В Японии запустят ядерный реактор такого же типа, как на «Фукусиме-1»

Губернатор японской префектуры Симанэ (на западе страны) дал согласие на перезапуск второго реактора АЭС «Симанэ», расположенной в городе Мацуэ, сообщает телеканал NHK со ссылкой на власти города и префектуры. Этот реактор — такой же, какой был на «Фукусиме-1», он был установлен на станцию, но его так и не ввели в эксплуатацию после событий 2011 года.



Реактор уже прошел проверку регулятора, свое одобрение по поводу его перезапуска высказали законодательное собрание префектуры и пять городов и муниципалитетов, расположенных в радиусе 30 км от АЭС. По данным NHK, оператор станции Chugoku Electric Power собирается завершить подготовку к перезапуску к февралю 2023 года. Отмечается, что в радиусе 30 км от АЭС живет 450 тыс. человек, и до запуска властям еще нужно утвердить план их эвакуации.



Авария на «Фукусиме-1» произошла 11 марта 2011 года в результате цунами. Погибшими или пропавшими без вести было признано более 18 тыс. человек. В 2023 году правительство Японии запланировало слить в океан 1,25 млн т воды с аварийной АЭС, в связи с чем многие соседние страны, в том числе Россия, выражали обеспокоенность.

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