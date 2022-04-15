«Роснефть» подала иск против американского Forbes

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск «Роснефти» к издателю американского журнала Forbes, компании Forbes Media LLC. Информация об этом приводится в картотеке дел.



Иск поступил в суд 2 июня. Никакие детали не приводятся. Forbes и «Роснефть» информацию пока не комментировали. Дело распределено судье Анне Мищенко, которая ранее в том числе рассматривала дела по вопросам интеллектуальной собственности и защите деловой репутации.



«Роснефть» в 2021 году подавала иск против российского издателя Forbes «Ас Рус Медиа». Арбитражный суд Москвы в октябре признал сведения из статьи о российской нефтяной компании не соответствующими действительности, обязал журналиста Дмитрия Яковенко заплатить 6 тыс. руб., «Ас Рус Медиа» — 30 тыс. руб. госпошлины.



Леонид Уварчев

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