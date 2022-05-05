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В Японии запустят ядерный реактор такого же типа, как на «Фукусиме-1»

Атомная энергетика
«Нефть России», 02.06.22, Москва, 08:44    Губернатор японской префектуры Симанэ (на западе страны) дал согласие на перезапуск второго реактора АЭС «Симанэ», расположенной в городе Мацуэ, сообщает телеканал NHK со ссылкой на власти города и префектуры. Этот реактор — такой же, какой был на «Фукусиме-1», он был установлен на станцию, но его так и не ввели в эксплуатацию после событий 2011 года.
 
Реактор уже прошел проверку регулятора, свое одобрение по поводу его перезапуска высказали законодательное собрание префектуры и пять городов и муниципалитетов, расположенных в радиусе 30 км от АЭС. По данным NHK, оператор станции Chugoku Electric Power собирается завершить подготовку к перезапуску к февралю 2023 года. Отмечается, что в радиусе 30 км от АЭС живет 450 тыс. человек, и до запуска властям еще нужно утвердить план их эвакуации.
 
Авария на «Фукусиме-1» произошла 11 марта 2011 года в результате цунами. Погибшими или пропавшими без вести было признано более 18 тыс. человек. В 2023 году правительство Японии запланировало слить в океан 1,25 млн т воды с аварийной АЭС, в связи с чем многие соседние страны, в том числе Россия, выражали обеспокоенность.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/569944/

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В Японии запустят ядерный реактор такого же типа, как на «Фукусиме-1»

«Нефть России», 02.06.22, Москва, 08:44   Губернатор японской префектуры Симанэ (на западе страны) дал согласие на перезапуск второго реактора АЭС «Симанэ», расположенной в городе Мацуэ, сообщает телеканал NHK со ссылкой на власти города и префектуры. Этот реактор — такой же, какой был на «Фукусиме-1», он был установлен на станцию, но его так и не ввели в эксплуатацию после событий 2011 года.
 
Реактор уже прошел проверку регулятора, свое одобрение по поводу его перезапуска высказали законодательное собрание префектуры и пять городов и муниципалитетов, расположенных в радиусе 30 км от АЭС. По данным NHK, оператор станции Chugoku Electric Power собирается завершить подготовку к перезапуску к февралю 2023 года. Отмечается, что в радиусе 30 км от АЭС живет 450 тыс. человек, и до запуска властям еще нужно утвердить план их эвакуации.
 
Авария на «Фукусиме-1» произошла 11 марта 2011 года в результате цунами. Погибшими или пропавшими без вести было признано более 18 тыс. человек. В 2023 году правительство Японии запланировало слить в океан 1,25 млн т воды с аварийной АЭС, в связи с чем многие соседние страны, в том числе Россия, выражали обеспокоенность.
 


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