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Байден посетит Саудовскую Аравию и встретится с наследным принцем в июне

Анонсы
«Нефть России», 03.06.22, Москва, 07:58    Президент США Джо Байден отправится в Саудовскую Аравию в этом месяце, сообщает New York Times со ссылкой на источники.
 
Поездка в Саудовскую Аравию станет частью ранее запланированного визита президента США в Европу и Израиль, сообщили представители администрации.
 
Во время своей остановки в Эр-Рияде Байден встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, а также с лидерами других арабских стран, включая Египет, Иорданию, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты.
 
Отмечается, что Байден, который будучи кандидатом в президенты обещал наказать королевство за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи, стремится восстановить отношения с богатой нефтью Саудовской Аравией, чтобы снизить цены на нефть и при этом "изолировать Россию на мировой арене".
 
Журналист Хашкаджи, работавший для американского издания The Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.
 
В рассекреченном докладе разведки США, опубликованном в феврале 2021 года, говорилось, что операцию, в рамках которой был убит журналист, одобрил лично наследный принц Саудовской Аравии.
 
По версии Эр-Рияда, Хашкаджи был убит саудовскими агентами в ходе операции, спланированной двумя помощниками наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, причем помощники теперь уволены, а сам принц к убийству непричастен.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/569947/

Решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти отвечает планам ЕСFT узнала об условии Саудовской Аравии для увеличения добычи нефти
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Байден посетит Саудовскую Аравию и встретится с наследным принцем в июне

«Нефть России», 03.06.22, Москва, 07:58   Президент США Джо Байден отправится в Саудовскую Аравию в этом месяце, сообщает New York Times со ссылкой на источники.
 
Поездка в Саудовскую Аравию станет частью ранее запланированного визита президента США в Европу и Израиль, сообщили представители администрации.
 
Во время своей остановки в Эр-Рияде Байден встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, а также с лидерами других арабских стран, включая Египет, Иорданию, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты.
 
Отмечается, что Байден, который будучи кандидатом в президенты обещал наказать королевство за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи, стремится восстановить отношения с богатой нефтью Саудовской Аравией, чтобы снизить цены на нефть и при этом "изолировать Россию на мировой арене".
 
Журналист Хашкаджи, работавший для американского издания The Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.
 
В рассекреченном докладе разведки США, опубликованном в феврале 2021 года, говорилось, что операцию, в рамках которой был убит журналист, одобрил лично наследный принц Саудовской Аравии.
 
По версии Эр-Рияда, Хашкаджи был убит саудовскими агентами в ходе операции, спланированной двумя помощниками наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, причем помощники теперь уволены, а сам принц к убийству непричастен.
 


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