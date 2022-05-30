FT узнала об условии Саудовской Аравии для увеличения добычи нефти

Саудовская Аравия увеличит добычу нефти только при условии существенного снижения добычи в России. При этом руководство королевства, по данным источников FT, полагает, что дефицита нефти на рынке «пока нет»



Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти, если добыча в России существенно снизится из-за наложенных на нее западных санкций. Об этом со ссылкой на пять источников, знакомых с обсуждением, сообщает газета Financial Times.



При этом источники отмечают, что руководство Саудовской Аравии осознает, что рынок перегружен и цены на нефть находятся на высоком уровне, однако там также полагают, что «настоящего дефицита [на рынке] пока нет».



Собеседники газеты также утверждают, что несмотря на напряженность в отношениях США и Саудовской Аравии, последние визиты высокопоставленных делегаций со стороны Вашингтона «помогли улучшить отношения». После этого, по информации источников, в Королевстве согласились «изменить тон отношений в рамках сближения с администрацией [президента США Джо] Байдена».



Еще один источник уточнил FT, что увеличение добычи нефти Саудовской Аравией, запланированное на сентябрь, будет перенесено на июль и август, хотя ОПЕК+ должна будет одобрить это изменение.



С начала российской военной операции на Украине западные страны, включая ЕС и США, ввели против Москвы уже несколько пакетов санкций. Вашингтон, в частности, еще в начале марта ввел эмбарго на поставки нефти и газа из России.



Евросоюз согласовал шестой пакет санкций против России 30 мая. Страны ЕС договорились ввести частичное нефтяное эмбарго, которое коснется поставок российской нефти по морю. По словам источников Bloomberg, сначала — к 2023 году — ЕС планирует отказаться от морских поставок сырья, а уже после того, как будут удовлетворены интересы ряда стран, не имеющих выхода к морю, — расширить эмбарго и на трубопроводные поставки.



Россия является одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров нефти (наряду с Саудовской Аравией). Ее доля на рынке составляет около 10%.



В прошлом году страны Евросоюза импортировали российских сырой нефти и нефтепродуктов на €70,8 млрд (на €48,3 млрд и €22,6 млрд соответственно). Общий импорт этих продуктов в Евросоюз составил €251,6 млрд, то есть Россия обеспечила в этом объеме более 28%, следует из базы данных Eurostat.



Доля России в американском импорте нефти и нефтепродуктов в 2020 году выросла до рекордных 7%, сообщал Bloomberg. Россия тогда обошла по этому показателю Саудовскую Аравию. В 2021 году российские производители почти втрое нарастили поставки нефти в США. Если в 2020 году они экспортировали туда в среднем 76 тыс. барр./сутки, то за первые 11 месяцев 2021 года этот показатель составил 209 тыс. барр./сутки.



В Кремле допускали, что если ЕС откажется от закупок российской нефти, то Россия будет компенсировать эти объемы продажами на востоке. На фоне согласования эмбарго стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent превысила $119 за баррель. Вице-премьер России Александр Новак предупреждал, что в случае принятия эмбарго она может взлететь еще выше — до $300 за баррель.



Илья Фурсеев

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