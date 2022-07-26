ЦБ не видит предпосылок для деноминации в России

Зампред Центробанка Сергей Белов считает, что в России нет причин для проведения деноминации. Он отметил, что ее проводят в основном после периода гиперинфляции.



Деноминация — обмен старых денежных знаков на новые с меньшим номиналом (с меньшим числом нулей).



«Проводимая нами модернизация банкнот преследует другие цели, мы просто стремимся к тому, чтобы наши купюры были более качественными, более долговечными и защищенными. <...> Сейчас экономических предпосылок для деноминации нет, даже не стоит это обсуждать»,— сказал господин Белов «Известиям». Так он ответил на вопрос, планируется ли в России деноминация.



Зампред ЦБ напомнил, что в 1998 году, когда проводилась последняя деноминация, этот процесс стал «своего рода отсечением периода финансовой нестабильности» при масштабной инфляции. «Проведенная деноминация была нацелена на укрепление доверия к российской национальной валюте»,— сказал господин Белов. Он отметил, что деноминация была довольно затратной и продолжительной.



Леонид Уварчев

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