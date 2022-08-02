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Премьер Саксонии считает, что ФРГ не сможет отказаться от российского газа еще пять лет

Энергобезопасность
«Нефть России», 31.07.22, Москва, 10:03    Германия не сможет обойтись без российского газа в ближайшие пять лет, считает премьер федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. Он назвал ошибочной позицию полного отказа от сырья из РФ. По мнению премьера Саксонии, Берлин должен настаивать на мирных переговорах Москвы и Киева, а идея полной изоляции России является «абсурдной и опасной».
 
«В ближайшие годы нам по-прежнему будет нужен российский газ, мы должны использовать существующие атомные электростанции и осуществить поэтапный отказ от угля, как и было запланировано до 2038 года»,— сказал господин Кречмер в интервью Zeit.
 
Он призвал признать, что Германия не сможет обойтись «без российского газа в ближайшие пять лет». Премьер Саксонии назвал это «горькой реальностью», которую нужно принять.
 
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек ранее на этой неделе заявил, что Германия достигнет энергонезависимости через несколько месяцев. Он отметил, что это «не означает, что мы никогда больше не должны выстраивать отношений с Россией». Сейчас Германия импортирует 40% газа из России. Господин Хабек говорил, что ФРГ планирует достичь полной независимости от российского газа к лету 2024 года. В июле в Минэкономики Германии заявили о невозможности пережить предстоящую зиму без российского газа.
 
Леонид УварчевПодробнее читайте на https://oilru.com/news/570223/

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Премьер Саксонии считает, что ФРГ не сможет отказаться от российского газа еще пять лет

«Нефть России», 31.07.22, Москва, 10:03   Германия не сможет обойтись без российского газа в ближайшие пять лет, считает премьер федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. Он назвал ошибочной позицию полного отказа от сырья из РФ. По мнению премьера Саксонии, Берлин должен настаивать на мирных переговорах Москвы и Киева, а идея полной изоляции России является «абсурдной и опасной».
 
«В ближайшие годы нам по-прежнему будет нужен российский газ, мы должны использовать существующие атомные электростанции и осуществить поэтапный отказ от угля, как и было запланировано до 2038 года»,— сказал господин Кречмер в интервью Zeit.
 
Он призвал признать, что Германия не сможет обойтись «без российского газа в ближайшие пять лет». Премьер Саксонии назвал это «горькой реальностью», которую нужно принять.
 
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек ранее на этой неделе заявил, что Германия достигнет энергонезависимости через несколько месяцев. Он отметил, что это «не означает, что мы никогда больше не должны выстраивать отношений с Россией». Сейчас Германия импортирует 40% газа из России. Господин Хабек говорил, что ФРГ планирует достичь полной независимости от российского газа к лету 2024 года. В июле в Минэкономики Германии заявили о невозможности пережить предстоящую зиму без российского газа.
 
Леонид Уварчев
 


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