговаривали по телефону в пятницу.
 
Экономические связи
 
В аппарате правительства РФ отметили, что у РФ и Казахстана "активно ведется сотрудничество по всем направлениям двусторонней повестки дня, включая торгово-экономическое, внешнеполитическое, военно-техническое, межрегиональное, межпарламентское и культурно-гуманитарное". В российском кабмине привели данные статистики: "В 2021 году достигнут рекорд взаимного товарооборота - 25,6 млрд долларов. В январе - марте 2022 года объем взаимной торговли увеличился на 12,4% (по сравнению с аналогичным периодом 2021 года), до 5,8 млрд долларов". Также российский экспорт в Казахстан вырос на 10,4%, до 4,1 млрд долларов, импорт из Казахстана - на 17,4% (до 1,7 млрд долларов). "Происходит диверсификация структуры торговли, увеличивается доля ее несырьевой составляющей", - обратили внимание в аппарате правительства РФ.
 
"Активно развиваются налаженные в последние годы связи в области промышленного и военно-технического сотрудничества. Создаются новые совместные предприятия, ориентированные на продукцию с высокой добавленной стоимостью", - констатировали в российском кабмине, добавив, что "совершенствуются производственные цепочки для интеграции экономик России и Казахстана в единый хозяйственный комплекс". В Москве назвали перспективным направлением сотрудничество в секторе возобновляемых источников энергии и напомнили, что в Казахстане продолжается реализация крупных инвестиционных проектов с российским участием в автомобилестроении, сельскохозяйственном машиностроении, химической отрасли и в космической сфере.
 
"Особое внимание уделяется развитию транспортно-логистического потенциала России и Казахстана, в том числе в рамках проекта международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай" и автомобильной дороги "Меридиан", - констатировали в аппарате правительства РФ. По мнению российской стороны, "расширение инфраструктуры и создание новых транспортных коридоров будет способствовать укреплению интеграционных связей, в том числе в рамках ЕАЭС, создавать дополнительное конкурентное преимущество в условиях глобализации и растущей конкуренции за мировые и региональные рынки".
 
Еще одним приоритетным направлением взаимодействия Москва считает развитие медицинского туризма, сотрудничество при чрезвычайных ситуациях и катастрофах, в том числе санитарно-эпидемиологического характера. В аппарате кабинета министров обратили внимание на то, что для борьбы с коронавирусом "в кратчайшие сроки было согласовано и начато совместное производство российской вакцины "Спутник V" в Карагандинском фармацевтическом комплексе".
 
В кабмине напомнили о подписании в феврале нынешнего года соглашения о функционировании филиалов вузов двух стран. "В скором времени состоится открытие двух филиалов российских вузов (МИФИ в Алма-Ате и РГУ нефти и газа в Атырау)", - отметили в аппарате правительства, уточнив, что сейчас в Казахстане работают четыре филиала российских вузов. В 2021 учебном году в России обучались более 65 тысяч казахстанских студентов, из которых более 30 тысяч - за счет российского бюджета.
 
Связи регионов
 
"Россию и Казахстан связывают многолетние традиции дружбы и взаимопомощи, культурная и духовная общность", - уверены в российском правительстве. В кабмине напомнили, что на осень в Оренбурге запланировано проведение очередного Форума межрегионального сотрудничества с участием лидеров двух стран. Его тема - "Снятие ограничений в международной торговле". "Учитывая, что у России и Казахстана самая протяженная в мире сухопутная граница, межрегиональное сотрудничество имеет для нас стратегическое значение. 76 из 85 российских регионов успешно развивают связи с областями Казахстана. Стороны инициативно подходят к расширению контактов", - подчеркнули в аппарате кабинета министров РФ.
 


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