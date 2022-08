FT: Запад медлит с санкциями против нефти из России, опасаясь обострения энергокризиса

Газета указывает, что в Еврокомиссии предусмотрели исключения из введенных санкций



Страны Запада воздерживаются от введения новых санкций, призванных ограничить возможности России торговать нефтью, так как опасаются усугубления мирового энергетического кризиса. Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье вечером на сайте британской газеты Financial Times.



Издание напоминает, что Евросоюз еще в начале июня запретил своим компаниям страховать суда, перевозящие российскую нефть, однако Великобритания так и не присоединилась к этой инициативе. Financial Times отмечает, что еще в мае Лондон и Брюссель условились совместно ввести запрет на страхование таких танкеров, но в итоге в Великобритании было запрещено страховать лишь суда, везущие нефть из РФ в само королевство. По данным газеты, это связано с тем, что в США опасаются резкого скачка цен на нефть и возникновения дефицита предложения вследствие полного запрета, который поддержал бы и крупнейший лондонский рынок страхования Lloyd's of London.



Financial Times указывает, что в Еврокомиссии предусмотрели исключения из введенных санкций, позволяющие европейским фирмам работать с некоторыми российскими компаниями, чтобы осуществлять "строго необходимые операции" во избежание обострения энергетического и продовольственного кризисов. Представитель Lloyd's of London Патрик Дэвисон в свою очередь подтвердил изданию, что в Великобритании пока нет запрета на страхование судов, осуществляющих поставки российской нефти в другие страны, однако заинтересованные лица тесно взаимодействуют с правительством и будут следовать его указаниям в случае расширения ограничительных мер.



В британском Минфине газете заявили, что по-прежнему изучают вопрос о мерах, которые должны быть применены в отношении российской нефтяной отрасли. "Мы готовы ввести новые санкции против России и сотрудничаем с нашими союзниками, чтобы эти меры оказывали максимальное воздействие на российскую экономику", - сказали в ведомстве.



Собеседники Financial Times в руководстве США и Великобритании со своей стороны сообщили, что полный запрет на страхование судов с нефтью из РФ может быть введен к концу года, однако до этого планируется решить вопрос с установлением предельной стоимости такого сырья.

Подробнее читайте на https://oilru.com/news/570229/