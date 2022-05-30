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"Газпром" подтвердил, что останавливает поставки газа нидерландской GasTerra с 31 мая

Газ
«Нефть России», 31.05.22, Москва, 08:46    Нидерландская GasTerra уведомила ""Газпром экспорт", что не намерена платить за газ в рублях, "Газпром экспорт" на конец дня 30 мая не получил от компании платеж за поставки газа в апреле и останавливает прокачку с 31 мая, сообщила российская компания.
 
"Нидерландская компания "Газтерра" (GasTerra B.V.) уведомила ООО "Газпром экспорт", что не намерена осуществлять платежи за поставляемый газ в рублях в соответствии с указом президента РФ №172 от 31.03.2022 года и в соответствии со схемой, предложенной "Газпром экспортом", - сообщила компания.
 
"По состоянию на конец рабочего дня 30 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) "Газпром экспорт" не получил от "Газтерра" платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил "Газтерра" о приостановке поставок газа с 31 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным вышеупомянутым указом", - также говорится в сообщении.
 
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
 
Согласно новой схеме Газпромбанк для расчетов иностранных покупателей за газ будет открывать специальные валютные и рублевые счета. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего - зачислять рубли на счет покупателя газа. Расчеты с поставщиком - "Газпромом" - будут осуществляться уже с этого счета.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/569935/

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"Газпром" подтвердил, что останавливает поставки газа нидерландской GasTerra с 31 мая

«Нефть России», 31.05.22, Москва, 08:46   Нидерландская GasTerra уведомила ""Газпром экспорт", что не намерена платить за газ в рублях, "Газпром экспорт" на конец дня 30 мая не получил от компании платеж за поставки газа в апреле и останавливает прокачку с 31 мая, сообщила российская компания.
 
"Нидерландская компания "Газтерра" (GasTerra B.V.) уведомила ООО "Газпром экспорт", что не намерена осуществлять платежи за поставляемый газ в рублях в соответствии с указом президента РФ №172 от 31.03.2022 года и в соответствии со схемой, предложенной "Газпром экспортом", - сообщила компания.
 
"По состоянию на конец рабочего дня 30 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) "Газпром экспорт" не получил от "Газтерра" платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил "Газтерра" о приостановке поставок газа с 31 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным вышеупомянутым указом", - также говорится в сообщении.
 
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
 
Согласно новой схеме Газпромбанк для расчетов иностранных покупателей за газ будет открывать специальные валютные и рублевые счета. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего - зачислять рубли на счет покупателя газа. Расчеты с поставщиком - "Газпромом" - будут осуществляться уже с этого счета.
 


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