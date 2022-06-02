Байден посетит Саудовскую Аравию и встретится с наследным принцем в июне

Президент США Джо Байден отправится в Саудовскую Аравию в этом месяце, сообщает New York Times со ссылкой на источники.



Поездка в Саудовскую Аравию станет частью ранее запланированного визита президента США в Европу и Израиль, сообщили представители администрации.



Во время своей остановки в Эр-Рияде Байден встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, а также с лидерами других арабских стран, включая Египет, Иорданию, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты.



Отмечается, что Байден, который будучи кандидатом в президенты обещал наказать королевство за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи, стремится восстановить отношения с богатой нефтью Саудовской Аравией, чтобы снизить цены на нефть и при этом "изолировать Россию на мировой арене".



Журналист Хашкаджи, работавший для американского издания The Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.



В рассекреченном докладе разведки США, опубликованном в феврале 2021 года, говорилось, что операцию, в рамках которой был убит журналист, одобрил лично наследный принц Саудовской Аравии.



По версии Эр-Рияда, Хашкаджи был убит саудовскими агентами в ходе операции, спланированной двумя помощниками наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, причем помощники теперь уволены, а сам принц к убийству непричастен.

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