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ЦБ не видит предпосылок для деноминации в России

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«Нефть России», 01.08.22, Москва, 07:29    Зампред Центробанка Сергей Белов считает, что в России нет причин для проведения деноминации. Он отметил, что ее проводят в основном после периода гиперинфляции.
 
Деноминация — обмен старых денежных знаков на новые с меньшим номиналом (с меньшим числом нулей).
 
«Проводимая нами модернизация банкнот преследует другие цели, мы просто стремимся к тому, чтобы наши купюры были более качественными, более долговечными и защищенными. <...> Сейчас экономических предпосылок для деноминации нет, даже не стоит это обсуждать»,— сказал господин Белов «Известиям». Так он ответил на вопрос, планируется ли в России деноминация.
 
Зампред ЦБ напомнил, что в 1998 году, когда проводилась последняя деноминация, этот процесс стал «своего рода отсечением периода финансовой нестабильности» при масштабной инфляции. «Проведенная деноминация была нацелена на укрепление доверия к российской национальной валюте»,— сказал господин Белов. Он отметил, что деноминация была довольно затратной и продолжительной.
 
Леонид УварчевПодробнее читайте на https://oilru.com/news/570226/

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ЦБ не видит предпосылок для деноминации в России

«Нефть России», 01.08.22, Москва, 07:29   Зампред Центробанка Сергей Белов считает, что в России нет причин для проведения деноминации. Он отметил, что ее проводят в основном после периода гиперинфляции.
 
Деноминация — обмен старых денежных знаков на новые с меньшим номиналом (с меньшим числом нулей).
 
«Проводимая нами модернизация банкнот преследует другие цели, мы просто стремимся к тому, чтобы наши купюры были более качественными, более долговечными и защищенными. <...> Сейчас экономических предпосылок для деноминации нет, даже не стоит это обсуждать»,— сказал господин Белов «Известиям». Так он ответил на вопрос, планируется ли в России деноминация.
 
Зампред ЦБ напомнил, что в 1998 году, когда проводилась последняя деноминация, этот процесс стал «своего рода отсечением периода финансовой нестабильности» при масштабной инфляции. «Проведенная деноминация была нацелена на укрепление доверия к российской национальной валюте»,— сказал господин Белов. Он отметил, что деноминация была довольно затратной и продолжительной.
 
Леонид Уварчев
 


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