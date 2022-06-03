О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 3 июня 2022 года, пятница , 08:19:00 мск
Нефть, Brent: $117.85 +0,53
Валюта:    61.58 +0,11    64.91 +1,25
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

Решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти отвечает планам ЕС

ОПЕК
«Нефть России», 03.06.22, Москва, 07:53    Еврокомиссия (ЕК) с целью избавления от зависимости от ископаемого топлива РФ выдвинула план REPowerEU, и решение ОПЕК+ увеличить в ближайшие месяцы добычу нефти может способствовать его реализации, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
 
"И первое важное условие - это диверсификация от России к другим поставщикам. В этом отношении я приветствую сегодняшнее заявление ОПЕК об увеличении поставок нефти. Потому что так нам легче приступить к сворачиванию и избавлению от российской нефти, и перемещаться в другие регионы мира за необходимой нефтью", - сказала глава Еврокомиссии в четверг во время визита в Польшу.
 
Ее выступление опубликовано в Брюсселе.
 
Как сообщалось, министры ОПЕК+ приняли решение об увеличении квоты на добычу нефти в июле и августе на 648 тыс. баррелей в сутки, перенеся рост с сентября.
 
Ранее планировалось, что квота на июль, август и сентябрь будет увеличена на 432 тыс. б/с. На встрече в четверг принято решение "опередить запланированную общую корректировку добычи на сентябрь и равномерно распределить увеличение добычи на 432 тыс. б/с за июль и август 2022 года".
 
"Таким образом, добыча в июле будет скорректирована в сторону увеличения на 648 тыс. б/с в соответствии с прилагаемым графиком", - отмечалось в сообщении.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/569946/

ОПЕК+ встречает летний сезон сверхплановой прибавкой. ОбобщениеБайден посетит Саудовскую Аравию и встретится с наследным принцем в июне
Просмотров: 36

    распечатать
    добавить в «Избранное»

Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

03.06.22
Решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти отвечает планам ЕС
01.06.22
WSJ сообщила об обсуждении приостановки участия РФ в сделке ОПЕК+
30.05.22
Во время политического шторма важно сохранить соглашение ОПЕК+
31.03.22
ОПЕК+ может исключить данные МЭА из оценок нефтедобычи альянса и прогноза рынка
10.03.22
Министр энергетики ОАЭ заявил о приверженности страны соглашению ОПЕК+
10.03.22
Ирак считает, что нынешний уровень нефтедобычи стран ОПЕК+ соответствует спросу
09.03.22
США попытаются развалить соглашение ОПЕК+
09.03.22
Генсек ОПЕК заявил о достаточности предложения на рынке нефти в данный момент
22.02.22
В ОПЕК не видят необходимости в увеличении добычи
19.02.22
ОПЕК+ планирует включить Иран в сделку об ограничении поставок нефти
16.02.22
В Азербайджане заявили, что в январе перевыполнили обязательства в рамках сделки ОПЕК+
11.02.22
Страны ОПЕК+ выполнили в январе сделку по ограничению добычи на 127%
11.02.22
МЭА: Недотягивание ОПЕК+ до собственных целевых уровней добычи может усилить волатильность на нефтяном рынке
03.02.22
Как нефтедобывающие страны нарушают соглашение ОПЕК+

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти отвечает планам ЕС

«Нефть России», 03.06.22, Москва, 07:53   Еврокомиссия (ЕК) с целью избавления от зависимости от ископаемого топлива РФ выдвинула план REPowerEU, и решение ОПЕК+ увеличить в ближайшие месяцы добычу нефти может способствовать его реализации, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
 
"И первое важное условие - это диверсификация от России к другим поставщикам. В этом отношении я приветствую сегодняшнее заявление ОПЕК об увеличении поставок нефти. Потому что так нам легче приступить к сворачиванию и избавлению от российской нефти, и перемещаться в другие регионы мира за необходимой нефтью", - сказала глава Еврокомиссии в четверг во время визита в Польшу.
 
Ее выступление опубликовано в Брюсселе.
 
Как сообщалось, министры ОПЕК+ приняли решение об увеличении квоты на добычу нефти в июле и августе на 648 тыс. баррелей в сутки, перенеся рост с сентября.
 
Ранее планировалось, что квота на июль, август и сентябрь будет увеличена на 432 тыс. б/с. На встрече в четверг принято решение "опередить запланированную общую корректировку добычи на сентябрь и равномерно распределить увеличение добычи на 432 тыс. б/с за июль и август 2022 года".
 
"Таким образом, добыча в июле будет скорректирована в сторону увеличения на 648 тыс. б/с в соответствии с прилагаемым графиком", - отмечалось в сообщении.
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →