В ЕС обсуждают меры, направленные на то, чтобы РФ продавала нефть по низкой цене

По словам Джо Байдена, рассматриваются самые разные вопросы относительно того, что можно сделать



Президент США Джо Байден полагает, что в ЕС рассматривают возможность принятия мер, направленных на то, чтобы Россия была вынуждена продавать нефть по цене ниже рыночной.



"Европа сейчас принимает решение относительно дальнейшего сокращения закупок российской нефти", - заявил американский лидер журналистам во время выступления в Белом доме в среду.



"И рассматриваются самые разные вопросы относительно того, что можно сделать. Может быть, даже закупать нефть по ограниченной цене", - продолжил Байден. По его версии, одна из возможностей предполагает, что у России была бы "непреодолимая потребность" реализовывать нефть, однако ее "продавали бы по значительно более низкой цене, нежели та, которая устанавливается сейчас на рынке". Президент США не привел дополнительных подробностей.



В понедельник главы государств и правительств стран - членов Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России, который включает частичное эмбарго на импорт российской нефти. Страны сообщества почти месяц не могли достичь компромисса, поскольку Венгрия при поддержке ряда других государств выступала против полного запрета на импорт нефти из РФ, полагая, что ущерб от его введения станет катастрофическим для экономики. Еврокомиссия пошла на значительное смягчение своей позиции, объявив, что запрета на поставки трубопроводной нефти из России, которую получает Будапешт, пока не будет.

Подробнее читайте на https://oilru.com/news/569942/