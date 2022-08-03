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Brent подешевела до $102,93 за баррель

Цены на нефть
«Нефть России», 01.08.22, Москва, 08:46    Котировки нефти снижаются в понедельник, инвесторы ждут очередного заседания ОПЕК+.
 
К 8:25 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,04 (1%), до $102,93 за баррель. В пятницу контракт подорожал на $2,14 (2,1%), до $103,97 за баррель, сентябрьские фьючерсы, которые в пятницу торговались в последний день, подорожали на $2,87, до $110,01 за баррель.
 
Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели утром в понедельник на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,35 (1,37%), до $97,27 за баррель. За предыдущую сессию WTI подорожала на $2,20 (2,3%), до $98,62 за баррель.
 
Рынок ждет итогов очередного заседания министров стран ОПЕК+, которое состоится на этой неделе в среду. Как ожидается, коалиция подтвердит уровень увеличения добычи нефти в сентябре, несмотря на призывы США наращивать производство сильнее. Однако министры могут также обсудить небольшое повышение уровня, считают аналитики Phillip Securities Research.
 
Рынок сохраняет беспокойство по поводу перспектив глобального экономического роста в будущем. Многие эксперты прогнозируют наступление рецессии, что может привести к падению спроса на нефть. На прошлой неделе стало известно, что ВВП США во втором квартале снизился на 0,9%, тогда как аналитики ожидали роста. Показатель падает второй квартал подряд, что соответствует техническому определению рецессии.
 
Индекс активности промышленного сектора в Китае, одном из крупнейших потребителей нефти, в июле неожиданно упал ниже 50 пунктов - отметки, отделяющей рост активности от снижения. Падение обусловлено беспокойством предприятий по поводу спорадических вспышек заболеваемости коронавирусом в некоторых городах страны, а также прогнозами ухудшения экономической ситуации в мире.
 
"Сохраняющееся беспокойство по поводу замедления экономического роста продолжает подогревать медвежьи настроения на рынке (нефти - ИФ)", - отметил аналитик FXTM Люкман Отунуга.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/570228/

Горбуша юго-запада Сахалина: промысел закрыт, реки пустыFT: Запад медлит с санкциями против нефти из России, опасаясь обострения энергокризиса
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Brent подешевела до $102,93 за баррель

«Нефть России», 01.08.22, Москва, 08:46   Котировки нефти снижаются в понедельник, инвесторы ждут очередного заседания ОПЕК+.
 
К 8:25 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,04 (1%), до $102,93 за баррель. В пятницу контракт подорожал на $2,14 (2,1%), до $103,97 за баррель, сентябрьские фьючерсы, которые в пятницу торговались в последний день, подорожали на $2,87, до $110,01 за баррель.
 
Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели утром в понедельник на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,35 (1,37%), до $97,27 за баррель. За предыдущую сессию WTI подорожала на $2,20 (2,3%), до $98,62 за баррель.
 
Рынок ждет итогов очередного заседания министров стран ОПЕК+, которое состоится на этой неделе в среду. Как ожидается, коалиция подтвердит уровень увеличения добычи нефти в сентябре, несмотря на призывы США наращивать производство сильнее. Однако министры могут также обсудить небольшое повышение уровня, считают аналитики Phillip Securities Research.
 
Рынок сохраняет беспокойство по поводу перспектив глобального экономического роста в будущем. Многие эксперты прогнозируют наступление рецессии, что может привести к падению спроса на нефть. На прошлой неделе стало известно, что ВВП США во втором квартале снизился на 0,9%, тогда как аналитики ожидали роста. Показатель падает второй квартал подряд, что соответствует техническому определению рецессии.
 
Индекс активности промышленного сектора в Китае, одном из крупнейших потребителей нефти, в июле неожиданно упал ниже 50 пунктов - отметки, отделяющей рост активности от снижения. Падение обусловлено беспокойством предприятий по поводу спорадических вспышек заболеваемости коронавирусом в некоторых городах страны, а также прогнозами ухудшения экономической ситуации в мире.
 
"Сохраняющееся беспокойство по поводу замедления экономического роста продолжает подогревать медвежьи настроения на рынке (нефти - ИФ)", - отметил аналитик FXTM Люкман Отунуга.
 


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