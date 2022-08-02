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Минэк Латвии исключил влияние остановки поставок «Газпрома» на граждан

Энергобезопасность
«Нефть России», 31.07.22, Москва, 10:10    Решение «Газпрома» остановить поставки «существенно ничего не меняет» для Латвии, считает глава Минэкономики. Ранее Рига сообщила, что закупает топливо через посредника
 
Решение «Газпрома» прекратить поставки топлива в Латвию не скажется на гражданах страны и на ее энергетической безопасности. Об этом заявила министр экономики Илзе Индриксоне, передает LSM.
 
«Мы уже давно не можем рассчитывать на поставки из России», — сказала она, отметив, что сейчас приоритетными являются поступления из терминала сжиженного природного газа (СПГ) Клайпеды. Рига также работает над поставками с других направлений.
 
«Этот шаг «Газпром» существенно для нас ничего не меняет <...> Думаю, это больше шаг запугивания со стороны России», — добавила министр. По ее словам, действия российской компании стали реакцией на заявление Latvijas Gāze, которая сообщила, что закупает топливо из России через посредника и платит за него в евро. В апреле Латвия отказалась от прямых поставок газа за рубли.
 
Latvijas Gāze объявила о закупке российского газа у другого поставщика 29 июля. Компания отказалась навать его, отметив, что это коммерческая информация. Латвийская Служба госбезопасности (СГБ) сообщила, что данные о сделке «находятся в поле зрения» ведомства.
 
На следующий день «Газпром» прекратил поставки в страну в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа. О каких именно нарушениях речь, компания не уточнила. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Россия «намеренно обрубила поставки» газа в 12 стран ЕС.
 
14 июля латвийский сейм утвердил официальный запрет на поставки российского газа, который вступит в силу 1 января 2023 года.
 
Наталия АнисимоваПодробнее читайте на https://oilru.com/news/570224/

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Минэк Латвии исключил влияние остановки поставок «Газпрома» на граждан

«Нефть России», 31.07.22, Москва, 10:10   Решение «Газпрома» остановить поставки «существенно ничего не меняет» для Латвии, считает глава Минэкономики. Ранее Рига сообщила, что закупает топливо через посредника
 
Решение «Газпрома» прекратить поставки топлива в Латвию не скажется на гражданах страны и на ее энергетической безопасности. Об этом заявила министр экономики Илзе Индриксоне, передает LSM.
 
«Мы уже давно не можем рассчитывать на поставки из России», — сказала она, отметив, что сейчас приоритетными являются поступления из терминала сжиженного природного газа (СПГ) Клайпеды. Рига также работает над поставками с других направлений.
 
«Этот шаг «Газпром» существенно для нас ничего не меняет <...> Думаю, это больше шаг запугивания со стороны России», — добавила министр. По ее словам, действия российской компании стали реакцией на заявление Latvijas Gāze, которая сообщила, что закупает топливо из России через посредника и платит за него в евро. В апреле Латвия отказалась от прямых поставок газа за рубли.
 
Latvijas Gāze объявила о закупке российского газа у другого поставщика 29 июля. Компания отказалась навать его, отметив, что это коммерческая информация. Латвийская Служба госбезопасности (СГБ) сообщила, что данные о сделке «находятся в поле зрения» ведомства.
 
На следующий день «Газпром» прекратил поставки в страну в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа. О каких именно нарушениях речь, компания не уточнила. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Россия «намеренно обрубила поставки» газа в 12 стран ЕС.
 
14 июля латвийский сейм утвердил официальный запрет на поставки российского газа, который вступит в силу 1 января 2023 года.
 
Наталия Анисимова
 


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