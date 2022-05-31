Из-за нефтяного эмбарго ЕС Россия может потерять около $22 млрд

Россия недополучит около $22 млрд нефтяных доходов из-за нефтяного эмбарго Евросоюза, подсчитало агентство Bloomberg. Однако $10 млрд ежегодных поступлений Россия сможет сохранить за счет поступлений от поставок в Венгрию, Словакию и Чехию по нефтепроводу «Дружба».



Как утверждает Bloomberg, прекращение поставок по трубопроводу через северную ветку нефтепровода «Дружба» в Польшу и Германию сократит доходы России на $12 млрд. От запрета на экспорт нефти в Европу морским путем Россия потеряет около $10 млрд в год. Из-за продажи нефти в Азии с большим дисконтом Россия может понести дополнительные убытки.



30 мая лидеры стран ЕС договорились о частичном запрете импорта нефти из России. Под эмбарго не попадут поставки нефти по трубопроводам.



Анастасия Ларина

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