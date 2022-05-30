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WSJ сообщила об обсуждении приостановки участия РФ в сделке ОПЕК+

ОПЕК
«Нефть России», 01.06.22, Москва, 08:28    Некоторые члены ОПЕК изучают идею приостановки участия России в сделке по добыче нефти (ОПЕК+), поскольку западные санкции и частичный европейский запрет начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных делегатов ОПЕК.
 
В настоящее время глава МИД РФ Сергей Лавров находится с визитом в Саудовской Аравии. Как сообщал министр, он планирует принять участие в заседании форума министров иностранных дел Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, которое пройдет в Эр-Рияде 1 июня.
 
Освобождение России от ее целей по добыче нефти может потенциально открыть путь для Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и других производителей в ОПЕК, чтобы прокачивать значительно больше нефти, к чему их призывают США и европейские страны, поскольку вторжение в Украину подняло цены на нефть выше $100 за баррель, отмечает издание.
 
Россия, один из трех крупнейших производителей нефти в мире, в прошлом году договорилась с ОПЕК и девятью странами, не входящими в ОПЕК, о ежемесячном увеличении объемов добычи нефти, но теперь ожидается, что ее добыча упадет примерно на 8% в этом году, пишет WSJ. Не удалось определить, согласится ли Россия на освобождение от производственных целей сделки.
 
По словам делегатов, до сих пор нет официального призыва к ОПЕК добывать больше нефти, чтобы компенсировать любой потенциальный дефицит России, но некоторые члены в Персидском заливе начали планировать увеличение добычи где-то в ближайшие несколько месяцев.
 
В начале мая ОАЭ и Саудовская Аравия дали четко понять, что ОПЕК+ не сможет увеличить добычу нефти, поскольку для любых изменений нужно единогласное решение. Кроме того, министры энергетики этих стран призывали западные страны, призывающие их увеличить добычу нефти, присмотреться к своим налоговым системам - доля налогов в стоимости топлива растет больше, чем стоимость нефти. ОПЕК также недовольна тем, что ранее запад призывал мир к отказу от ископаемого топлива, что снизило инвестиции в сектор, и теперь ряд стран не может увеличить добычу. На текущий момент ОПЕК+ отстает от планируемого уровня добычи нефти на 2,6 млн б/с, что составляет порядка 3% мирового спроса на нефть. Свободные мощности по добыче существуют только в основном у ОАЭ и Саудовской Аравии.
 
По оценке ОПЕК+, на сегодня рынок нефти сбалансирован.
 
Нынешнее соглашение ОПЕК+ действует до конца 2022 года. Ряд стран участвуют в соглашении ОПЕК+, но ограничения на них не распространяются: это Иран и Венесуэла, находящиеся под санкциями США, а также Ливия.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/569937/

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WSJ сообщила об обсуждении приостановки участия РФ в сделке ОПЕК+

«Нефть России», 01.06.22, Москва, 08:28   Некоторые члены ОПЕК изучают идею приостановки участия России в сделке по добыче нефти (ОПЕК+), поскольку западные санкции и частичный европейский запрет начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных делегатов ОПЕК.
 
В настоящее время глава МИД РФ Сергей Лавров находится с визитом в Саудовской Аравии. Как сообщал министр, он планирует принять участие в заседании форума министров иностранных дел Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, которое пройдет в Эр-Рияде 1 июня.
 
Освобождение России от ее целей по добыче нефти может потенциально открыть путь для Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и других производителей в ОПЕК, чтобы прокачивать значительно больше нефти, к чему их призывают США и европейские страны, поскольку вторжение в Украину подняло цены на нефть выше $100 за баррель, отмечает издание.
 
Россия, один из трех крупнейших производителей нефти в мире, в прошлом году договорилась с ОПЕК и девятью странами, не входящими в ОПЕК, о ежемесячном увеличении объемов добычи нефти, но теперь ожидается, что ее добыча упадет примерно на 8% в этом году, пишет WSJ. Не удалось определить, согласится ли Россия на освобождение от производственных целей сделки.
 
По словам делегатов, до сих пор нет официального призыва к ОПЕК добывать больше нефти, чтобы компенсировать любой потенциальный дефицит России, но некоторые члены в Персидском заливе начали планировать увеличение добычи где-то в ближайшие несколько месяцев.
 
В начале мая ОАЭ и Саудовская Аравия дали четко понять, что ОПЕК+ не сможет увеличить добычу нефти, поскольку для любых изменений нужно единогласное решение. Кроме того, министры энергетики этих стран призывали западные страны, призывающие их увеличить добычу нефти, присмотреться к своим налоговым системам - доля налогов в стоимости топлива растет больше, чем стоимость нефти. ОПЕК также недовольна тем, что ранее запад призывал мир к отказу от ископаемого топлива, что снизило инвестиции в сектор, и теперь ряд стран не может увеличить добычу. На текущий момент ОПЕК+ отстает от планируемого уровня добычи нефти на 2,6 млн б/с, что составляет порядка 3% мирового спроса на нефть. Свободные мощности по добыче существуют только в основном у ОАЭ и Саудовской Аравии.
 
По оценке ОПЕК+, на сегодня рынок нефти сбалансирован.
 
Нынешнее соглашение ОПЕК+ действует до конца 2022 года. Ряд стран участвуют в соглашении ОПЕК+, но ограничения на них не распространяются: это Иран и Венесуэла, находящиеся под санкциями США, а также Ливия.
 


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