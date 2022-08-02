Премьер Саксонии считает, что ФРГ не сможет отказаться от российского газа еще пять лет

«В ближайшие годы нам по-прежнему будет нужен российский газ, мы должны использовать существующие атомные электростанции и осуществить поэтапный отказ от угля, как и было запланировано до 2038 года»,— сказал господин Кречмер в интервью Zeit.
Он призвал признать, что Германия не сможет обойтись «без российского газа в ближайшие пять лет». Премьер Саксонии назвал это «горькой реальностью», которую нужно принять.
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек ранее на этой неделе заявил, что Германия достигнет энергонезависимости через несколько месяцев. Он отметил, что это «не означает, что мы никогда больше не должны выстраивать отношений с Россией». Сейчас Германия импортирует 40% газа из России. Господин Хабек говорил, что ФРГ планирует достичь полной независимости от российского газа к лету 2024 года. В июле в Минэкономики Германии заявили о невозможности пережить предстоящую зиму без российского газа.
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